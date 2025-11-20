Глава ЦБ рассудила спор банков и маркетплейсов

20 ноября. FINMARKET.RU - Банк России окончательно определился с позицией по поводу спорной практики двойных цен и скидок в зависимости от способа оплаты на маркетплейсах. Резко против этого высказались крупные банки: они недовольны, что за счет привилегий на своих материнских платформах собственные банки маркетплейсов бурно растут и забирают с рынка клиентов, пишет "Российская газета"

К обвинениям в нечестной конкуренции накануне добавилось еще одно: маркетплейсы якобы недоплатили целых 1,5 трлн рублей налогов в 2025 году, считает Герман Греф. Банкир напомнил, что в некоторых странах маркетплейсам вообще запрещено иметь свои финансовые организации. А в России - можно, и это создает многим проблемы. "То есть вот скидки все, которые они дают, это вообще-то за наш с вами счет", - отметил он.

Конкуренция должна быть справедливой, ответила председательЭльвира Набиуллина. "То, что выглядит на поверхности как конфликт маркетплейсов и банков, это отражение изменения характера конкуренции, причем системное. Все согласны (и банки, и маркетплейсы), что должна быть справедливая конкуренция. А вот что такое добросовестная справедливая конкуренция - это мы вместе с участниками рынка и правительством обсуждаем. Но в чем у меня позиция однозначно определилась - я считаю, что цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается", - высказалась глава регулятора.

По словам Набиуллиной, именно цена продукта или услуги во многом определяет выбор потребителя. А если ценой манипулируют через способы оплаты, то государству становится "очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений". Поэтому работу маркетплейсов можно и нужно отрегулировать.

В Госдуме и Совете Федерации поддерживают равный доступ к маркетплейсам для продавцов и покупателей, и тоже хотели бы урегулировать ситуацию не в ущерб для потребителей. "Важно сделать так, чтобы специальные условия и скидки, которые давали выгоду гражданам, сохранились. Если это не учесть, люди столкнутся с фактическим ростом цен. В результате условия будут одинаково невыгодными для покупателей", - заявил "РГ" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.