Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3876,3 млрд руб.

19 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 3876,3 млрд руб.

.

ЦБ РФ с 20 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10568,09 (-44,71) руб./грамм; на серебро - 130,9 (-2,15) руб./грамм; на платину - 3992,13 (-13,24) руб./грамм; на палладий - 3672,03 (+62,77) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 ноября, составляет 80,9448 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,99 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 ноября, составляет 93,7804 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,91 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Рынок платины после трех лет значительного дефицита будет в 2026 году близок к балансу, считает Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC). Рынок будет в небольшом профиците в размере 20 тыс. унций, считает WPIC. По итогам 2025... По итогам 2025... читать дальше

.

Правительство РФ одобрило проведение с 24 ноября 2025 года экспериментов по маркировке в системе "Честный знак" мясных изделий, а также полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции. Согласно утвержденному кабинетом министров постановлению, эксперимент в отношении... Согласно утвержденному кабинетом министров постановлению, эксперимент в отношении... читать дальше

.

Индия в сентябре 2025 года импортировала 20,26 млн тонн нефти - на 3,6% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщается в статистических материалах министерства торговли. В денежном выражении поставки в годовом сравнении снизились на 6,6% - до $10,7 млрд.... В денежном выражении поставки в годовом сравнении снизились на 6,6% - до $10,7 млрд.... читать дальше

.

Дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился на 23,8% относительно предыдущего месяца - до $59,6 млрд, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в июле отрицательное сальдо торгового баланса составляло $78,2 млрд, а не $78,3 млрд, как... читать дальше

.

Бонд-стрит в Лондоне в этом году стала самой дорогой торговой улицей мира, оттеснив на вторую позицию прошлогоднего лидера - миланскую Виа Монтенаполеоне. Годовая стоимость аренды магазинов на лондонской улице выросла на 22% - до 20,482 тыс. евро за квадратный метр,... Годовая стоимость аренды магазинов на лондонской улице выросла на 22% - до 20,482 тыс. евро за квадратный метр,... читать дальше

.

Экономика Грузии в 2025 году вырастет на 7,3% при инфляции 3,8%, говорится в осеннем макроэкономическом прогнозе Еврокомиссии Autumn 2025 Economic Forecast. Весной этого года в обзоре Spring 2025 Economic Forecast ЕК ожидала роста ВВП Грузии на 6% с инфляцией... читать дальше

.

Доля онлайн-покупок одежды в РФ вырастет к концу года до 60%, заявила вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Наталия Кермедчиева в рамках форума MALLPIC в Сочи. "Объем рынка электронной коммерции продолжает расти, хоть и не такими темпами как раньше. К концу года он... читать дальше

.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26249 с погашением 16 июня 2032 года составила 85,8604% от номинала, что соответствует доходности 14,91% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

.

Экономика Молдавии в 2025 году может вырасти на 1,6%, говорится в обновленном экономическом прогнозе Еврокомиссии Autumn 2025 Economic Forecast. "Реальный рост ВВП достигнет 1,6% в 2025 году, а затем наберет дополнительную динамику в течение прогнозируемого периода... "Реальный рост ВВП достигнет 1,6% в 2025 году, а затем наберет дополнительную динамику в течение прогнозируемого периода... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 97,25 пункта (3,794%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2660,32 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2665,66 (+4%) пункта, минимальное - 2558,93... читать дальше

.

Российские рыбаки к 19 ноября выловили 4,24 млн тонн рыбы и других биоресурсов, сообщает Росрыболовство со ссылкой на отраслевую систему мониторинга. По данным ведомства, на аналогичный период 2024 года вылов составлял 4,45 млн тонн. Таким образом, нынешний показатель на 4,7%... читать дальше

.

Российские владельцы согласились продать долю в компании NIS в размере 56,15%, сообщила в среду министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, передает сербский портал РТС. По ее словам, "имя третьей стороны не разглашается, поскольку это деловые переговоры между... читать дальше

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,84/84,73 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 24 коп., Cредний курс продажи...

.