.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
Путин поручил создать штаб по внедрению генеративного ИИ
Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать национальный план и штаб по внедрению генеративного искусственного интеллекта по всей стране. "Я прошу правительство и глав регионов сформировать национальный план внедрения генеративного...
 
Рейтинг российских банков за октябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за октябрь 2025 года. В октябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по...
 
В правилах торговли предлагают закрепить единую весовую единицу измерения товаров
Единую весовую единицу измерения товаров - в килограммах или граммах - могут закрепить в Правилах продажи по договору розничной купли-продажи. Документ готовит к переизданию Минпромторг, это следует из ответа руководителя Роспотребнадзора Анны...
 
20 ноября 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0  
20 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 02 по 08 марта
16:30 Индекс деловой активности Филадельфии март 2025
16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 23 февраля по 01 марта
18:00 Индекс опережающих экономических показателей США февраль 2025
18:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне март 2025
18:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США февраль 2025

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
20 ноября 2025 года 09:53
Экспорт мяса птицы из РФ в Китай за октябрь сократился на 19,8%
Россия в октябре этого года экспортировала в Китай мяса птицы и субпродуктов на $26,3 млн, что на 19,8% меньше, чем в сентябре ($32,8 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. В годовом выражении поставки снизились почти на 36% - с $41 млн...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 09:47
Доллар дорожает к евро и иене, стабилен к фунту
Доллар США стабилен к фунту стерлингов на торгах в четверг, но дорожает в парах с евро и иеной.

Инвесторы оценивают протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого она снизила процентную ставку на 25 базисных...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 09:43
Руководители ФРС в октябре придерживались разных взглядов на снижение ставки в декабре
В ходе октябрьской встречи руководители Федеральной резервной системы (ФРС) США высказывали различные взгляды в отношении целесообразности снижения процентных ставок в декабре, свидетельствует протокол заседания.

Ряд членов Федерального комитета по операциям на открытом...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 09:36
Квартальная прибыль Nvidia выросла в 1,7 раза
Американский разработчик графических процессоров Nvidia Corp. в третьем финансовом квартале увеличил чистую прибыль в 1,7 раза, выручку - в 1,6 раза, при этом последняя вновь побила рекорд.

Как говорится в пресс-релизе Nvidia, чистая прибыль по итогам квартала,...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 09:29
Импорт Индией российских алмазов за 9 месяцев сократился на 36%
Прямой импорт алмазов из России в Индию в январе-сентябре 2025 года упал на 36% г/г, составив $354,3 млн, сообщило министерство торговли и промышленности Индии. Годом ранее за этот период было ввезено алмазное сырье на сумму $558 млн.

Динамика поставок алмазов из России...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 09:24
ВТБ разместит 21 ноября однодневные бонды серии КС-4-1089 на 100 млрд рублей
0 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1089 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 09:21
Ставки по льготным инвесткредитам для АПК, повышенные в этом году, с 2026 года вернутся в диапазон от 1% до 5%
Ставки по ранее выданным аграриям РФ льготным инвестиционным кредитам, повышенные в 2025 году, в 2026 году вернутся в прежний диапазон - от 1% до 5%, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"В этом году у нас была кризисная ситуация, и мы повышали ставку по...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 09:16
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5163,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3425,78 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 ноября составили по Российской Федерации 5163,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4891,4 млрд руб.

На...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 09:15
Минсельхоз РФ считает сбалансированной экспортную цену на российскую пшеницу на уровне $230 за тонну
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут считает сбалансированной сложившуюся в настоящее время экспортную цену на российскую пшеницу на уровне $230 за тонну и призывает аграриев не ждать цен в $300-400 за тонну.

"Вы все это знаете, особенно южане это знают: $230 за...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 09:07
Азиатские рынки акций в основном торгуются в плюсе
Сегодня рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в основном демонстрируют позитивную динамику.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 мск просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 09:01
Сбербанк увеличит инвестиции в развитие ИИ до 350 млрд руб.
Сбербанк в 2026 году увеличит инвестиции в развитие искусственного интеллекта более чем вдвое - до 350 млрд рублей, сообщил журналистам президент председатель правления банка Герман Греф.

"За три года планируем проинвестировать 600 млрд рублей в искусственный интеллект....    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 08:55
Китайский ЦБ опять сохранил базовую ставку на уровне 3%
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней - 3,5%, говорится в сообщении ЦБ по итогам ноябрьского заседания. Аналитики также не...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 08:52
Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ за неделю ускорился до 1,9%
Цены на плодоовощную продукцию в России с 11 по 17 ноября повысились на 1,9%, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат). Темпы роста оказались выше, чем за предыдущий период с 6 по 10 ноября (1,7%).

Больше всего подорожали огурцы - на 7,2% (на 6,1% за...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 08:48
Цены на нефть растут после снижения накануне
Цены на нефть эталонных марок восстанавливаются после падения накануне, трейдеры оценивают официальные данные о запасах в США и геополитическую ситуацию.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,43 млн баррелей, сообщило накануне министерство...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 08:42
Правительство Великобритании ищет банки, которые будут управлять продажей British Steel
Правительство Великобритании ищет банки, которые будут управлять процессом продажи British Steel после того, как в начале этого года сталелитейное предприятие было взято под госконтроль, пишет Financial Times.

Власти надеются найти частного покупателя для компании,...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 08:36
Саудовская Аравия за сентябрь увеличила добычу нефти на 2,5%, Венесуэла - на 0,6%
Добыча нефти в Саудовской Аравии в сентябре выросла на 2,5% 9,966 млн б/с против 9,722 млн б/с в августе. В годовом выражении было зафиксировано повышение на 11%, сообщается на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок увеличился на 0,8%...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.