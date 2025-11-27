27 ноября 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
27 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|март 2025
27 ноября 2025 года 09:24
7 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1094 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...
27 ноября 2025 года 09:23
Сбербанк рассчитывает завершить процесс перевода заблокированных активов и обязательств на отдельное юрлицо в 1-м полугодии 2026 года, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.
"Мы сейчас как раз находимся в стадии вынесения...
27 ноября 2025 года 09:17
В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в четверг. Активность торгов, вероятно, будет низкой в связи с праздником в США (День благодарения).
Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести...
27 ноября 2025 года 09:15
Россия в октябре увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 7,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил вчера Росстат. По отношению к сентябрю показатель подрос на 1,5%.
В общей сложности по итогам 10...
27 ноября 2025 года 09:09
Сокращение субсидий банкам по льготной ипотеке с 2026 года может привести к падению ежемесячных выдач этого продукта на 20-25%, считает зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.
"Если убрать все остальные факторы, которые влияют на выдачи: размер...
27 ноября 2025 года 09:07
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 ноября составили по Российской Федерации 5298,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5046 млрд руб.
На начало...
27 ноября 2025 года 09:00
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут сегодня вслед за подъемом Уолл-стрит накануне.
Поддержку котировкам оказывает повышение надежд на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы в декабре.
Трейдеры на рынке...
27 ноября 2025 года 08:53
Банк Кореи сохранил размер базовой процентной ставки на уровне 2,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.
Регулятор отметил риски в отношении цен на жилье в Сеуле и повышенной волатильности на...
27 ноября 2025 года 08:47
Сбербанк в течение месяца примет решение по тарифам из-за планируемой отмены льгот по НДС при операциях по банковским картам, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в кулуарах DomClick Digital Forum.
"Сейчас рассматриваем,...
27 ноября 2025 года 08:41
Сахарные заводы России в октябре выработали 1,5 млн тонн свекловичного сахара, что на 1,2% больше, чем в сентябре, сообщил вчера Росстат.
Но по сравнению с октябрем 2024 года этот показатель на 8,2% ниже. Производство за 10 месяцев также меньше прошлогоднего на 6,9% и...
27 ноября 2025 года 08:36
Нефтяной рынок опускается с утра на фоне низкой активности торгов в связи с праздником в США (День благодарения).
Снижению цен способствуют растущие надежды на урегулирование российско-украинского конфликта. При этом трейдеры ждут очередной встречи министров стран...
27 ноября 2025 года 08:35
Торги в среду американские фондовые индексы завершив в плюсе, четвертую сессию подряд. Инвесторы оценивали отчетности компаний и статистические данные. Поддержку настроениям на рынке оказало укрепление ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит базовую...
27 ноября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 110,3 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
27 ноября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
27 ноября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $71,25 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
...
27 ноября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 46 выпускам облигаций на общую сумму 11,95 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
...
