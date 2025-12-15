Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5081,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3517,66 млрд руб.

15 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 декабря составили по Российской Федерации 5081,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4851,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5129,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4918,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 декабря составили 3517,66 млрд руб. против 3590,42971 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.