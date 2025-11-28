28 ноября 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
28 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|январь 2025
|10:45
|Изменение ВВП Франции
|IV квартал 2024
|10:45
|Цены производителей во Франции
|февраль 2025
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|февраль 2025
|16:30
|Изменение ВВП Канады
|IV квартал 2024
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|декабрь 2024
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
28 ноября 2025 года 15:54
Производство легковых автомобилей в Великобритании в октябре рухнуло на 23,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 59,01 тыс., говорится в сообщении Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).
Производство машин для внутреннего рынка сократилось...
28 ноября 2025 года 15:46
Тарифный коридор по ОСАГО с 9 декабря 2025 года расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40%, сообщил Банк России. Изменения предусмотрены соответствующим указанием ЦБ.
Для обычных автовладельцев,...
28 ноября 2025 года 15:38
В январе-сентябре 2025 года экономический рост в Латвии составил 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статуправления (ЦСУ).
В 3-м квартале ВВП увеличился в сопоставимых ценах на 2,5% к июлю-сентябрю 2024 год и на...
28 ноября 2025 года 15:30
В понедельник, 1 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 119 выпускам облигаций на общую сумму 17,65 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на...
28 ноября 2025 года 15:30
В понедельник, 1 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,27 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на...
28 ноября 2025 года 15:30
В понедельник, 1 декабря, ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций на общую сумму 35,45 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер...
28 ноября 2025 года 15:30
Тенденция снижения авиаперевозок в России - один из основных на сегодня рисков при кредитовании инвестиционных проектов в аэропортовой сфере, заявила исполнительный директор по работе с ключевыми клиентами ВЭБ.РФ Екатерина Шелехова на ХIII Евразийском международном форуме...
28 ноября 2025 года 15:22
Экономика Тайваня увеличилась на 8,21% в годовом выражении в третьем квартале 2025 года, максимальными темпами со второго квартала 2021 года, по окончательным данным национального статистического управления.
Предварительные данные указывали на подъем ВВП на 7,64%. Во...
28 ноября 2025 года 15:14
По итогам сессии в пятницу фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменились слабо и разнонаправленно.
Участники рынка оценивали статданные из Японии, а также пытались прогнозировать вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на...
28 ноября 2025 года 15:05
Нефтяные цены днем перешли к умеренному снижению после роста накануне.
Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:47 мск составила$63,18 за баррель, что на $0,16 (0,25%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Срок...
28 ноября 2025 года 15:02
В этом году РФ может экспортировать до 400 тыс. тонн продукции свиноводства примерно на $1 млрд, прогнозирует гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.
"В прошлом году мы продали за рубеж 320 тыс. тонн, это примерно 6% от нашего производства. Надеемся,...
28 ноября 2025 года 14:52
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Акрон" на уровне ruAA, прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.
"Рейтинг кредитоспособности компании обусловлен умеренно высокой оценкой риск-профиля отрасли,...
28 ноября 2025 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,91 пункта (0,454%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2633,28 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2642,41 (+0,8%) пункта,...
28 ноября 2025 года 14:43
"Акрон" в 3-м квартале выкупил оставшиеся 10% акций "Верхнекамской калийной компании" (ВКК, оператор проекта Талицкого ГОКа в Пермском крае), доведя долю в ней до 100%, говорится в отчете компании. Сумма сделки составила 9,2 млрд рублей.
В прошлом году "Акрон",...
28 ноября 2025 года 14:35
Цена 92-го бензина на Петербургской бирже по национальному индексу (объединяет все НПЗ страны) с конца октября по 28 ноября упала на 18% - до 60537 руб./т., за это же время цена 95-го снизилась на 10% - до 71174 руб./т, следует из данных на сайте площадки.
Стоимость...
28 ноября 2025 года 14:27
Экономика Индии во 2-м финансовом квартале (июль-сентябрь) выросла на 8,2% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщило министерство статистики страны. Темпы роста ускорились по сравнению с 7,8% в предыдущем финквартале.
Это стало неожиданностью для...
