На оборудование для микроэлектроники выделят 3 млрд руб.

26 ноября. FINMARKET.RU - Минпромторг начнет компенсировать компаниям - производителям электроники до 30% от стоимости приобретаемой единицы отечественного оборудования для производства радиоэлектронной продукции. Максимальный размер компенсации составит 50 млн руб. на единицу оборудования, "Ведомости" . Также ведомство планирует предоставлять льготные кредиты по ставке 3-5% на организацию серийного производства оборудования для производства электроники. В совокупности на эти цели Минпромторг готов выделить около 3 млрд руб. в 2026-2028 гг. Об этом на форуме "Электроника России 2025" 25 ноября 2025 г. заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак.

Отечественный производитель оборудования также сможет взять льготный кредит на организацию производства сроком на семь лет, говорилось в презентации, с которой выступал чиновник. Предельный размер такого займа составит 300 млн руб., из которых Фонд развития промышленности (ФРП) должен будет компенсировать 50%.

"В условиях сегодняшней денежно-кредитной политики достаточно сложно привлекать кредиты и инвестировать в развитие собственного производства", - пояснил Шпак. Помимо этого необходимо повышать доверие потребителей к создаваемым российским решениям. "Это вызвано комплексом проблем - в частности, проблематичностью обработки продукции и технологических процессов потребителей", - несколько иносказательно выразился чиновник. Для того чтобы повышать доверие, необходимо перенастраивать производственные линии, считает Шпак.

В рамках программы развития электронного машиностроения до 2030 г. запланирован комплекс мероприятий, направленных на разработку и внедрение практически полного спектра оборудования для производства электронных компонентов - более 100 позиций, подчеркнул представитель Минпромторга "Ведомостям". Среди основных разработчиков российского машиностроения - АО "НТО", АО "НИИТМ", АО "НИИПМ" и новые команды разработчиков, такие как GnTech, "Совтест АТЕ", пояснил собеседник.

Источник в одном из производителей электроники напомнил, что практически все оборудование для производства электронной компонентной базы (ЭКБ) сегодня импортное и предложить лучшую стоимость на единицу отечественного оборудования при существующем низком спросе на станки "просто невозможно".