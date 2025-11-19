В РФ 50% продаваемых китайских машин к 2026 г. будут местной сборки

19 ноября. FINMARKET.RU - Примерно 50% проданных в декабре китайских легковых автомобилей в, вероятно, будут российской сборки, прогнозируют в «Газпромбанк Автолизинге». По итогам октября, по подсчетам компании, доля таких машин в структуре продаж китайского автопрома достигла 43% — 34,5 тыс. штук. В сентябре показатель был 41%, а год назад — 21%. В перспективе росту локализации — вероятно, под российскими марками — будут способствовать растущие ставки утилизационного сбора, пишет "Коммерсантъ".

По словам собеседников “Ъ”, некоторые китайские бренды будут постепенно вымываться с российского рынка, сокращая официальные прямые поставки. Причина — в рисках, связанных с санкциями. Но речь не идет об их уходе, а скорее — изменении формата работы, в том числе на локализацию в РФ. В первую очередь это касается Chery и Geely. Первый, по данным “Ъ”, в перспективе будет наращивать свое присутствие под брендом Tenet (см. “Ъ” от 18 сентября), второй — преимущественно Belgee (сборка машин Geely в Белоруссии). Также, по информации “Ъ”, Geely ведет переговоры об организации производства в России (см. “Ъ” от 17 сентября). Проблем с обслуживанием китайских автомобилей, находящихся в дефиците — особенно Chery и Belgee,— не ожидается, единогласны дилеры. «Там абсолютно взаимозаменяемые узлы, и нет никаких рисков нет, и нюансов не будет»,— уверен господин Иванов.