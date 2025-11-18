Рейтинг российских банков за октябрь

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за октябрь 2025 года.
В октябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг
медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место занял Альфа-банк, в пятерку лидеров также вошли Россельхозбанк, ПСБ, Т-Банк и Райффайзенбанк.
Сбербанк сохранил первое место с результатом 50 959 упоминаний (57 565 в сентябре). Вторую позицию занял ВТБ - 35 233 упоминания (37 494 в сентябре), за ним следует Альфа-Банк - 11 040 упоминаний (9 097 месяцем ранее).
Индекс заметности Сбербанка снизился на 11,5% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 18%, уровень заметности Альфа-банка вырос на 22%.
В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял Сбербанк с результатом 256,4 млн (-9%, 281,6 млн в сентябре). На втором месте - ВТБ с результатом 231,7 млн, показатель снизился на 20% в сравнении с предыдущим месяцем (289,6 млн). Третью строчку занял Альфа-Банк, его показатель вырос на 18% - до 192,5 млн (162,9 месяцем ранее).
В октябре служба кибербезопасности Сбербанка рассказала о новой волне мошеннической активности - россиянам поступают тысячи звонков в день якобы от представителей военкомата. Заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов отметил сезонный характер некоторых мошеннических схем. "Сейчас идет осенний призыв в армию, также в медиапространстве много новостей о вручении наград семьям бойцов за подвиги на фронтах СВО. Злоумышленники решили использовать этот информационный фон в своих преступных интересах. Хочу подчеркнуть, что суть схемы не изменилась, она сводится к получению кода из СМС и требованию перевести накопления. Меняется лишь оболочка - легенда", - сказал он.
Сбербанк впервые в истории стал крупнейшим в мире эквайером по количеству обработанных транзакций, обойдя американские компании JPMorgan Chase и Worldpay. Такие данные были приведены в рейтинге международной исследовательской компании The Nilson Report. Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что российский финтех испытывает рекордное санкционное давление, что мотивирует создавать уникальные решения. "Наше лидерство в мировом рейтинге результат многолетних инвестиций в собственные разработки и инфраструктуру. Наш полностью отечественный технологический стек - от процессинга и программного обеспечения терминалов до биометрии - уверенно держит рекордные транзакционные нагрузки и обеспечивает высочайший уровень безопасности", - подчеркнул он.
С 21 октября Сбербанк повысил ставки по вкладам для физических лиц. Максимальная ставка для большинства клиентов со сроком размещения средств на 3 месяца выросла на 0,5 процентного пункта (п.п.) и составила 16% годовых (на "новые" деньги или с учетом надбавок). На этот же срок максимальная ставка для клиентов уровня "СберПремьер" составила 16,1%, "СберПервый" - 16,2%. Также Сбербанк отметил растущий спрос на более долгосрочные накопления и, учитывая этот тренд, повысил ставки на более длительных сроках - от 5 месяцев до 1 года. "Рост составил от 1 до 2,1 процентного пункта, что сделает такие вклады более привлекательными для клиентов, которые планируют долгосрочные накопления", - отметили в пресс-службе.
ВТБ в октябре опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2025 года. Чистая прибыль увеличилась на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 100 млрд рублей. В целом за 9 месяцев ВТБ заработал 380,8 млрд рублей, показав рост год к году на 1,5%. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил журналистам, что банк сохраняет прогноз по прибыли на этот год на уровне 500 млрд рублей. "По итогам девяти месяцев остается 120 млрд рублей пути, которым нам нужно пройти до 500 млрд. Мы считаем, что с учетом первого квартала в 140 млрд рублей и второго квартала в 140 млрд рублей это абсолютно посильная величина с учетом неравномерной генерации доходов, которая у банка очень сильно сконцентрирована на четвертом квартале", - сказал он.
С 16 октября ВТБ повысил ставку по депозитам до 15% для всех вкладчиков, а также до 16% для клиентов "Прайм" и "Привилегии" по части вкладов. Решение принято несмотря на то, что ЦБ начал снижать ключевую ставку. "Клиенты сохраняют тренд на сбережение - это доказывает рост портфеля и в сентябре, и в октябре, он продолжится до конца года. Часть клиентов будет "перекладываться" после депозитов, открытых на пике ставок в начале года, другие стремятся разместить свои средства на короткий срок под конец года", - отметил руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
Эксперты ВТБ сообщили о росте выдачи ипотечных кредитов. По их подсчетам, в сентябре банки
выдали около 405 млрд рублей на покупку первичного и вторичного жилья - это на 11% больше, чем в сентябре прошлого года, и на 3% больше, чем в августе 2025 года. Всего по итогам девяти месяцев года выдачи ипотеки в России, по оценкам ВТБ, составили более 2,6 трлн руб. Это примерно на треть ниже результата за январь-сентябрь прошлого года.
