12 декабря 2025 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
| 0
|
12 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 15.12 по 21.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|15.12.2025
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|февраль 2025
|15.12.2025
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|январь 2025
|15.12.2025
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|февраль 2025
|15.12.2025
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|март 2025
|16.12.2025
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|февраль 2025
|16.12.2025
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|март 2025
|16.12.2025
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|март 2025
|16.12.2025
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|февраль 2025
|16.12.2025
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|февраль 2025
|16.12.2025
|17:15
|Промышленное производство в США
|февраль 2025
|17.12.2025
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|февраль 2025
|17.12.2025
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|март 2025
|17.12.2025
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|февраль 2025
|17.12.2025
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|январь 2025
|17.12.2025
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
|18.12.2025
|10:00
|Процентная ставка Банка Англии
|март 2025
|18.12.2025
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|март 2025
|18.12.2025
|16:30
|Баланс счета текущих операций США
|IV квартал 2024
|18.12.2025
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 марта
|18.12.2025
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|март 2025
|18.12.2025
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
|18.12.2025
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|февраль 2025
|19.12.2025
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|январь 2025
|19.12.2025
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|февраль 2025
|19.12.2025
|13:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|январь 2025
|19.12.2025
|16:30
|Изменение ВВП США
|IV квартал 2024
|19.12.2025
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|январь 2025
|19.12.2025
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|март 2025
|19.12.2025
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|март 2025
|19.12.2025
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|февраль 2025
.
