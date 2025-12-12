.
12 декабря 2025 года 09:03

Ввод гостиниц в 2026 году в России увеличится

Александр Зеликов/ТАСС
12 декабря. FINMARKET.RU - По итогам 2026 года в целом по России может появиться 10,1 тыс. новых гостиничных номеров, это на 20% больше год к году, следует из исследования консалтинговой компании IBC Real Estate. Главный объем нового строительства сместился в сторону основных туристических направлений страны: регионы Северного Кавказа, Краснодарский край, Черноморское побережье, Алтай и Дальний Восток, говорят опрошенные "Коммерсантом" эксперты.

Основным драйвером строительства выступила государственная поддержка гостиничного сектора через льготное кредитование и субсидии, отмечает вице-президент по развитию сети Azimut Hotels Анна Борисова. С 2023 года в рамках этой программы было введено 7 тыс. гостиничных номеров, заявлял ранее замглавы Минэкономики РФ Дмитрий Вахруков. Тем не менее в ноябре 2025 года стало известно, что в ближайшее время министерство не планирует продлевать действие льготной программы. Повлиял на увеличение объемов ввода гостиниц рост внутреннего турпотока, считает гендиректор IBC Real Estate Алексей Ефимов.

Девелоперы фокусируются на возведении отелей в перспективных туристических регионах, чему способствует господдержка в виде льготного кредитования сектора. Впрочем, недавно правительство заявило об отсутствии планов продлевать эту программу.


