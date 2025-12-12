Готовятся новые правила для российской торговли

12 декабря. FINMARKET.RU - В дорожной карте Минпромторга говорится, что национальная модель торговой деятельности разработана по поручению президента по итогам ПМЭФ-2025. Документ Минпромторга включает 12 законодательных предложений, каждое из которых так или иначе регулирует сетевую и несетевую розницу, пишут "Известия"

"Разработка проекта обусловлена существенной трансформацией торговой отрасли, - отмечают в пояснительной записке. - Так, в частности, появились и развиваются маркетплейсы; современные игроки стали использовать омниканальность (одновременное оперирование в офлайн- и онлайн-пространстве); значительная часть торгового бизнеса стала зрелой, в том числе малого бизнеса, ставшего, в отличие от ситуации 1990-х и 2000-х, вполне цивилизованным".

Судя по документу, основная цель плана мероприятий - формирование "современной модели регулирования торговли", которая объединит сетевую розницу и платформенные форматы. Как считают в Минпромторге, она должна обеспечить честную конкуренцию на рынке, снизить объемы контрабанды и оборота некачественной или небезопасной продукции, гарантировать доступность социально значимых товаров, а также усилить поддержку малого бизнеса и отечественных производителей.

В документе Минпромторг приводит собственную оценку нынешнего состояния российской торговли. Ведомство подчеркивает, что в 2024 году оборот розничной торговли достиг 55,8 трлн рублей, что составляет 27,6% ВВП. В стране на сегодняшний день насчитывается свыше 895 тыс. магазинов и торговых объектов, в которых занято около 8,6 млн человек.

Министерство указывает и на значительное влияние торговли на смежные отрасли: сектор стимулирует развитие перерабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса, логистики, рынка недвижимости, ЖКХ и банковских услуг. Отмечается также, что крупнейшие розничные компании одновременно являются ведущими ИТ-игроками и входят в топ-50 работодателей на рынке информационных технологий. Доля же онлайн-торговли, по данным документа, составляет 15,2% от общего оборота и достигает 8,5 трлн рублей.

Значительная часть инициатив касается регулирования интернет-торговли. В частности, предлагается обязать маркетплейсы согласовывать скидки на товары с продавцами. Как отмечается в документе, сегодня продавец фактически лишен возможности управлять ценой на собственный товар, а взамен снижения стоимости получает бонусы, которые можно использовать только внутри платформы.