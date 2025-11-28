Что нового готовит россиянам декабрь

28 ноября. FINMARKET.RU - С декабря 2025 года в России вступает в силу ряд новых законов, которые заметно повлияют как на повседневную жизнь граждан, так и на бизнес. Среди ключевых изменений - увеличение ставки утилизационного сбора на импортные автомобили и усиление контроля за деятельностью застройщиков, пишут "Известия"

В декабре россияне, которым исполнилось 80 лет в ноябре, начнут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. Выплата увеличится автоматически с 8907,70 до 17 815,40 рубля и будет назначена до Нового года без необходимости подавать заявления или предоставлять документы.

Аналогичное повышение предусмотрено и для граждан, имеющих I группу инвалидности. Помимо этого, увеличится размер надбавки за уход: для получателей страховой пенсии она составит 1314 рублей, а для получателей государственной пенсии - 1377 рублей.

С 1 декабря вступает в силу обновленная система расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, ввозимых из-за границы. Главное изменение связано с ужесточением условий предоставления льгот для физических лиц.

В соответствии с новыми правилами сумма утильсбора будет зависеть не только от объема двигателя, но и от его мощности. Базовая ставка, как и прежде, составляет 20 тыс. рублей, а итоговый размер платежа определяется путем умножения этой ставки на коэффициент, соответствующий количеству лошадиных сил и литражу.

С 1 декабря начинают действовать изменения, внесенные Федеральным законом № 123-ФЗ от 15.03.2025, которые напрямую затрагивают жителей многоквартирных домов.

Первое нововведение касается использования фасадов зданий. Теперь любые работы, влияющие на внешний облик дома, требуют обязательного согласования с собственниками. Установка кондиционеров, спутниковых антенн, козырьков и других конструкций может быть одобрена только большинством - более 50% голосов от общего числа владельцев помещений.

Второе изменение касается коммерческого использования общего имущества, то есть подвалов, чердаков, а также размещения рекламных конструкций на фасадах. Теперь для заключения соответствующих договоров необходимо решение, принятое квалифицированным большинством - не менее двух третей голосов всех собственников. Все такие решения обязательно фиксируются в протоколе общего собрания.

Кроме того, усложняется порядок расторжения договора с управляющей компанией по инициативе собственников.

С декабря 2025 года при распределении государственных ресурсов начнет учитываться кредитный рейтинг финансовых организаций. Он должен соответствовать установленному минимальному уровню по национальной шкале. В частности, требуемые рейтинги составляют: "AA-(RU)" согласно шкале АКРА, "ruАА-" по шкале "Эксперта РА", "AA-.ru" по шкале "Национальных кредитных рейтингов" и "АА-|ru|" по шкале "Национального рейтингового агентства".

Данное нововведение направлено на повышение устойчивости финансовой системы. После вступления закона в силу доступ к крупным государственным контрактам получат только те организации, которые подтвердили свою надежность и устойчивое финансовое положение. Такой подход должен снизить риски на инвестиционном рынке.

С конца декабря 2025 года в России начнется второй этап внедрения цифрового паспорта. Теперь граждане смогут использовать документ для подтверждения личности в банках и других финансовых организациях при условии, что они уже проходили очную идентификацию в конкретном учреждении.

Несмотря на это, цифровой паспорт не заменит бумажный. Оригинал всё еще будет необходим в ситуациях, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами Банка России.

С 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года на пограничных пунктах в качестве эксперимента будет проводиться сбор биометрических данных иностранных граждан, фотографий и отпечатков пальцев, при их въезде в Россию и выезде из страны. Собранные данные будут использоваться для формирования цифрового профиля.

С 1 декабря 2025 года в России вступают в силу новые правила предоставления потребительской рассрочки. Главное изменение касается срока ее предоставления. Максимальный период составит 6 месяцев, а с декабря 2027 года сократится до 4 месяцев. Также вводятся ограничения на штрафы за просрочку, они не смогут превышать 20% годовых от суммы долга. Операторы рассрочек больше не вправе взимать комиссии или устанавливать дополнительные переплаты за саму услугу.

Помимо этого, продавцам запрещается устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты - сразу или в рассрочку. Если совокупная сумма действующих рассрочек у одного клиента превышает 15 тыс. рублей, оператор обязан передавать информацию о договоре в бюро кредитных историй. Это позволит банкам и другим участникам рынка точнее оценивать долговую нагрузку и платежеспособность клиента.

Закон вводит и новое понятие - оператор сервиса рассрочки. Им может быть банк, микрофинансовая организация или любое хозяйственное общество при условии, что его капитал составляет не менее 5 млн рублей и оно включено в специальный реестр, который будет вести Банк России. Центробанк также получит полномочия по контролю таких операторов.

С начала декабря граждане-должники смогут напрямую подавать жалобы в ФССП России через портал "Госуслуги" на случаи нарушения коллекторскими агентствами правил взаимодействия по телефону. Закон устанавливает четкие ограничения на частоту телефонных контактов с должником:

- не более одного звонка в сутки;

- не более двух - в неделю;

- не более восьми - в месяц.

Для оперативной проверки поступивших жалоб ФССП будет запрашивать у операторов связи сведения о фактическом количестве звонков. Если информация, указанная должником, подтвердится, к коллекторам будут применены меры ответственности.

До конца декабря 2025 года участники долевого строительства сохраняют право на отсрочку исполнения требований по судебным документам, включая неустойки, пени, штрафы и другие санкции, предъявленные застройщикам. Для получения отсрочки достаточно подать соответствующее ходатайство, и суд обязан продлить срок исполнения обязательств до 31 декабря 2025 года.

Отсрочки, которые ранее были предоставлены судами до 30 июня 2025 года на основании правительственного решения, автоматически продлеваются до конца года, без необходимости дополнительных обращений или вынесения новых судебных актов.

С 1 января 2026 года все споры и взыскания с застройщиков за нарушения условий договоров долевого участия будут рассматриваться в обычном порядке, без применения каких-либо льготных механизмов.

До конца декабря автомобилисты всё еще могут воспользоваться механизмом автоматического продления водительских прав на три года, если срок их действия истекает в этот период. Эта мера была введена в 2022 году, однако с января 2026 года ее действие прекращается.

Так, если срок действия удостоверения заканчивается 31 декабря 2025 года, оно автоматически продлевается до 30 декабря 2028 года - без необходимости посещения ГИБДД или предоставления каких-либо документов.

Начиная с января 2026 года замена водительских прав будет осуществляться в обычном порядке, то есть потребуется пройти медицинскую комиссию и оплатить госпошлину.