Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3532,9 млрд руб.
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
Ведомства актуализируют стратегию автопрома до 2035 года
Актуализированная стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года предполагает стимулирование объемов реализации, повышение технической оснащенности автомобилей и рост доли отечественной продукции на рынке до 80%. Как сообщил...
 
На оборудование для микроэлектроники выделят 3 млрд руб.
Минпромторг начнет компенсировать компаниям - производителям электроники до 30% от стоимости приобретаемой единицы отечественного оборудования для производства радиоэлектронной продукции. Максимальный размер компенсации составит 50 млн руб. на...
 
Объем выдачи новых микрозаймов сокращается
Объем выдачи микрозаймов в 3-мм квартале показал снижение, причем преимущественно за счет кэптивных игроков - дочерних структур банков и маркетплейсов. Несмотря на то что их доля в выдаче сейчас превышает 60%, постепенно рост этого сегмента...
 
26 ноября 2025 года 10:25

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3532,9 млрд руб.

 0
26 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 3532,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3379,2 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
26 ноября 2025 года 12:52
Сбербанк ожидает прирост ипотечного портфеля в 2025 году в районе 10%
Сбербанк ждёт прироста ипотечного портфеля в 2025 году в районе 10%, заявил первый зампред правления банка Кирилл Царёв.

"В этом году мы ожидаем в районе 10% прирост портфеля. С точки зрения следующего года, пока говорить относительно сложно", - сообщил Царёв...    читать дальше
26 ноября 2025 года 12:45
В январе-сентябре дефицит внешней торговли Белоруссии вырос в 2,7 раза
Отрицательное сальдо внешней торговли Белоруссии в январе-сентябре 2025 года составило $840,8 млн, что в 2,7 раза больше в годовом сравнении, говорится в статистических материалах Нацбанка страны.

В январе-августе дефицит внешней торговли был равен $616,6...    читать дальше
26 ноября 2025 года 12:37
Сервис подтверждения возраста по биометрии для онлайн-покупок запустят в ближайшее время
Разработка сервиса подтверждения возраста с использованием биометрии для совершения через интернет покупок с возрастными ограничениями завершена, он будет запущен в ближайшее время, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

"Сейчас мы разработали и планируем в ближайшее...    читать дальше
26 ноября 2025 года 12:29
Сербский парламент готовит законодательную поправку, которая позволит Сербии стать владельцем NIS
Сербский парламент готовит законодательную поправку, которая позволит Сербии стать владельцем компании NIS (входит в "Газпром нефть"), попавшую под санкции. Об этом порталу Euronews Serbia заявила спикер Национального собрания Сербии Ана Брнабич. По ее словам, соответствующая...    читать дальше
26 ноября 2025 года 12:23
В сентябре-октябре индекс цен на аренду жилой недвижимости в Гонконге обновил исторический максимум
Индекс цен на аренду жилой недвижимости в Гонконге в сентябре-октябре достиг 200,2 пункта, обновив исторический максимум на фоне притока мигрантов.

В августе его значение составляло 199,9 пункта.

Индикатор находится на максимуме за всю историю подсчета, то есть...    читать дальше
26 ноября 2025 года 12:15
Выручка "Диасофт" в первой половине 2025 фингода снизилась на 5%
Выручка ПАО "Диасофт" в первой половине 2025 финансового года (отличается на один квартал от календарного) составила 3,88 млрд рублей, что на 5% меньше аналогичного показателя 2024 фингода, следует из финансовой отчетности компании.

Большая часть выручки "Диасофта" в...    читать дальше
26 ноября 2025 года 12:07
Япония для финансирования бюджета выпустит дополнительно госбумаги на 11 трлн иен
Япония планирует выпустить дополнительные гособлигации на сумму более 11 трлн иен ($70 млрд) в этом финансовом году, который завершится в марте 2026 года, в рамках дополнительного бюджета, необходимого для финансирования пакета мер экономического стимулирования, сообщил...    читать дальше
26 ноября 2025 года 11:53
Сбербанк прогнозирует рост выдачи ипотечных кредитов в РФ в 2026 году на 40%
Объем выдач ипотечных кредитов в РФ в 2026 году может вырасти на 40%, до 5,6 трлн рублей с 4 трлн рублей по итогам этого года, заявил директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи. "Мы с вами идем плюс-минус к выдачам порядка 4 трлн рублей", - сказал он, выступая на...    читать дальше
26 ноября 2025 года 11:45
Губернатор Мурманской области предлагает создать корпорацию развития Арктики
Создание новой корпорации, которая будет специализироваться на развитии Арктики, необходимо, чтобы реализовать комплексный проект развития арктической территории и сформировать Трансарктический транспортный коридор, считает губернатор Мурманской области, председатель комиссии...    читать дальше
26 ноября 2025 года 11:43
ВТБ разместит 26 ноября однодневные бонды серии КС-4-1092 на 100 млрд руб. по цене 99,9568% от номинала
6 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1092 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9568% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,77%...    читать дальше
26 ноября 2025 года 11:37
Глава Казначейства: по итогам года уровень исполнения федерального бюджета ожидается высоким
Исполнение федерального бюджета РФ в 2025 году характеризуется особой равномерностью, оно позволяет спрогнозировать высокий уровень его исполнения по итогам года, сообщил руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин в ходе рабочей встречи с председателем правительства РФ...    читать дальше
26 ноября 2025 года 11:29
В январе-октябре основой экспорта продукции птицеводства РФ в КНР стали куриные лапки
РФ за январь-октябрь экспортировала в Китай куриных лапок на $281,7 млн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на ГТУ КНР.

Эта продукция, считающаяся в Китае деликатесом, стала основной позицией птицеводческого экспорта из РФ в КНР, общая сумма которого за...    читать дальше
26 ноября 2025 года 11:22
Нацбанк Грузии сохранил цель по инфляции в 2026-2028 гг. на уровне 3%
Парламент Грузии утвердил основные направления денежно-кредитной политики Нацбанка страны на 2026-2028 годы, документ предусматривает сохранение в этот период цели по инфляции 3%, сообщила пресс-служба парламента.

В среднесрочной перспективе Нацбанк Грузии (НБГ)...    читать дальше
26 ноября 2025 года 11:15
За 10 месяцев средняя премия по годовым полисам ОСАГО снизилась на 4,9%, средняя выплата выросла на 16%
Средняя премия по годовым полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) за 10 месяцев 2025 года снизилась на 4,9% к уровню аналогичного периода прошлого гола и составила 7 тыс. 275 руб., сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

При...    читать дальше
26 ноября 2025 года 11:07
Россия и Киргизия прорабатывают новые варианты расчетов во взаимной торговле
Россия и Киргизия прорабатывают новые варианты организации расчетов во взаимной торговле, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. "Прорабатываем новые варианты организации взаимных расчетов", - сказал Путин. По его словам,...    читать дальше
26 ноября 2025 года 11:00
Т-Банк за 10 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 34%
Т-Банк за 10 месяцев 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 33,9% - до 67,6 млрд рублей, говорится в сообщении материнской компании - "Т-Технологии".

Чистая прибыль банка за 9 месяцев текущего года составила 48,1 млрд рублей. Таким образом, в октябре кредитная...    читать дальше
