Особый режим эксплуатации зарубежных самолетов просят продлить

15 декабря. FINMARKET.RU - Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минфин и Минтранс с просьбой продлить действие постановления правительства№ 412, которое регламентирует эксплуатацию российскими авиакомпаниями иностранных самолетов, находящихся в собственности зарубежных лизингодателей. Это следует из письма ассоциации в Минтранс от 4 декабря, пишут "Ведомости"

В письме отмечается, что сейчас воздушные суда (ВС) иностранного производства - Airbus, Boeing, Embraer - продолжают оставаться основным средством перевозки пассажиров у российских авиакомпаний. Существенная часть флота при этом остается в собственности иностранных компаний и используется на основе договоров лизинга, подчеркивается в документе.

В 2022 г. после введения западных санкций против России зарубежные лизинговые компании уведомили отечественных перевозчиков о расторжении этих договоров и необходимости вернуть. В ответ на это в России была сформирована правовая база для поддержки авиакомпаний, чтобы те могли использовать арендованные ВС с учетом новых вводных.

Постановление № 412 от 19 марта 2022 г. определяет порядок использования импортных самолетов, по которым получены уведомления о расторжении договоров лизинга. Срок действия этого постановления изначально был установлен до конца 2024 г., затем продлен до конца 2026 г. Учитывая, чтоурегулирования взаимоотношений с арендодателями не определены, АЭВТ предлагает продлить действие постановления № 412, следует из письма. Сроки желаемого продления действия документа в письме не указаны.

В рамках этого постановления российские авиакомпании получили право не возвращать иностранным лизингодателям самолеты по договорам, заключенным до 24 февраля 2022 г. Платежи по этим договорам выполняются по особым правилам, они регламентированы указом президента РФ № 95: деньги зачисляются в рублях на специальные счета типа "С" в российских банках.

По состоянию на 6 октября современный парк 76 авиакомпаний, выполняющих 99% полетов, составляет 1135 ВС, говорил глава Росавиации Дмитрий Ядров. При этом "на крыле" на тот момент было 1088 самолетов.