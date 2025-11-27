Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5298,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3530,84 млрд руб.

27 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 ноября составили по Российской Федерации 5298,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5046 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5132,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4909,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 ноября составили 3530,84 млрд руб. против 3515,2296499999998 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

