Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 ноября

19 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 20 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10568,09 (-44,71) руб./грамм; на серебро - 130,9 (-2,15) руб./грамм; на платину - 3992,13 (-13,24) руб./грамм; на палладий - 3672,03 (+62,77) руб./грамм.

Доллар США стабилен к фунту стерлингов на торгах в четверг, но дорожает в парах с евро и иеной. Инвесторы оценивают протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого она снизила процентную ставку на 25 базисных... Инвесторы оценивают протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого она снизила процентную ставку на 25 базисных... читать дальше

В ходе октябрьской встречи руководители Федеральной резервной системы (ФРС) США высказывали различные взгляды в отношении целесообразности снижения процентных ставок в декабре, свидетельствует протокол заседания. Ряд членов Федерального комитета по операциям на открытом... Ряд членов Федерального комитета по операциям на открытом... читать дальше

Американский разработчик графических процессоров Nvidia Corp. в третьем финансовом квартале увеличил чистую прибыль в 1,7 раза, выручку - в 1,6 раза, при этом последняя вновь побила рекорд. Как говорится в пресс-релизе Nvidia, чистая прибыль по итогам квартала,... Как говорится в пресс-релизе Nvidia, чистая прибыль по итогам квартала,... читать дальше

Прямой импорт алмазов из России в Индию в январе-сентябре 2025 года упал на 36% г/г, составив $354,3 млн, сообщило министерство торговли и промышленности Индии. Годом ранее за этот период было ввезено алмазное сырье на сумму $558 млн. Динамика поставок алмазов из России... Динамика поставок алмазов из России... читать дальше

0 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1089 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

Ставки по ранее выданным аграриям РФ льготным инвестиционным кредитам, повышенные в 2025 году, в 2026 году вернутся в прежний диапазон - от 1% до 5%, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. "В этом году у нас была кризисная ситуация, и мы повышали ставку по... "В этом году у нас была кризисная ситуация, и мы повышали ставку по... читать дальше

Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 ноября составили по Российской Федерации 5163,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4891,4 млрд руб. На... На... читать дальше

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут считает сбалансированной сложившуюся в настоящее время экспортную цену на российскую пшеницу на уровне $230 за тонну и призывает аграриев не ждать цен в $300-400 за тонну. "Вы все это знаете, особенно южане это знают: $230 за... "Вы все это знаете, особенно южане это знают: $230 за... читать дальше

Сегодня рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в основном демонстрируют позитивную динамику. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 мск просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 мск просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%. Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам... Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам... читать дальше

Сбербанк в 2026 году увеличит инвестиции в развитие искусственного интеллекта более чем вдвое - до 350 млрд рублей, сообщил журналистам президент председатель правления банка Герман Греф. "За три года планируем проинвестировать 600 млрд рублей в искусственный интеллект.... "За три года планируем проинвестировать 600 млрд рублей в искусственный интеллект.... читать дальше

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней - 3,5%, говорится в сообщении ЦБ по итогам ноябрьского заседания. Аналитики также не... читать дальше

Цены на плодоовощную продукцию в России с 11 по 17 ноября повысились на 1,9%, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат). Темпы роста оказались выше, чем за предыдущий период с 6 по 10 ноября (1,7%). Больше всего подорожали огурцы - на 7,2% (на 6,1% за... Больше всего подорожали огурцы - на 7,2% (на 6,1% за... читать дальше

Цены на нефть эталонных марок восстанавливаются после падения накануне, трейдеры оценивают официальные данные о запасах в США и геополитическую ситуацию. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,43 млн баррелей, сообщило накануне министерство... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,43 млн баррелей, сообщило накануне министерство... читать дальше

Правительство Великобритании ищет банки, которые будут управлять процессом продажи British Steel после того, как в начале этого года сталелитейное предприятие было взято под госконтроль, пишет Financial Times. Власти надеются найти частного покупателя для компании,... Власти надеются найти частного покупателя для компании,... читать дальше

Добыча нефти в Саудовской Аравии в сентябре выросла на 2,5% 9,966 млн б/с против 9,722 млн б/с в августе. В годовом выражении было зафиксировано повышение на 11%, сообщается на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Объем экспортных поставок увеличился на 0,8%... Объем экспортных поставок увеличился на 0,8%... читать дальше

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $43,09 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

