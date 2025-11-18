Рейтинг российских банков за октябрь

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за октябрь 2025 года.

В октябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавилимедиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место занял Альфа-банк, в пятерку лидеров также вошли Россельхозбанк, ПСБ, Т-Банк и Райффайзенбанк.

Сбербанк сохранил первое место с результатом 50 959 упоминаний (57 565 в сентябре). Вторую позицию занял ВТБ - 35 233 упоминания (37 494 в сентябре), за ним следует Альфа-Банк - 11 040 упоминаний (9 097 месяцем ранее).

Индекс заметности Сбербанка снизился на 11,5% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 18%, уровень заметности Альфа-банка вырос на 22%.

В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял Сбербанк с результатом 256,4 млн (-9%, 281,6 млн в сентябре). На втором месте - ВТБ с результатом 231,7 млн, показатель снизился на 20% в сравнении с предыдущим месяцем (289,6 млн). Третью строчку занял Альфа-Банк, его показатель вырос на 18% - до 192,5 млн (162,9 месяцем ранее).

В октябре служба кибербезопасности Сбербанка рассказала о новой волне мошеннической активности - россиянам поступают тысячи звонков в день якобы от представителей военкомата. Заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов отметил сезонный характер некоторых мошеннических схем. "Сейчас идет осенний призыв в армию, также в медиапространстве много новостей о вручении наград семьям бойцов за подвиги на фронтах СВО. Злоумышленники решили использовать этот информационный фон в своих преступных интересах. Хочу подчеркнуть, что суть схемы не изменилась, она сводится к получению кода из СМС и требованию перевести накопления. Меняется лишь оболочка - легенда", - сказал он.

Сбербанк впервые в истории стал крупнейшим в мире эквайером по количеству обработанных транзакций, обойдя американские компании JPMorgan Chase и Worldpay. Такие данные были приведены в рейтинге международной исследовательской компании The Nilson Report. Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что российский финтех испытывает рекордное санкционное давление, что мотивирует создавать уникальные решения. "Наше лидерство в мировом рейтинге результат многолетних инвестиций в собственные разработки и инфраструктуру. Наш полностью отечественный технологический стек - от процессинга и программного обеспечения терминалов до биометрии - уверенно держит рекордные транзакционные нагрузки и обеспечивает высочайший уровень безопасности", - подчеркнул он.

С 21 октября Сбербанк повысил ставки по вкладам для физических лиц. Максимальная ставка для большинства клиентов со сроком размещения средств на 3 месяца выросла на 0,5 процентного пункта (п.п.) и составила 16% годовых (на "новые" деньги или с учетом надбавок). На этот же срок максимальная ставка для клиентов уровня "СберПремьер" составила 16,1%, "СберПервый" - 16,2%. Также Сбербанк отметил растущий спрос на более долгосрочные накопления и, учитывая этот тренд, повысил ставки на более длительных сроках - от 5 месяцев до 1 года. "Рост составил от 1 до 2,1 процентного пункта, что сделает такие вклады более привлекательными для клиентов, которые планируют долгосрочные накопления", - отметили в пресс-службе.

ВТБ в октябре опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2025 года. Чистая прибыль увеличилась на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 100 млрд рублей. В целом за 9 месяцев ВТБ заработал 380,8 млрд рублей, показав рост год к году на 1,5%. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил журналистам, что банк сохраняет прогноз по прибыли на этот год на уровне 500 млрд рублей. "По итогам девяти месяцев остается 120 млрд рублей пути, которым нам нужно пройти до 500 млрд. Мы считаем, что с учетом первого квартала в 140 млрд рублей и второго квартала в 140 млрд рублей это абсолютно посильная величина с учетом неравномерной генерации доходов, которая у банка очень сильно сконцентрирована на четвертом квартале", - сказал он.

