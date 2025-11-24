ЦБ предложил ограничить финансовые продукты маркетплейсов

Центробанк поддержал крупнейшие банки в споре с маркетплейсами из-за скидок, предоставляемых интернет-площадками покупателям через свои дочерние финансовые учреждения. ГлаваЭльвира Набиуллина считает такую практику недобросовестной и, по информации "Коммерсанта" , обратилась к главе Минэкономики Максиму Решетникову с предложением запретить онлайн-платформам продавать свои банковские продукты на собственных же площадках. Представители маркетплейсов настаивают, что банки пытаются уничтожить конкуренцию.

В первую очередь она предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты и подключить в качестве дополнительного контролера этого процесса Федеральную антимонопольную службу.

Глава ЦБ также настаивает на запрете на продажу на маркетплейсах продуктов дочерних банков, которые, по мнению госпожи Набиуллиной, "имеют заведомо неконкурентные преимущества по сравнению с другими участниками банковского рынка".

В Минэкономики сообщили изданию, что письмо ЦБ прорабатывается. Там подчеркнули, что в действующей редакции 289-ФЗ "О платформенной экономике" уже есть возможность на уровне правительства РФ устанавливать необходимые требования к цене товара на платформах. В Минэкономики считают, что внедрение тех или иных ограничений применительно к скидкам нужно рассматривать комплексно, а эффекты - прогнозировать, учитывая и оценивая последствия для продавцов и покупателей, а также их конечное влияние на всю платформенную экономику в целом.