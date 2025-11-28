- - не более одного звонка в сутки;
- - не более двух - в неделю;
- - не более восьми - в месяц.
.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
28 ноября 2025 года 08:17
Что нового готовит россиянам декабрь
|0
Михаил Метцель/ТАСС
28 ноября. FINMARKET.RU - С декабря 2025 года в России вступает в силу ряд новых законов, которые заметно повлияют как на повседневную жизнь граждан, так и на бизнес. Среди ключевых изменений - увеличение ставки утилизационного сбора на импортные автомобили и усиление контроля за деятельностью застройщиков, пишут "Известия". Индексация соцвыплат и пенсий В декабре россияне, которым исполнилось 80 лет в ноябре, начнут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. Выплата увеличится автоматически с 8907,70 до 17 815,40 рубля и будет назначена до Нового года без необходимости подавать заявления или предоставлять документы. Аналогичное повышение предусмотрено и для граждан, имеющих I группу инвалидности. Помимо этого, увеличится размер надбавки за уход: для получателей страховой пенсии она составит 1314 рублей, а для получателей государственной пенсии - 1377 рублей. Расчет утильсбора С 1 декабря вступает в силу обновленная система расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, ввозимых из-за границы. Главное изменение связано с ужесточением условий предоставления льгот для физических лиц. В соответствии с новыми правилами сумма утильсбора будет зависеть не только от объема двигателя, но и от его мощности. Базовая ставка, как и прежде, составляет 20 тыс. рублей, а итоговый размер платежа определяется путем умножения этой ставки на коэффициент, соответствующий количеству лошадиных сил и литражу. Использование общедомового имущества С 1 декабря начинают действовать изменения, внесенные Федеральным законом № 123-ФЗ от 15.03.2025, которые напрямую затрагивают жителей многоквартирных домов. Первое нововведение касается использования фасадов зданий. Теперь любые работы, влияющие на внешний облик дома, требуют обязательного согласования с собственниками. Установка кондиционеров, спутниковых антенн, козырьков и других конструкций может быть одобрена только большинством - более 50% голосов от общего числа владельцев помещений. Второе изменение касается коммерческого использования общего имущества, то есть подвалов, чердаков, а также размещения рекламных конструкций на фасадах. Теперь для заключения соответствующих договоров необходимо решение, принятое квалифицированным большинством - не менее двух третей голосов всех собственников. Все такие решения обязательно фиксируются в протоколе общего собрания. Кроме того, усложняется порядок расторжения договора с управляющей компанией по инициативе собственников. Кредитный рейтинг банков С декабря 2025 года при распределении государственных ресурсов начнет учитываться кредитный рейтинг финансовых организаций. Он должен соответствовать установленному минимальному уровню по национальной шкале. В частности, требуемые рейтинги составляют: "AA-(RU)" согласно шкале АКРА, "ruАА-" по шкале "Эксперта РА", "AA-.ru" по шкале "Национальных кредитных рейтингов" и "АА-|ru|" по шкале "Национального рейтингового агентства". Данное нововведение направлено на повышение устойчивости финансовой системы. После вступления закона в силу доступ к крупным государственным контрактам получат только те организации, которые подтвердили свою надежность и устойчивое финансовое положение. Такой подход должен снизить риски на инвестиционном рынке. Второй этап внедрения цифровых паспортов С конца декабря 2025 года в России начнется второй этап внедрения цифрового паспорта. Теперь граждане смогут использовать документ для подтверждения личности в банках и других финансовых организациях при условии, что они уже проходили очную идентификацию в конкретном учреждении. Несмотря на это, цифровой паспорт не заменит бумажный. Оригинал всё еще будет необходим в ситуациях, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами Банка России. Сбор биометрии у иностранцев С 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года на пограничных пунктах в качестве эксперимента будет проводиться сбор биометрических данных иностранных граждан, фотографий и отпечатков пальцев, при их въезде в Россию и выезде из страны. Собранные данные будут использоваться для формирования цифрового профиля. Новые правила потребительской рассрочки С 1 декабря 2025 года в России вступают в силу новые правила предоставления потребительской рассрочки. Главное изменение касается срока ее предоставления. Максимальный период составит 6 месяцев, а с декабря 2027 года сократится до 4 месяцев. Также вводятся ограничения на штрафы за просрочку, они не смогут превышать 20% годовых от суммы долга. Операторы рассрочек больше не вправе взимать комиссии или устанавливать дополнительные переплаты за саму услугу. Помимо этого, продавцам запрещается устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты - сразу или в рассрочку. Если совокупная сумма действующих рассрочек у одного клиента превышает 15 тыс. рублей, оператор обязан передавать информацию о договоре в бюро кредитных историй. Это позволит банкам и другим участникам рынка точнее оценивать долговую нагрузку и платежеспособность клиента. Закон вводит и новое понятие - оператор сервиса рассрочки. Им может быть банк, микрофинансовая организация или любое хозяйственное общество при условии, что его капитал составляет не менее 5 млн рублей и оно включено в специальный реестр, который будет вести Банк России. Центробанк также получит полномочия по контролю таких операторов. Защита должников от коллекторов С начала декабря граждане-должники смогут напрямую подавать жалобы в ФССП России через портал "Госуслуги" на случаи нарушения коллекторскими агентствами правил взаимодействия по телефону. Закон устанавливает четкие ограничения на частоту телефонных контактов с должником:
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.