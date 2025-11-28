Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 ноября

28 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 29 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10447,6 (+33,18) руб./грамм; на серебро - 134,31 (+2,28) руб./грамм; на платину - 4034,22 (+102,02) руб./грамм; на палладий - 3578,99 (+29,19) руб./грамм.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 50852,651 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 238,060 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,07 коп. и составил 11,0018 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9025 руб., максимальный - 11,07 руб. Было заключено 84623 сделки. Объем торгов составил 82412,55 млн...

Российский фондовый рынок завершил последние торги ноября уверенным ростом индексов. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций начал смешанной динамикой blue chips после отката накануне на заявлениях президента РФ Владимира Путина о нелегитимности нынешней... Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций начал смешанной динамикой blue chips после отката накануне на заявлениях президента РФ Владимира Путина о нелегитимности нынешней... читать дальше

Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, которыми, в частности, повышается ставка НДС, понижается порог доходов малых и средних предприятий на упрощенной системе налогообложения, с достижения которого наступает обязанность... читать дальше

Президент РФ Владимир Путин подписал документ, реализующий отдельные положения основных направлений налоговой политики на 2026-2028 гг. Документ входил в пакет бюджетных законов. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Одобренные поправки повышают с... Одобренные поправки повышают с... читать дальше

Роскомнадзор (РКН) заявил, что в отношении мессенджера WhatsApp из-за его отказа выполнять требования постепенно вводятся ограничения на территории РФ, они будут продолжены, а сервис может быть полностью заблокирован. "WhatsApp продолжает нарушать российское... "WhatsApp продолжает нарушать российское... читать дальше

Американский рынок акций демонстрирует подъем в ходе последней торговой сессии в ноябре. Dow Jones Industrial Average к 18:22 мск увеличился на 0,5% и составлял 47683,12 пункта. Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,3% - до 6833,25 пункта. Индекс Nasdaq Composite... Dow Jones Industrial Average к 18:22 мск увеличился на 0,5% и составлял 47683,12 пункта. Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,3% - до 6833,25 пункта. Индекс Nasdaq Composite... читать дальше

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым внесены поправки в Налоговый кодекс, предполагающие меры поддержки модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и корректировку топливного демпфера. Соответствующий документ размещен на сайте официальной публикации... читать дальше

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий льготы по уплате НДС при обслуживании банковских карт. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были подготовлены в рамках бюджетного пакета... Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были подготовлены в рамках бюджетного пакета... читать дальше

Россия в январе-октябре 2025 года экспортировала в Венгрию 5,4 млрд кубометров газа, продолжаются и поставки нефти, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. "На сегодня у нас... "На сегодня у нас... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,24 коп. и составил 11,0044 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9335 руб., максимальный - 11,0545 руб. Было заключено 15600 сделок. Объем торгов составил 20471,82...

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в январе-сентябре 2025 года снизил чистый убыток по МСФО на 22,2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года - до 7,82 млрд рублей, говорится в отчете банка. Комиссионные доходы банка сократились на 19,5% -... Комиссионные доходы банка сократились на 19,5% -... читать дальше

Цена серебра на спотовом рынке после возобновления торгов достигла $54,53 за унцию, что является историческим максимумом, сообщает Reuters. Аналитики UBS улучшили прогноз и теперь ожидают, что драгметалл будет торговаться в районе $60 за унцию в 2026 году. По их словам,... Аналитики UBS улучшили прогноз и теперь ожидают, что драгметалл будет торговаться в районе $60 за унцию в 2026 году. По их словам,... читать дальше

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 90,819 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,10 коп.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 78,2284 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,19 коп.