Альфа-Банк и ВТБ подписали соглашение о запуске пилотного тестирования инновационного сервиса мультибанк для корпоративных клиентов. Решение позволит юридическим лицам просматривать и управлять данными по счетам обоих банков в едином интерфейсе. В рамках пилотного проекта корпоративные клиенты, участвующие в тестировании мультибанка, получают возможность видеть актуальные остатки по своим счетам как в Альфа-Банке, так и в ВТБ.
Также в октябре Альфа-Банк инициировал обсуждение создания второй платежной системы в России, подчеркнув важность инноваций и устранения монополии. Центральный банк готов поддержать проект, если банки достигнут соглашения. "В США их три, а в Узбекистане их четыре. Это не только будут способствовать внедрению инноваций в нашей стране, но и устранит монополию, повысит устойчивость системы для граждан и создаст множество других преимуществ. Мы готовы взять на себя инициативу, пригласить банки, небанковские организации, крупные технологические компании, такие как "Яндекс", - заявил управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.
В рамках 19-го пакета санкций Евросоюз ввел запрет на транзакции с Альфа-Банком. Пресс-служба банка, в свою очередь, заявила, что санкции никак не повлияют на работу. "Ограничения никак не влияют на работу банка. Мы работаем как обычно: платежи и переводы по России проходят, приложение и интернет-банк работают быстро и надежно", - говорится в сообщении.
Упоминания в СМИ
|N
|Наименование
|Упоминания в СМИ, октябрь 2025
|Упоминания в СМИ, сентябрь 2025
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|50 959
|57 565
|-11,5
|2
|ВТБ
|35 233
|37 494
|-6,0
|3
|Альфа-Банк
|11 040
|9 097
|21,4
|4
|Россельхозбанк
|10 129
|9 033
|12,1
|5
|ПСБ
|9 444
|8 831
|6,9
|6
|Т-Банк
|8 103
|8 903
|-9,0
|7
|Газпромбанк
|7 633
|8 298
|-8,0
|8
|Совкомбанк
|6 526
|6 142
|6,3
|9
|Почта банк
|4 022
|3 449
|16,6
|10
|МТС Банк
|3 970
|2 586
|53,5
|11
|Банк ДОМ.РФ
|3 831
|2 768
|38,4
|12
|ОТП Банк
|3 454
|2 696
|28,1
|13
|Московский Кредитный Банк
|3 071
|2 427
|26,5
|14
|Банк УРАЛСИБ
|2 874
|2 994
|-4,0
|15
|Банк Санкт-Петербург
|2 715
|2 156
|25,9
|16
|Дальневосточный банк
|2 605
|1 978
|31,7
|17
|Райффайзенбанк
|2 224
|773
|187,7
|18
|Примсоцбанк
|1 838
|1 956
|-6,0
|19
|Банк Синара
|1 553
|1 003
|54,8
|20
|ББР Банк
|1 218
|984
|23,8
|21
|Абсолют Банк
|1 079
|1 119
|-3,6
|22
|Инго Банк
|990
|842
|17,6
|23
|ЮниКредит Банк
|834
|542
|53,9
|24
|КБ «Центр-инвест»
|827
|490
|68,8
|25
|Озон Банк, ООО
|804
|320
|151,3
|26
|МСП Банк
|740
|566
|30,7
|27
|Новикомбанк
|710
|1 287
|-44,8
|28
|Ак Барс Банк
|687
|698
|-1,6
|29
|Банк Русский Стандарт
|680
|1 073
|-36,6
|30
|Ренессанс Кредит
|647
|523
|23,7
|31
|Банк «Точка»
|594
|613
|-3,1
|32
|Банк ЗЕНИТ
|572
|839
|-31,8
|33
|УБРиР
|544
|458
|18,8
|34
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|486
|1 041
|-53,3
|35
|АКБ «Металлинвестбанк»
|484
|274
|76,6
|36
|Генбанк
|422
|616
|-31,5
|37
|Газэнергобанк
|399
|74
|439,2
|38
|Алмазэргиэнбанк
|391
|321
|21,8
|39
|Банк Левобережный
|388
|273
|42,1
|40
|Фора-Банк
|346
|97
|256,7
|41
|«Локо-Банк»
|333
|731
|-54,4
|42
|СДМ-Банк
|328
|337
|-2,7
|43
|АБ «Россия»
|297
|345
