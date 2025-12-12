Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5129,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3590,43 млрд руб.

12 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 декабря составили по Российской Федерации 5129,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4918,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5224,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5000,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 декабря составили 3590,43 млрд руб. против 3544,38718 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.