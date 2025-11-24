24 ноября 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
24 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|март 2025
25 ноября 2025 года 11:31
Американская фармацевтическая компания Merck & Co. увеличила квартальные дивиденды на 4,9% - до 85 центов на акцию с 81 цента, сообщается в пресс-релизе.
Выплаты пройдут 8 января 2026 года. Закрытие реестра акционеров назначено на 15 декабря.
Котировки акций...
25 ноября 2025 года 11:23
Свыше 35 тыс. кв.м общественно-деловой недвижимости построят на участке бывшей промзоны "Магистральные улицы" на севере Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщает пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
"Участок площадью 1,69 га в...
25 ноября 2025 года 11:16
Правление Национального банка Киргизии повысило учетную (ключевую) ставку на 100 базисных пунктов - с 10% до 11%, решение вступило в силу с 25 ноября 2025 года, сообщается на официальном сайте регулятора.
В центробанке отмечают, что инфляция в Киргизии в октябре в...
25 ноября 2025 года 11:08
Российской экономике в долгосрочной перспективе понадобятся новые "двигатели" помимо углеводородов, власти занимаются решением этой задачи, заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе форума Финансового университета "Россия: образ будущего".
"Для России тоже надо...
25 ноября 2025 года 11:00
ГК "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в РФ, в этом году собрала рекордные 26 тыс. 667 тонн винограда, сообщается в ее пресс-релизе.
В частности, урожай на виноградниках в Абрау-Дюрсо и Анапе стал самым высоким за последние шесть лет - 10 940 тонн. На...
25 ноября 2025 года 10:52
Американская Zoom Communications (бывшая Zoom Video Communications), предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале в 2,96 раза, выручку - на 4,4%, при этом скорректированная прибыль и выручка компании оказались лучше...
25 ноября 2025 года 10:45
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 3379,2 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
25 ноября 2025 года 10:44
По итогам 3-го квартала выручка МКПАО "Циан" составила в 4,1 млрд рублей, что на 29% выше показателя аналогичного периода 2024 года, сообщила компания.
Скорректированная EBITDA в отчетном периоде выросла в 2,3 раза - до 1,1 млрд рублей. Маржа показателя составила 28%,...
25 ноября 2025 года 10:36
Объем ВВП Германии в 3-м квартале 2025 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства.
Это совпало как с предварительно объявленными данными, так и с консенсус-прогнозом аналитиков,...
25 ноября 2025 года 10:29
В 3-м квартале совокупная чистая прибыль банков США выросла на 21,4% относительно аналогичного периода прошлого года и составила $79,3 млрд, говорится в сообщении Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).
В расчетах учитывались данные 4,379 тыс....
25 ноября 2025 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,99 пункта (0,753%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2674,83 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 8 пункта (0,755%) по сравнению с закрытием предыдущего...
25 ноября 2025 года 10:22
Продажи автомобилей в Европейском союзе (ЕС) в октябре выросли на 5,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).
Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС, составило...
25 ноября 2025 года 10:15
ПАО "Озон Фармацевтика" (Тольятти, Самарская область) в январе-сентябре 2025 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 4,7% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года - до 1,58 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Выручка увеличилась на 46,1%, до 2,4...
25 ноября 2025 года 10:08
Китайский юань растет в начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет на фоне снижающейся нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0305 руб. (+1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,11 коп. ниже уровня...
25 ноября 2025 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,97/84,51 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 164 коп., Cредний курс продажи...
25 ноября 2025 года 10:03
Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ начал ростом индексов после снижения накануне из-за неопределенности вокруг процесса мирного урегулирования украинского конфликта, фактором поддержки выступает подросшая вчера вечером нефть.
Европейские фондовые...
