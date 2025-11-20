Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2728 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,186 руб., максимальный - 11,328 руб. Была заключена 10791 сделка. Объем торгов составил 29290,14 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,1865 руб. за юань.

20 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,68 коп. и составил 11,2728 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 50305,760 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 253,092 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,32 коп. и составил 11,2672 руб. Минимальный курс юаня составил 11,17 руб., максимальный - 11,3235 руб. Было заключено 65240 сделок. Объем торгов составил 97276,8 млн... Минимальный курс юаня составил 11,17 руб., максимальный - 11,3235 руб. Было заключено 65240 сделок. Объем торгов составил 97276,8 млн...

Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ завершил снижением индикаторов в ожидании геополитических новостей, касающихся переговоров по украинскому урегулированию; фактором поддержки выступают данные Росстата о замедлении годовой инфляции, в то время как ЦБ РФ... читать дальше

Средняя стоимость квартир в Париже в третьем квартале 2025 года увеличилась на 1,9% в годовом выражении, рекордными темпами с конца 2020 года, говорится в отчете Национального статистического управления Insee. Во втором квартале показатель вырос на 0,2%, в первом - на... Во втором квартале показатель вырос на 0,2%, в первом - на... читать дальше

Госдума в четверг приняла в третьем чтении закон, который разрешает платный доступ для организаций, включая банки, к базам данных МВД с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Поправка была внесена правительством в ст. 17... Поправка была внесена правительством в ст. 17... читать дальше

Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре увеличились на 1,2% относительно предыдущего месяца - до 4,1 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Согласно пересмотренным данным, в сентябре продажи составили... Согласно пересмотренным данным, в сентябре продажи составили... читать дальше

Банк России в октябре вновь снизил объем золота в резервах на 0,1 млн унций (это единицы тонн драгметалла, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать более точную оценку). Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 ноября объем монетарного золота в составе международных резервов... Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 ноября объем монетарного золота в составе международных резервов... читать дальше

Снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) с целью поддержки рынка труда может привести к затягиванию периода повышенной инфляции в США и увеличить риски для финансовой стабильности, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет... читать дальше

Совет ЕС своим постановлением от 20 ноября ввел ограничительные меры против четырех сотрудников пенитенциарной системы РФ и шести представителей российских судебных органов. Все они включены в список санкционного режима ЕС "за нарушения прав человека". Все они включены в список санкционного режима ЕС "за нарушения прав человека". В... В... читать дальше

Легального способа изъять российские деньги, размещенные на Западе, нет; такие действия однозначно преступны и наказуемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Как бы ни оказалась обставлена схема желаемого на Западе отъема российских денег,... "Как бы ни оказалась обставлена схема желаемого на Западе отъема российских денег,... читать дальше

Разработанное американской стороной предложение по урегулированию конфликта на Украине предусматривает, среди прочего, отмену санкций, введенных против России, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Предложение включает требование к Украине... "Предложение включает требование к Украине... читать дальше

Компания "СовЭкон" сделала первый прогноз урожая пшеницы в РФ в 2026 году - 83,8 млн тонн, исходя из площади ее посевов в 26,3 млн га, что на 0,8 млн га меньше, чем в этом году, говорится в ее сообщении. Оптимистичный сценарий предполагает урожай в 87,9 млн тонн,... Оптимистичный сценарий предполагает урожай в 87,9 млн тонн,... читать дальше

Минфин перечислил в Национальный расчетный депозитарий 3,5 млрд рублей (эквивалент 37,2 млн евро) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроками погашения в 2027 и 2032 годах, а также по замещающим эти евробонды выпускам, следует из сообщения... читать дальше

ЦБ РФ с 21 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10711,89 (+143,8) руб./грамм; на серебро - 135,49 (+4,59) руб./грамм; на платину - 4041,34 (+49,21) руб./грамм; на палладий - 3654,6 (-17,43) руб./грамм.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 ноября, составляет 80,7321 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,27 коп.

