Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2728 руб.
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
Путин поручил создать штаб по внедрению генеративного ИИ
Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать национальный план и штаб по внедрению генеративного искусственного интеллекта по всей стране. "Я прошу правительство и глав регионов сформировать национальный план внедрения генеративного...
 
Рейтинг российских банков за октябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за октябрь 2025 года. В октябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по...
 
Глава ЦБ рассудила спор банков и маркетплейсов
Банк России окончательно определился с позицией по поводу спорной практики двойных цен и скидок в зависимости от способа оплаты на маркетплейсах. Резко против этого высказались крупные банки: они недовольны, что за счет привилегий на своих...
 
20 ноября 2025 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2728 руб.

 0  
20 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,68 коп. и составил 11,2728 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,186 руб., максимальный - 11,328 руб. Была заключена 10791 сделка. Объем торгов составил 29290,14 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,1865 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
20 ноября 2025 года 20:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 20 ноября выросла на 0,51% и составила 50305,760 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 50305,760 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 253,092 млрд руб., или на...
.
20 ноября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2672 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,32 коп. и составил 11,2672 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,17 руб., максимальный - 11,3235 руб. Было заключено 65240 сделок. Объем торгов составил 97276,8 млн...
.
20 ноября 2025 года 18:58
Основная сессия на "Московской бирже" завершилась снижением индексов на 0,4-0,7%
Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ завершил снижением индикаторов в ожидании геополитических новостей, касающихся переговоров по украинскому урегулированию; фактором поддержки выступают данные Росстата о замедлении годовой инфляции, в то время как ЦБ РФ...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 18:53
Квартиры в Париже дорожают рекордными темпами
Средняя стоимость квартир в Париже в третьем квартале 2025 года увеличилась на 1,9% в годовом выражении, рекордными темпами с конца 2020 года, говорится в отчете Национального статистического управления Insee.

Во втором квартале показатель вырос на 0,2%, в первом - на...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 18:49
Компании получат платный доступ к базам данных МВД о физлицах
Госдума в четверг приняла в третьем чтении закон, который разрешает платный доступ для организаций, включая банки, к базам данных МВД с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Поправка была внесена правительством в ст. 17...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 18:42
В октябре перепродажи домов в США выросли лучше прогноза
Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре увеличились на 1,2% относительно предыдущего месяца - до 4,1 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Согласно пересмотренным данным, в сентябре продажи составили...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 18:37
ЦБ РФ в октябре вновь снизил объем золота в резервах на 0,1 млн унций
Банк России в октябре вновь снизил объем золота в резервах на 0,1 млн унций (это единицы тонн драгметалла, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать более точную оценку).

Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 ноября объем монетарного золота в составе международных резервов...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 18:31
Снижение ставки ФРС приведет к затягиванию периода повышенной инфляции в США - глава ФРБ Кливленда
Снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) с целью поддержки рынка труда может привести к затягиванию периода повышенной инфляции в США и увеличить риски для финансовой стабильности, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 18:24
Совет ЕС ввел санкции против служащих пенитенциарной системы и представителей судебной власти РФ
Совет ЕС своим постановлением от 20 ноября ввел ограничительные меры против четырех сотрудников пенитенциарной системы РФ и шести представителей российских судебных органов.

Все они включены в список санкционного режима ЕС "за нарушения прав человека".

В...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 18:19
Легального способа изъятия российских денег на Западе нет - МИД РФ
Легального способа изъять российские деньги, размещенные на Западе, нет; такие действия однозначно преступны и наказуемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как бы ни оказалась обставлена схема желаемого на Западе отъема российских денег,...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 18:16
США в рамках украинского урегулирования якобы предлагают снять санкции с России
Разработанное американской стороной предложение по урегулированию конфликта на Украине предусматривает, среди прочего, отмену санкций, введенных против России, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Предложение включает требование к Украине...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 18:13
"СовЭкон" сделал первый прогноз урожая пшеницы в РФ в 2026 году - 83,8 млн т, прогноз на 2025 г. повышен
Компания "СовЭкон" сделала первый прогноз урожая пшеницы в РФ в 2026 году - 83,8 млн тонн, исходя из площади ее посевов в 26,3 млн га, что на 0,8 млн га меньше, чем в этом году, говорится в ее сообщении.

Оптимистичный сценарий предполагает урожай в 87,9 млн тонн,...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 18:04
Минфин перечислил НРД 3,5 млрд руб. для выплаты купонов по евробондам "Россия-2027", "Россия-2032" и замещающим выпускам
Минфин перечислил в Национальный расчетный депозитарий 3,5 млрд рублей (эквивалент 37,2 млн евро) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроками погашения в 2027 и 2032 годах, а также по замещающим эти евробонды выпускам, следует из сообщения...    читать дальше
.
.
20 ноября 2025 года 18:00
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 ноября
ЦБ РФ с 21 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10711,89 (+143,8) руб./грамм; на серебро - 135,49 (+4,59) руб./грамм; на платину - 4041,34 (+49,21) руб./грамм; на палладий - 3654,6 (-17,43) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
20 ноября 2025 года 17:58
ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 ноября в размере 80,7321 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 ноября, составляет 80,7321 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,27 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
