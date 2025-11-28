Госорганам рекомендовано перейти на Max до января 2026 года

28 ноября. FINMARKET.RU - Минцифры рекомендовало органам власти до 1 января 2026 г. перейти на национальныйили другие отечественные коммуникационные сервисы. Об этом говорится в письме от 11 ноября, которое заместитель министра Олег Качанов разослал по госорганизациям. К письму прилагается соответствующий приказ, подписанный министром Максутом Шадаевым, пишут "Ведомости"

В документе речь идет о национальном мессенджере Max, подтвердил источник, близкий к правительству.

Формально Минцифры предложило госструктурам выбор из трех вариантов. Требуется "обеспечить использование в целях рабочих коммуникаций" государственных, муниципальных служащих, сотрудников подведомственных учреждений либо национального мессенджера, либо коммуникационных сервисов автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС), которые сделаны на базе корпоративного мессенджера VK Teams, либо ведомственных систем. Если организация не использует последние два варианта, то Минцифры рекомендует ее руководителю до 1 декабря 2025 г. принять необходимые правовые акты, в которых предусмотреть, что все служащие и сотрудники для рабочих коммуникаций используют только нацмессенджер.

В приложенных к письму рекомендациях Минцифры от 6 ноября 2025 г. говорится о том, что нужно завершить переход на использование многофункционального сервиса обмена информацией государственными и муниципальными служащими, работниками до 1 января 2026 г., а сотрудниками бюджетных и подведомственных организаций - до 1 февраля 2026 г. К 1 февраля нужно отправить в Минцифры отчет по переходу.

По данным Mediascope, в октябре 2025 г. Max входил в топ-3 самых популярных российских мессенджеров с аудиторией 48 млн человек (39% населения России старше 12 лет) на мобильных и десктопных устройствах.