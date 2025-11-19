.
19 ноября 2025 года 10:40
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3876,3 млрд руб.
|0
19 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 3876,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3356,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
19 ноября 2025 года 17:52
ЦБ РФ с 20 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10568,09 (-44,71) руб./грамм; на серебро - 130,9 (-2,15) руб./грамм; на платину - 3992,13 (-13,24) руб./грамм; на палладий - 3672,03 (+62,77) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.19 ноября 2025 года 17:50
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 ноября, составляет 80,9448 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,99 коп. Это автоматическое сообщение.
.19 ноября 2025 года 17:50
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 ноября, составляет 93,7804 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,91 коп. Это автоматическое сообщение.
.19 ноября 2025 года 17:49
Рынок платины после трех лет значительного дефицита будет в 2026 году близок к балансу, считает Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC). Рынок будет в небольшом профиците в размере 20 тыс. унций, считает WPIC. По итогам 2025... читать дальше
.19 ноября 2025 года 17:41
Правительство одобрило проведение с 24 ноября экспериментов по маркировке мясных изделий и замороженных продуктов
Правительство РФ одобрило проведение с 24 ноября 2025 года экспериментов по маркировке в системе "Честный знак" мясных изделий, а также полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции. Согласно утвержденному кабинетом министров постановлению, эксперимент в отношении... читать дальше
.19 ноября 2025 года 17:33
Индия в сентябре 2025 года импортировала 20,26 млн тонн нефти - на 3,6% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщается в статистических материалах министерства торговли. В денежном выражении поставки в годовом сравнении снизились на 6,6% - до $10,7 млрд.... читать дальше
.19 ноября 2025 года 17:09
Дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился на 23,8% относительно предыдущего месяца - до $59,6 млрд, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в июле отрицательное сальдо торгового баланса составляло $78,2 млрд, а не $78,3 млрд, как... читать дальше
.19 ноября 2025 года 16:57
Бонд-стрит в Лондоне в этом году стала самой дорогой торговой улицей мира, оттеснив на вторую позицию прошлогоднего лидера - миланскую Виа Монтенаполеоне. Годовая стоимость аренды магазинов на лондонской улице выросла на 22% - до 20,482 тыс. евро за квадратный метр,... читать дальше
.19 ноября 2025 года 16:49
Экономика Грузии в 2025 году вырастет на 7,3% при инфляции 3,8%, говорится в осеннем макроэкономическом прогнозе Еврокомиссии Autumn 2025 Economic Forecast. Весной этого года в обзоре Spring 2025 Economic Forecast ЕК ожидала роста ВВП Грузии на 6% с инфляцией... читать дальше
.19 ноября 2025 года 16:41
Доля онлайн-покупок одежды в РФ вырастет к концу года до 60%, заявила вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Наталия Кермедчиева в рамках форума MALLPIC в Сочи. "Объем рынка электронной коммерции продолжает расти, хоть и не такими темпами как раньше. К концу года он... читать дальше
.19 ноября 2025 года 16:21
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26249 с погашением 16 июня 2032 года составила 85,8604% от номинала, что соответствует доходности 14,91% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... читать дальше
.19 ноября 2025 года 16:20
Экономика Молдавии в 2025 году может вырасти на 1,6%, говорится в обновленном экономическом прогнозе Еврокомиссии Autumn 2025 Economic Forecast. "Реальный рост ВВП достигнет 1,6% в 2025 году, а затем наберет дополнительную динамику в течение прогнозируемого периода... читать дальше
.19 ноября 2025 года 16:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 97,25 пункта (3,794%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2660,32 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2665,66 (+4%) пункта, минимальное - 2558,93... читать дальше
.19 ноября 2025 года 16:12
Российские рыбаки к 19 ноября выловили 4,24 млн тонн рыбы и других биоресурсов, сообщает Росрыболовство со ссылкой на отраслевую систему мониторинга. По данным ведомства, на аналогичный период 2024 года вылов составлял 4,45 млн тонн. Таким образом, нынешний показатель на 4,7%... читать дальше
.19 ноября 2025 года 16:05
Российские владельцы согласились продать долю в компании NIS в размере 56,15%, сообщила в среду министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, передает сербский портал РТС. По ее словам, "имя третьей стороны не разглашается, поскольку это деловые переговоры между... читать дальше
.19 ноября 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,84/84,73 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 24 коп., Cредний курс продажи...
