Маткапитал могут разрешить тратить на стоматологию

28 ноября. FINMARKET.RU - Многодетным матерям предлагают разрешить тратитьна лечение зубов. Межфракционный законопроект внесен в Госдуму, пишет "Российская газета"

Сейчас медицинская помощь при заболеваниях полости рта (кроме протезирования зубов) россиянам оказывается бесплатно, но в то же время определенные дорогостоящие виды лечения, современные пломбы за счет ОМС не устанавливаются. Делать это нужно за счет собственных средств. Льгот нет. Материнский капитал использовать на оплату таких услуг тоже нельзя.

В экспертном сообществе уже не первый год обсуждаются варианты расширения возможностей использования маткапитала. Нынешняя инициатива - одна из таких возможностей. При этом депутаты оговариваются: они предлагают разрешить тратить маткапитал на платное лечение зубов только многодетным мамам, у которых трое и более детей. Первый зампред Комитета по обороне, соавтор законопроекта Алексей Журавлев считает, что государство вполне может позволить себе дополнительную заботу о многодетных матерях. Тем более что деньги на материнский капитал ведь и так выделены, из бюджета дополнительные средства не понадобятся. "Просто появляется еще одно направление для применения", - подчеркивает депутат.

Материнский капитал как инструмент повышения рождаемости был основан на том, что он должен выступать не в форме скорой помощи в бытовой семейной жизни, а как способ преодоления серьезных вызовов в улучшении условий жизни семей.

Ранее за возможность использования маткапитала на медицинскую помощь выступал Комитет Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов. Как подчеркивает глава комитета Ярослав Нилов, речь идет о тратах маткапитала на лечение самих детей. Ведь на обучение детей его можно тратить. Но родители часто сталкиваются с финансовыми трудностями при лечении ребенка.