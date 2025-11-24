Объем наличных в обращении вырос на 659 млрд руб. за 3 месяца

24 ноября. FINMARKET.RU - За июль - сентябрь 2025 года объем наличных денег в обращении увеличился на 659 млрд рублей, следует из данных ЦБ, которые изучили "Известия" . Это почти в пять раз больше, чем за аналогичный период 2024-го - тогда показатель поднялся лишь на 137 млрд. Более значительный рост за те же месяцы был только в 2022 году - тогда россияне стремились "запастись" наличными из-за экономической нестабильности.

В последние же месяцы россияне стали чаще снимать наличныеиз-за отключений интернета, сообщалось в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.

Впрочем, кредитные организации не наблюдают резкого роста объема снятия наличных в III квартале - об этом сообщили в пресс-службах Газпромбанка, ПСБ, банка "Дом.РФ" и Абсолют банка. Значительные всплески были, например, в отдельные месяцы пандемийного 2020-го и кризисного 2022 года. В этот же раз наличные сезонно уходили из финорганизаций в период отпусков, но россияне не вернули их осенью на счета, пояснили эксперты.

Сейчас увеличение оборота наличных связано с их более активным использованием. Люди начали чаще расплачиваться уже снятыми деньгами, после чего они возвращаются в торговлю, а затем - через инкассацию - в банки. В итоге те же объемы наличных повысили оборот без заметного роста запросов на снятие в банкоматах.