С 16 октября ВТБ повысил ставку по депозитам до 15% для всех вкладчиков, а также до 16% для клиентов "Прайм" и "Привилегии" по части вкладов. Решение принято несмотря на то, что ЦБ начал снижать ключевую ставку. "Клиенты сохраняют тренд на сбережение - это доказывает рост портфеля и в сентябре, и в октябре, он продолжится до конца года. Часть клиентов будет "перекладываться" после депозитов, открытых на пике ставок в начале года, другие стремятся разместить свои средства на короткий срок под конец года", - отметил руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Эксперты ВТБ сообщили о росте выдачи ипотечных кредитов. По их подсчетам, в сентябревыдали около 405 млрд рублей на покупку первичного и вторичного жилья - это на 11% больше, чем в сентябре прошлого года, и на 3% больше, чем в августе 2025 года. Всего по итогам девяти месяцев года выдачи ипотеки в России, по оценкам ВТБ, составили более 2,6 трлн руб. Это примерно на треть ниже результата за январь-сентябрь прошлого года.

Альфа-Банк и ВТБ подписали соглашение о запуске пилотного тестирования инновационного сервиса мультибанк для корпоративных клиентов. Решение позволит юридическим лицам просматривать и управлять данными по счетам обоих банков в едином интерфейсе. В рамках пилотного проекта корпоративные клиенты, участвующие в тестировании мультибанка, получают возможность видеть актуальные остатки по своим счетам как в Альфа-Банке, так и в ВТБ.

Также в октябре Альфа-Банк инициировал обсуждение создания второй платежной системы в России, подчеркнув важность инноваций и устранения монополии. Центральный банк готов поддержать проект, если банки достигнут соглашения. "В США их три, а в Узбекистане их четыре. Это не только будут способствовать внедрению инноваций в нашей стране, но и устранит монополию, повысит устойчивость системы для граждан и создаст множество других преимуществ. Мы готовы взять на себя инициативу, пригласить банки, небанковские организации, крупные технологические компании, такие как "Яндекс", - заявил управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

В рамках 19-го пакета санкций Евросоюз ввел запрет на транзакции с Альфа-Банком. Пресс-служба банка, в свою очередь, заявила, что санкции никак не повлияют на работу. "Ограничения никак не влияют на работу банка. Мы работаем как обычно: платежи и переводы по России проходят, приложение и интернет-банк работают быстро и надежно", - говорится в сообщении.

N Наименование Упоминания в СМИ, октябрь 2025 Упоминания в СМИ, сентябрь 2025 Изменения, % 1 Сбербанк 50 959 57 565 -11,5 2 ВТБ 35 233 37 494 -6,0 3 Альфа-Банк 11 040 9 097 21,4 4 Россельхозбанк 10 129 9 033 12,1 5 ПСБ 9 444 8 831 6,9 6 Т-Банк 8 103 8 903 -9,0 7 Газпромбанк 7 633 8 298 -8,0 8 Совкомбанк 6 526 6 142 6,3 9 Почта банк 4 022 3 449 16,6 10 МТС Банк 3 970 2 586 53,5 11 Банк ДОМ.РФ 3 831 2 768 38,4 12 ОТП Банк 3 454 2 696 28,1 13 Московский Кредитный Банк 3 071 2 427 26,5 14 Банк УРАЛСИБ 2 874 2 994 -4,0 15 Банк Санкт-Петербург 2 715 2 156 25,9 16 Дальневосточный банк 2 605 1 978 31,7 17 Райффайзенбанк 2 224 773 187,7 18 Примсоцбанк 1 838 1 956 -6,0 19 Банк Синара 1 553 1 003 54,8 20 ББР Банк 1 218 984 23,8 21 Абсолют Банк 1 079 1 119 -3,6 22 Инго Банк 990 842 17,6 23 ЮниКредит Банк 834 542 53,9 24 КБ «Центр-инвест» 827 490 68,8 25 Озон Банк, ООО 804 320 151,3 26 МСП Банк 740 566 30,7 27 Новикомбанк 710 1 287 -44,8 28 Ак Барс Банк 687 698 -1,6 29 Банк Русский Стандарт 680 1 073 -36,6 30 Ренессанс Кредит 647 523 23,7 31 Банк «Точка» 594 613 -3,1 32 Банк ЗЕНИТ 572 839 -31,8 33 УБРиР 544 458 18,8 34 Азиатско-Тихоокеанский Банк 486 1 041 -53,3 35 АКБ «Металлинвестбанк» 484 274 76,6 36 Генбанк 422 616 -31,5 37 Газэнергобанк 399 74 439,2 38 Алмазэргиэнбанк 391 321 21,8 39 Банк Левобережный 388 273 42,1 40 Фора-Банк 346 97 256,7 41 «Локо-Банк» 333 731 -54,4 42 СДМ-Банк 328 337 -2,7 43 АБ «Россия» 297 345 -13,9 44 ХКФ Банк 288 248 16,1 45 РосДорБанк 275 46 497,8 46 ВБРР 272 94 189,4 47 РНКБ Банк 232 607 -61,8 48 Челябинвестбанк 227 87 160,9 49 Банк «РостФинанс» 210 29 624,1 50 Банк «Акцепт» 199 363 -45,2