|-13,9
|44
|ХКФ Банк
|288
|248
|16,1
|45
|РосДорБанк
|275
|46
|497,8
|46
|ВБРР
|272
|94
|189,4
|47
|РНКБ Банк
|232
|607
|-61,8
|48
|Челябинвестбанк
|227
|87
|160,9
|49
|Банк «РостФинанс»
|210
|29
|624,1
|50
|Банк «Акцепт»
|199
|363
|-45,2
Индекс Заметности
|N
|Наименование
|Индекс заметности, октябрь 2025
|Индекс заметности, сентябрь 2025
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|8 143 147
|9 198 402
|-11,5
|2
|ВТБ
|4 506 094
|5 523 808
|-18,4
|3
|Альфа-Банк
|1 574 088
|1 290 784
|21,9
|4
|Россельхозбанк
|1 434 788
|1 304 948
|9,9
|5
|ПСБ
|1 279 797
|1 403 798
|-8,8
|6
|Т-Банк
|1 132 423
|832 805
|36,0
|7
|Совкомбанк
|832 381
|690 463
|20,6
|8
|Газпромбанк
|740 716
|855 524
|-13,4
|9
|Банк ДОМ.РФ
|698 216
|592 886
|17,8
|10
|Банк УРАЛСИБ
|599 822
|496 435
|20,8
|11
|Почта банк
|405 603
|311 884
|30,0
|12
|МТС Банк
|380 751
|204 133
|86,5
|13
|Банк Санкт-Петербург
|304 332
|293 871
|3,6
|14
|Райффайзенбанк
|273 845
|74 064
|269,7
|15
|ОТП Банк
|259 169
|163 407
|58,6
|16
|Банк Синара
|220 705
|174 231
|26,7
|17
|Московский Кредитный Банк
|179 455
|187 796
|-4,4
|18
|Новикомбанк
|139 470
|32 255
|332,4
|19
|Банк Русский Стандарт
|125 790
|113 865
|10,5
|20
|Абсолют Банк
|118 796
|58 973
|101,4
|21
|КБ «Центр-инвест»
|107 949
|115 576
|-6,6
|22
|Банк «Точка»
|103 549
|72 995
|41,9
|23
|ЮниКредит Банк
|101 549
|70 870
|43,3
|24
|МСП Банк
|91 996
|79 325
|16,0
|25
|Ак Барс Банк
|90 716
|117 203
|-22,6
|26
|УБРиР
|88 371
|97 931
|-9,8
|27
|Озон Банк, ООО
|85 647
|31 184
|174,7
|28
|Драйв Клик Банк
|75 695
|7 297
|937,3
|29
|Росэксимбанк
|69 208
|99 311
|-30,3
|30
|Транскапиталбанк
|63 217
|108 287
|-41,6
|31
|Примсоцбанк
|59 051
|26 949
|119,1
|32
|НБД-Банк
|58 628
|60 401
|-2,9
|33
|РН Банк
|57 839
|7 037
|721,9
|34
|ББР Банк
|53 187
|25 236
|110,8
|35
|Банк ТРАСТ
|48 330
|26 401
|83,1
|36
|Инго Банк
|48 272
|56 652
|-14,8
|37
|Банк ЗЕНИТ
|41 305
|45 887
|-10,0
|38
|Банк «Кубань Кредит»
|37 788
|56 182
|-32,7
|39
|РосДорБанк
|34 251
|45 049
|-24,0
|40
|Дальневосточный банк
|32 818
|22 003
|49,2
|41
|Свой Банк
|27 406
|61 572
|-55,5
|42
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|26 604
|31 442
|-15,4
|43
|Челиндбанк
|25 356
|31 434
|-19,3
|44
|Фора-Банк
|24 360
|16 573
|47,0
|45
|СДМ-Банк
|24 134
|14 448
|67,0
|46
|Ситибанк
|22 708
|9 358
|142,7
|47
|Форштадт
|22 411
|91
|24527,5
|48
|Коммерцбанк (Евразия)
|19 703
|155
|12611,6
|49
|АБ «Россия»
|18 451
|75 371
|-75,5
|50
|ХКФ Банк
|18 436
|28 930
|-36,3
Охват аудитории
Главные темы публикаций
|N
|Название
|Охват аудитории, октябрь 2025
|Охват аудитории, сентябрь 2025
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|256 432 586
|281 625 217
|-8,9
|2
|ВТБ
|231 716 680
|289 699 890
|-20,0
|3
|Альфа-Банк
|192 585 877
|162 922 426
|18,2
|4
|Т-Банк
|156 351 060
|113 236 275
|38,1
|5
|Райффайзенбанк
|123 992 283
|32 405 992
|282,6
|6
|Почта банк
|112 776 758
|94 026 775
|19,9
|7
|Россельхозбанк
|99 370 812
|79 838 619
|24,5
|8
|ПСБ
|97 518 426
|101 697 869
|-4,1
|9
|Совкомбанк
|89 260 759
|78 430 118
|13,8
|10
|Газпромбанк
|81 585 126
|142 027 729
|-42,6
|11
|Банк ДОМ.РФ
|56 712 154
|49 314 926
|15,0
|12
|Московский Кредитный Банк
