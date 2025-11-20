20 ноября 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
20 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 марта
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|март 2025
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|февраль 2025
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|март 2025
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|февраль 2025
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
20 ноября 2025 года 09:53
Россия в октябре этого года экспортировала в Китай мяса птицы и субпродуктов на $26,3 млн, что на 19,8% меньше, чем в сентябре ($32,8 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. В годовом выражении поставки снизились почти на 36% - с $41 млн
20 ноября 2025 года 09:47
Доллар США стабилен к фунту стерлингов на торгах в четверг, но дорожает в парах с евро и иеной.
Инвесторы оценивают протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого она снизила процентную ставку на 25 базисных... читать дальше
20 ноября 2025 года 09:43
В ходе октябрьской встречи руководители Федеральной резервной системы (ФРС) США высказывали различные взгляды в отношении целесообразности снижения процентных ставок в декабре, свидетельствует протокол заседания.

Ряд членов Федерального комитета по операциям на открытом
Ряд членов Федерального комитета по операциям на открытом... читать дальше
20 ноября 2025 года 09:36
Американский разработчик графических процессоров Nvidia Corp. в третьем финансовом квартале увеличил чистую прибыль в 1,7 раза, выручку - в 1,6 раза, при этом последняя вновь побила рекорд.

Как говорится в пресс-релизе Nvidia, чистая прибыль по итогам квартала,
Как говорится в пресс-релизе Nvidia, чистая прибыль по итогам квартала,... читать дальше
20 ноября 2025 года 09:29
Прямой импорт алмазов из России в Индию в январе-сентябре 2025 года упал на 36% г/г, составив $354,3 млн, сообщило министерство торговли и промышленности Индии. Годом ранее за этот период было ввезено алмазное сырье на сумму $558 млн.

Динамика поставок алмазов из России
Динамика поставок алмазов из России... читать дальше
20 ноября 2025 года 09:24
0 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1089 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
20 ноября 2025 года 09:21
Ставки по ранее выданным аграриям РФ льготным инвестиционным кредитам, повышенные в 2025 году, в 2026 году вернутся в прежний диапазон - от 1% до 5%, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"В этом году у нас была кризисная ситуация, и мы повышали ставку по
"В этом году у нас была кризисная ситуация, и мы повышали ставку по... читать дальше
20 ноября 2025 года 09:16
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 ноября составили по Российской Федерации 5163,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4891,4 млрд руб.

На
На... читать дальше
20 ноября 2025 года 09:15
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут считает сбалансированной сложившуюся в настоящее время экспортную цену на российскую пшеницу на уровне $230 за тонну и призывает аграриев не ждать цен в $300-400 за тонну.

"Вы все это знаете, особенно южане это знают: $230 за
"Вы все это знаете, особенно южане это знают: $230 за... читать дальше
20 ноября 2025 года 09:07
Сегодня рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в основном демонстрируют позитивную динамику.
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 мск просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%.
Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам... читать дальше
20 ноября 2025 года 09:01
Сбербанк в 2026 году увеличит инвестиции в развитие искусственного интеллекта более чем вдвое - до 350 млрд рублей, сообщил журналистам президент председатель правления банка Герман Греф.

"За три года планируем проинвестировать 600 млрд рублей в искусственный интеллект.
"За три года планируем проинвестировать 600 млрд рублей в искусственный интеллект.... читать дальше
20 ноября 2025 года 08:55
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней - 3,5%, говорится в сообщении ЦБ по итогам ноябрьского заседания. Аналитики также не
20 ноября 2025 года 08:52
Цены на плодоовощную продукцию в России с 11 по 17 ноября повысились на 1,9%, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат). Темпы роста оказались выше, чем за предыдущий период с 6 по 10 ноября (1,7%).

Больше всего подорожали огурцы - на 7,2% (на 6,1% за
Больше всего подорожали огурцы - на 7,2% (на 6,1% за... читать дальше
20 ноября 2025 года 08:48
Цены на нефть эталонных марок восстанавливаются после падения накануне, трейдеры оценивают официальные данные о запасах в США и геополитическую ситуацию.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,43 млн баррелей, сообщило накануне министерство... читать дальше
20 ноября 2025 года 08:42
Правительство Великобритании ищет банки, которые будут управлять процессом продажи British Steel после того, как в начале этого года сталелитейное предприятие было взято под госконтроль, пишет Financial Times.

Власти надеются найти частного покупателя для компании,
Власти надеются найти частного покупателя для компании,... читать дальше
20 ноября 2025 года 08:36
Добыча нефти в Саудовской Аравии в сентябре выросла на 2,5% 9,966 млн б/с против 9,722 млн б/с в августе. В годовом выражении было зафиксировано повышение на 11%, сообщается на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок увеличился на 0,8%
Объем экспортных поставок увеличился на 0,8%... читать дальше
