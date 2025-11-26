.
26 ноября 2025 года 10:25
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3532,9 млрд руб.
26 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 3532,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3379,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
26 ноября 2025 года 12:52
Сбербанк ждёт прироста ипотечного портфеля в 2025 году в районе 10%, заявил первый зампред правления банка Кирилл Царёв. "В этом году мы ожидаем в районе 10% прирост портфеля. С точки зрения следующего года, пока говорить относительно сложно", - сообщил Царёв... читать дальше
.26 ноября 2025 года 12:45
Отрицательное сальдо внешней торговли Белоруссии в январе-сентябре 2025 года составило $840,8 млн, что в 2,7 раза больше в годовом сравнении, говорится в статистических материалах Нацбанка страны. В январе-августе дефицит внешней торговли был равен $616,6... читать дальше
.26 ноября 2025 года 12:37
Разработка сервиса подтверждения возраста с использованием биометрии для совершения через интернет покупок с возрастными ограничениями завершена, он будет запущен в ближайшее время, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. "Сейчас мы разработали и планируем в ближайшее... читать дальше
.26 ноября 2025 года 12:29
Сербский парламент готовит законодательную поправку, которая позволит Сербии стать владельцем компании NIS (входит в "Газпром нефть"), попавшую под санкции. Об этом порталу Euronews Serbia заявила спикер Национального собрания Сербии Ана Брнабич. По ее словам, соответствующая... читать дальше
.26 ноября 2025 года 12:23
Индекс цен на аренду жилой недвижимости в Гонконге в сентябре-октябре достиг 200,2 пункта, обновив исторический максимум на фоне притока мигрантов. В августе его значение составляло 199,9 пункта. Индикатор находится на максимуме за всю историю подсчета, то есть... читать дальше
.26 ноября 2025 года 12:15
Выручка ПАО "Диасофт" в первой половине 2025 финансового года (отличается на один квартал от календарного) составила 3,88 млрд рублей, что на 5% меньше аналогичного показателя 2024 фингода, следует из финансовой отчетности компании. Большая часть выручки "Диасофта" в... читать дальше
.26 ноября 2025 года 12:07
Япония планирует выпустить дополнительные гособлигации на сумму более 11 трлн иен ($70 млрд) в этом финансовом году, который завершится в марте 2026 года, в рамках дополнительного бюджета, необходимого для финансирования пакета мер экономического стимулирования, сообщил... читать дальше
.26 ноября 2025 года 11:53
Объем выдач ипотечных кредитов в РФ в 2026 году может вырасти на 40%, до 5,6 трлн рублей с 4 трлн рублей по итогам этого года, заявил директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи. "Мы с вами идем плюс-минус к выдачам порядка 4 трлн рублей", - сказал он, выступая на... читать дальше
.26 ноября 2025 года 11:45
Создание новой корпорации, которая будет специализироваться на развитии Арктики, необходимо, чтобы реализовать комплексный проект развития арктической территории и сформировать Трансарктический транспортный коридор, считает губернатор Мурманской области, председатель комиссии... читать дальше
.26 ноября 2025 года 11:43
ВТБ разместит 26 ноября однодневные бонды серии КС-4-1092 на 100 млрд руб. по цене 99,9568% от номинала
6 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1092 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9568% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,77%... читать дальше
.26 ноября 2025 года 11:37
Исполнение федерального бюджета РФ в 2025 году характеризуется особой равномерностью, оно позволяет спрогнозировать высокий уровень его исполнения по итогам года, сообщил руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин в ходе рабочей встречи с председателем правительства РФ... читать дальше
.26 ноября 2025 года 11:29
РФ за январь-октябрь экспортировала в Китай куриных лапок на $281,7 млн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на ГТУ КНР. Эта продукция, считающаяся в Китае деликатесом, стала основной позицией птицеводческого экспорта из РФ в КНР, общая сумма которого за... читать дальше
.26 ноября 2025 года 11:22
Парламент Грузии утвердил основные направления денежно-кредитной политики Нацбанка страны на 2026-2028 годы, документ предусматривает сохранение в этот период цели по инфляции 3%, сообщила пресс-служба парламента. В среднесрочной перспективе Нацбанк Грузии (НБГ)... читать дальше
.26 ноября 2025 года 11:15
За 10 месяцев средняя премия по годовым полисам ОСАГО снизилась на 4,9%, средняя выплата выросла на 16%
Средняя премия по годовым полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) за 10 месяцев 2025 года снизилась на 4,9% к уровню аналогичного периода прошлого гола и составила 7 тыс. 275 руб., сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). При... читать дальше
.26 ноября 2025 года 11:07
Россия и Киргизия прорабатывают новые варианты организации расчетов во взаимной торговле, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. "Прорабатываем новые варианты организации взаимных расчетов", - сказал Путин. По его словам,... читать дальше
.26 ноября 2025 года 11:00
Т-Банк за 10 месяцев 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 33,9% - до 67,6 млрд рублей, говорится в сообщении материнской компании - "Т-Технологии". Чистая прибыль банка за 9 месяцев текущего года составила 48,1 млрд рублей. Таким образом, в октябре кредитная... читать дальше
