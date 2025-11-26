Объем выдачи новых микрозаймов сокращается

26 ноября. FINMARKET.RU - Объем выдачи микрозаймов в 3-мм квартале показал снижение, причем преимущественно за счет кэптивных игроков - дочерних структур банков и маркетплейсов. Несмотря на то что их доля в выдаче сейчас превышает 60%, постепенно рост этого сегмента замедляется. Да и все микрофинансовые организации (МФО) столкнулись с замедлением роста бизнеса в условиях регулятивных ограничений ЦБ, пишет "Коммерсант"

По итогам года совокупный объем выдач будет находиться в диапазоне 2-2,2 трлн рублей, аффилированные с банками и маркетплейсамипродолжат оставаться драйверами роста рынка до конца 2025 года, в результате чего их доля на рынке может вырасти, прогнозирует гендиректор Moneyman Артем Быков. Опираясь на сегодняшние тренды, мы ожидаем, что рост портфеля микрозаймов по итогам года сохранится, однако его темпы будут умеренными, отметил гендиректор МФК "Займер" Роман Макаров. "В чуть более выгодной ситуации находятся МФО, входящие в банковские группы.

Несмотря на схожие подходы, качество трафика у них чуть выше, чем у клиентов коммерческих МФО, а продукты имеют более низкую процентную ставку. Это позволяет формировать большие объемы выдач без превышения макропруденциальных лимитов и роста уровня просрочки", - пояснила гендиректор МФК "ОТП Финанс" Анна Высоцкая.