|54 094 223
|65 858 657
|-17,9
|13
|МТС Банк
|53 099 117
|53 059 307
|0,1
|14
|ЮниКредит Банк
|49 043 179
|29 078 532
|68,7
|15
|Абсолют Банк
|43 274 204
|20 582 356
|110,2
|16
|ОТП Банк
|32 343 653
|28 820 825
|12,2
|17
|Банк Санкт-Петербург
|31 801 873
|49 136 424
|-35,3
|18
|Озон Банк, ООО
|31 600 184
|23 065 190
|37,0
|19
|Банк «Точка»
|31 124 678
|25 507 658
|22,0
|20
|МСП Банк
|28 674 696
|21 892 044
|31,0
|21
|Драйв Клик Банк
|27 821 023
|2 510 608
|1008,1
|22
|ББР Банк
|25 878 580
|11 774 041
|119,8
|23
|Примсоцбанк
|25 646 154
|4 704 908
|445,1
|24
|Банк УРАЛСИБ
|25 008 678
|28 765 252
|-13,1
|25
|Банк Синара
|24 666 054
|31 069 122
|-20,6
|26
|Банк Русский Стандарт
|24 647 635
|25 066 351
|-1,7
|27
|Инго Банк
|24 580 314
|19 906 934
|23,5
|28
|Банк ЗЕНИТ
|18 856 745
|15 678 226
|20,3
|29
|Новикомбанк
|17 252 821
|9 748 365
|77,0
|30
|Ак Барс Банк
|16 811 831
|11 073 327
|51,8
|31
|Ситибанк
|15 500 184
|13 222 223
|17,2
|32
|УБРиР
|14 315 773
|14 641 350
|-2,2
|33
|Ренессанс Кредит
|14 233 231
|23 664 768
|-39,9
|34
|АКБ «Металлинвестбанк»
|12 641 160
|9 861 170
|28,2
|35
|«Локо-Банк»
|12 222 741
|4 233 022
|188,7
|36
|ХКФ Банк
|11 807 924
|5 509 998
|114,3
|37
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|11 411 827
|20 670 464
|-44,8
|38
|СДМ-Банк
|11 282 528
|6 112 733
|84,6
|39
|АБ «Россия»
|10 792 491
|38 768 949
|-72,2
|40
|Цифра Банк
|9 989 928
|5 861 123
|70,4
|41
|Банк ТРАСТ
|9 505 162
|14 530 154
|-34,6
|42
|Коммерцбанк (Евразия)
|9 034 837
|46 999
|19123,5
|43
|Транскапиталбанк
|8 686 871
|22 943 226
|-62,1
|44
|Норвик Банк
|8 421 680
|6 730 392
|25,1
|45
|Креди Агриколь КИБ
|8 182 790
|338 528
|2317,2
|46
|БМ-Банк
|8 007 437
|11 479 812
|-30,2
|47
|ВБРР
|7 934 750
|4 938 638
|60,7
|48
|РН Банк
|7 106 752
|2 358 879
|201,3
|49
|РНКБ Банк
|6 979 376
|24 676 362
|-71,7
|50
|КБ «Центр-инвест»
|6 970 188
|13 134 851
|-46,9
:
СКАН
- 1. Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 17 до 16,5% годовых
- 2. Глава Банка России Э.Набиуллина представила в ГД доклад об основных направлениях единой денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы
- 3. Глава Банка России Э.Набиуллина выступила на заседании Совета Федерации с докладом "Роль финансового вектора в развитии экономики и повышении благосостояния граждан"
- 4. На федеральной территории Сириус в Сочи прошел Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2025
- 5. Минфин России скорректировал правила выдачи ипотеки с господдержкой на 2026 год
- 6. Закон об ограничении числа банковских карт на одного человека могут принять в декабре 2025 года
- 7. Зампред Банка России Алексей Заботкин дал большое интервью Радио РБК
- 8. Банк России: карты Visa и MasterCard с истекшим сроком годности продолжат работать в России
- 9. Банк России отменил голосование за новую банкноту 500 рублей из-за накрутки голосов
- 10. Банк России надеется на появление законодательства, которое описывает инвестиции в криптовалюты в 2026 году
- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 80 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: Октябрь 2025.
При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 18.11.2025.