N Наименование Индекс заметности, октябрь 2025 Индекс заметности, сентябрь 2025 Изменения, % 1 Сбербанк 8 143 147 9 198 402 -11,5 2 ВТБ 4 506 094 5 523 808 -18,4 3 Альфа-Банк 1 574 088 1 290 784 21,9 4 Россельхозбанк 1 434 788 1 304 948 9,9 5 ПСБ 1 279 797 1 403 798 -8,8 6 Т-Банк 1 132 423 832 805 36,0 7 Совкомбанк 832 381 690 463 20,6 8 Газпромбанк 740 716 855 524 -13,4 9 Банк ДОМ.РФ 698 216 592 886 17,8 10 Банк УРАЛСИБ 599 822 496 435 20,8 11 Почта банк 405 603 311 884 30,0 12 МТС Банк 380 751 204 133 86,5 13 Банк Санкт-Петербург 304 332 293 871 3,6 14 Райффайзенбанк 273 845 74 064 269,7 15 ОТП Банк 259 169 163 407 58,6 16 Банк Синара 220 705 174 231 26,7 17 Московский Кредитный Банк 179 455 187 796 -4,4 18 Новикомбанк 139 470 32 255 332,4 19 Банк Русский Стандарт 125 790 113 865 10,5 20 Абсолют Банк 118 796 58 973 101,4 21 КБ «Центр-инвест» 107 949 115 576 -6,6 22 Банк «Точка» 103 549 72 995 41,9 23 ЮниКредит Банк 101 549 70 870 43,3 24 МСП Банк 91 996 79 325 16,0 25 Ак Барс Банк 90 716 117 203 -22,6 26 УБРиР 88 371 97 931 -9,8 27 Озон Банк, ООО 85 647 31 184 174,7 28 Драйв Клик Банк 75 695 7 297 937,3 29 Росэксимбанк 69 208 99 311 -30,3 30 Транскапиталбанк 63 217 108 287 -41,6 31 Примсоцбанк 59 051 26 949 119,1 32 НБД-Банк 58 628 60 401 -2,9 33 РН Банк 57 839 7 037 721,9 34 ББР Банк 53 187 25 236 110,8 35 Банк ТРАСТ 48 330 26 401 83,1 36 Инго Банк 48 272 56 652 -14,8 37 Банк ЗЕНИТ 41 305 45 887 -10,0 38 Банк «Кубань Кредит» 37 788 56 182 -32,7 39 РосДорБанк 34 251 45 049 -24,0 40 Дальневосточный банк 32 818 22 003 49,2 41 Свой Банк 27 406 61 572 -55,5 42 Азиатско-Тихоокеанский Банк 26 604 31 442 -15,4 43 Челиндбанк 25 356 31 434 -19,3 44 Фора-Банк 24 360 16 573 47,0 45 СДМ-Банк 24 134 14 448 67,0 46 Ситибанк 22 708 9 358 142,7 47 Форштадт 22 411 91 24527,5 48 Коммерцбанк (Евразия) 19 703 155 12611,6 49 АБ «Россия» 18 451 75 371 -75,5 50 ХКФ Банк 18 436 28 930 -36,3

