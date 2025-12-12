.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,69 коп. и составил 11,2559 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1705 руб., максимальный - 11,281 руб. Было заключено 12050 сделок. Объем торгов составил 32513,44...

Минэнерго РФ обсуждает меры поддержки угольной отрасли на 2026 год, передала пресс-служба министерства слова министра энергетики Сергея Цивилева. "Сейчас мы обсуждаем уже, какие меры мы будем принимать в следующем году, потому что мы считаем, что поддержка и дальше...

Правительство внесло в Госдуму поправки в КоАП, которые существенно увеличивают штрафы за неприменение компаниями и ИП контрольно-кассовой техники (ККТ) при расчетах с покупателями. Налоговые органы смогут возбуждать дела на основании данных, полученных в ходе дистанционного...

ЦБ РФ с 13 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10843,93 (+130,05) руб./грамм; на серебро - 159,22 (+3,53) руб./грамм; на платину - 4278,25 (+31,11) руб./грамм; на палладий - 3770,71 (-7,07) руб./грамм.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 79,7296 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,98 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 93,5626 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,42 коп.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби не поддержал решение американского ЦБ о снижении ставки на декабрьском заседании, поскольку хотел дождаться дополнительных статданных, чтобы убедиться, что влияние торговых пошлин на инфляцию в США является...

Денежная база РФ в широком определении в ноябре 2025 года увеличилась на 1 трлн 1,3 млрд рублей, или на 3,7%, до 27 трлн 849,6 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России. Годовой темп роста денежной базы на 1 декабря остался отрицательным (-1,2%) после -5,0%...

В течение ближайшей недели с 15.12 по 21.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ...

Правительство РФ продлило отсрочку по уплате налогов и взносов для угольных компаний до 28 февраля 2026 г. включительно. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба правительства. Речь идет об отсрочке по...

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подготовила проект приказа, расширяющий список морских портов Крайнего Севера, цены на услуги которых могут регулироваться властями регионов. Соответствующий документ размещен в пятницу на официальном интернет-портале проектов...

"Новабев групп", ведущий производитель и дистрибьютор алкоголя в РФ, будет распоряжаться 10% акций своей розничной сети "ВинЛаб" через оптовую компанию "Новабев маркет". Как сообщается в материалах ПАО "ВинЛаб", в прямом владении "Новабев групп" после изменений...

2 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-1104 на 11 млрд 329,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк...

Фондовый рынок США достигнет новых максимумов в следующем году благодаря увеличению корпоративных прибылей, в том числе за счет уверенного экономического роста и внедрения ИИ-решений, прогнозируют эксперты Goldman Sachs Group Inc. Команда аналитиков Goldman во главе с...

Росфинмониторинг сможет повышать финансовые пороги сделок с недвижимостью, подлежащие "антиотмывочному" контролю, для определенных участников рынка, следует из законопроекта, одобренного в пятницу комитетом Госдумы по финансовому рынку. Поправка была предложена главой комитета...

В октябре оложительное сальдо внешней торговли товарами РФ, определенное по методологии платежного баланса, уменьшилось на 18,9%, до $11,1 млрд, по сравнению с $13,7 млрд в сентябре, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Профицит внешней торговли в октябре текущего...

