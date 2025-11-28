.
НОВОСТИ
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Что нового готовит россиянам декабрь
С декабря 2025 года в России вступает в силу ряд новых законов, которые заметно повлияют как на повседневную жизнь граждан, так и на бизнес. Среди ключевых изменений - увеличение ставки утилизационного сбора на импортные автомобили и усиление...
 
Госорганам рекомендовано перейти на Max до января 2026 года
Минцифры рекомендовало органам власти до 1 января 2026 г. перейти на национальный мессенджер или другие отечественные коммуникационные сервисы. Об этом говорится в письме от 11 ноября, которое заместитель министра Олег Качанов разослал по...
 
Маткапитал могут разрешить тратить на стоматологию
Многодетным матерям предлагают разрешить тратить маткапитал на лечение зубов. Межфракционный законопроект внесен в Госдуму, пишет "Российская газета". Сейчас медицинская помощь при заболеваниях полости рта (кроме протезирования зубов) россиянам...
 
28 ноября 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0
28 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:45 Данные о потребительских расходах во Франции январь 2025
10:45 Изменение ВВП Франции IV квартал 2024
10:45 Цены производителей во Франции февраль 2025
11:55 Данные о безработице в Германии февраль 2025
16:30 Изменение ВВП Канады IV квартал 2024
16:30 Месячное изменение ВВП Канады декабрь 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
28 ноября 2025 года 15:54
В октябре выпуск легковых автомобилей в Великобритании упал в годовом выражении на 23,8%
Производство легковых автомобилей в Великобритании в октябре рухнуло на 23,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 59,01 тыс., говорится в сообщении Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Производство машин для внутреннего рынка сократилось...

Производство машин для внутреннего рынка сократилось...    читать дальше
28 ноября 2025 года 15:46
С 9 декабря тарифный коридор по ОСАГО расширится на 15% для всех видов транспорта, для мотоциклистов - на 40%
Тарифный коридор по ОСАГО с 9 декабря 2025 года расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40%, сообщил Банк России. Изменения предусмотрены соответствующим указанием ЦБ.

Для обычных автовладельцев,...

Для обычных автовладельцев,...    читать дальше
28 ноября 2025 года 15:38
За 9 месяцев рост ВВП Латвии составил 1,7%
В январе-сентябре 2025 года экономический рост в Латвии составил 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статуправления (ЦСУ).

В 3-м квартале ВВП увеличился в сопоставимых ценах на 2,5% к июлю-сентябрю 2024 год и на...    читать дальше
28 ноября 2025 года 15:30
В понедельник, 1 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 119 выпускам облигаций на общую сумму 17,65 млрд руб.
В понедельник, 1 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 119 выпускам облигаций на общую сумму 17,65 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
28 ноября 2025 года 15:30
В понедельник, 1 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,27 млн
В понедельник, 1 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,27 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...
28 ноября 2025 года 15:30
В понедельник, 1 декабря, ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций на общую сумму 35,45 млрд руб.
В понедельник, 1 декабря, ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций на общую сумму 35,45 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
28 ноября 2025 года 15:30
ВЭБ.РФ видит снижение авиаперевозок как основной риск при инвестировании в аэропорты
Тенденция снижения авиаперевозок в России - один из основных на сегодня рисков при кредитовании инвестиционных проектов в аэропортовой сфере, заявила исполнительный директор по работе с ключевыми клиентами ВЭБ.РФ Екатерина Шелехова на ХIII Евразийском международном форуме...
28 ноября 2025 года 15:22
В 3-м квартале оценка роста ВВП Тайваня улучшена до 8,2%, максимальных с 2021 г.
Экономика Тайваня увеличилась на 8,21% в годовом выражении в третьем квартале 2025 года, максимальными темпами со второго квартала 2021 года, по окончательным данным национального статистического управления.

Предварительные данные указывали на подъем ВВП на 7,64%. Во...

Предварительные данные указывали на подъем ВВП на 7,64%. Во...    читать дальше
28 ноября 2025 года 15:14
Азиатские рынки акций завершили неделю без единой динамики
По итогам сессии в пятницу фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменились слабо и разнонаправленно.

Участники рынка оценивали статданные из Японии, а также пытались прогнозировать вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на...    читать дальше
28 ноября 2025 года 15:05
Нефть пошла на снижение
Нефтяные цены днем перешли к умеренному снижению после роста накануне.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:47 мск составила$63,18 за баррель, что на $0,16 (0,25%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Срок...    читать дальше
28 ноября 2025 года 15:02
Экспорт продукции свиноводства из РФ в 2025 г. приблизится к 400 тыс. т
В этом году РФ может экспортировать до 400 тыс. тонн продукции свиноводства примерно на $1 млрд, прогнозирует гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

"В прошлом году мы продали за рубеж 320 тыс. тонн, это примерно 6% от нашего производства. Надеемся,...    читать дальше
28 ноября 2025 года 14:52
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Акрона" со "стабильным" прогнозом
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Акрон" на уровне ruAA, прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

"Рейтинг кредитоспособности компании обусловлен умеренно высокой оценкой риск-профиля отрасли,...    читать дальше
28 ноября 2025 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 28 ноября растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,91 пункта (0,454%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2633,28 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2642,41 (+0,8%) пункта,...
28 ноября 2025 года 14:43
"Акрон" консолидировал 100% "Верхнекамской калийной компании"
"Акрон" в 3-м квартале выкупил оставшиеся 10% акций "Верхнекамской калийной компании" (ВКК, оператор проекта Талицкого ГОКа в Пермском крае), доведя долю в ней до 100%, говорится в отчете компании. Сумма сделки составила 9,2 млрд рублей.

В прошлом году "Акрон",...

В прошлом году "Акрон",...    читать дальше
28 ноября
Стоимость 92-го бензина на бирже с конца октября упала на 18%, цена 95-го снизилась на 10%
Цена 92-го бензина на Петербургской бирже по национальному индексу (объединяет все НПЗ страны) с конца октября по 28 ноября упала на 18% - до 60537 руб./т., за это же время цена 95-го снизилась на 10% - до 71174 руб./т, следует из данных на сайте площадки.

Стоимость...    читать дальше
28 ноября 2025 года 14:27
Рост ВВП Индии ускорился во 2-м финквартале до 8,2% в годовом выражении
Экономика Индии во 2-м финансовом квартале (июль-сентябрь) выросла на 8,2% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщило министерство статистики страны. Темпы роста ускорились по сравнению с 7,8% в предыдущем финквартале.

Это стало неожиданностью для...    читать дальше