N Название Охват аудитории, октябрь 2025 Охват аудитории, сентябрь 2025 Изменения, % 1 Сбербанк 256 432 586 281 625 217 -8,9 2 ВТБ 231 716 680 289 699 890 -20,0 3 Альфа-Банк 192 585 877 162 922 426 18,2 4 Т-Банк 156 351 060 113 236 275 38,1 5 Райффайзенбанк 123 992 283 32 405 992 282,6 6 Почта банк 112 776 758 94 026 775 19,9 7 Россельхозбанк 99 370 812 79 838 619 24,5 8 ПСБ 97 518 426 101 697 869 -4,1 9 Совкомбанк 89 260 759 78 430 118 13,8 10 Газпромбанк 81 585 126 142 027 729 -42,6 11 Банк ДОМ.РФ 56 712 154 49 314 926 15,0 12 Московский Кредитный Банк 54 094 223 65 858 657 -17,9 13 МТС Банк 53 099 117 53 059 307 0,1 14 ЮниКредит Банк 49 043 179 29 078 532 68,7 15 Абсолют Банк 43 274 204 20 582 356 110,2 16 ОТП Банк 32 343 653 28 820 825 12,2 17 Банк Санкт-Петербург 31 801 873 49 136 424 -35,3 18 Озон Банк, ООО 31 600 184 23 065 190 37,0 19 Банк «Точка» 31 124 678 25 507 658 22,0 20 МСП Банк 28 674 696 21 892 044 31,0 21 Драйв Клик Банк 27 821 023 2 510 608 1008,1 22 ББР Банк 25 878 580 11 774 041 119,8 23 Примсоцбанк 25 646 154 4 704 908 445,1 24 Банк УРАЛСИБ 25 008 678 28 765 252 -13,1 25 Банк Синара 24 666 054 31 069 122 -20,6 26 Банк Русский Стандарт 24 647 635 25 066 351 -1,7 27 Инго Банк 24 580 314 19 906 934 23,5 28 Банк ЗЕНИТ 18 856 745 15 678 226 20,3 29 Новикомбанк 17 252 821 9 748 365 77,0 30 Ак Барс Банк 16 811 831 11 073 327 51,8 31 Ситибанк 15 500 184 13 222 223 17,2 32 УБРиР 14 315 773 14 641 350 -2,2 33 Ренессанс Кредит 14 233 231 23 664 768 -39,9 34 АКБ «Металлинвестбанк» 12 641 160 9 861 170 28,2 35 «Локо-Банк» 12 222 741 4 233 022 188,7 36 ХКФ Банк 11 807 924 5 509 998 114,3 37 Азиатско-Тихоокеанский Банк 11 411 827 20 670 464 -44,8 38 СДМ-Банк 11 282 528 6 112 733 84,6 39 АБ «Россия» 10 792 491 38 768 949 -72,2 40 Цифра Банк 9 989 928 5 861 123 70,4 41 Банк ТРАСТ 9 505 162 14 530 154 -34,6 42 Коммерцбанк (Евразия) 9 034 837 46 999 19123,5 43 Транскапиталбанк 8 686 871 22 943 226 -62,1 44 Норвик Банк 8 421 680 6 730 392 25,1 45 Креди Агриколь КИБ 8 182 790 338 528 2317,2 46 БМ-Банк 8 007 437 11 479 812 -30,2 47 ВБРР 7 934 750 4 938 638 60,7 48 РН Банк 7 106 752 2 358 879 201,3 49 РНКБ Банк 6 979 376 24 676 362 -71,7 50 КБ «Центр-инвест» 6 970 188 13 134 851 -46,9

1. Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 17 до 16,5% годовых

2. Глава Банка России Э.Набиуллина представила в ГД доклад об основных направлениях единой денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы

3. Глава Банка России Э.Набиуллина выступила на заседании Совета Федерации с докладом "Роль финансового вектора в развитии экономики и повышении благосостояния граждан"

4. На федеральной территории Сириус в Сочи прошел Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2025

5. Минфин России скорректировал правила выдачи ипотеки с господдержкой на 2026 год

6. Закон об ограничении числа банковских карт на одного человека могут принять в декабре 2025 года

7. Зампред Банка России Алексей Заботкин дал большое интервью Радио РБК

8. Банк России: карты Visa и MasterCard с истекшим сроком годности продолжат работать в России

9. Банк России отменил голосование за новую банкноту 500 рублей из-за накрутки голосов

10. Банк России надеется на появление законодательства, которое описывает инвестиции в криптовалюты в 2026 году

