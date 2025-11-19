.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
Рейтинг российских банков за октябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за октябрь 2025 года. В октябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по...
 
Более половины компаний подверглись хакерским атакам за последний год
За год, прошедший с октября 2024 г. до конца сентября 2025 г., доля атак, в которых хакерам удалось полностью или частично зашифровать инфраструктуру или вывести из работы критически важные сервисы, достигла 55%. В годовом выражении доля таких атак...
 
В РФ 50% продаваемых китайских машин к 2026 г. будут местной сборки
Примерно 50% проданных в декабре китайских легковых автомобилей в РФ, вероятно, будут российской сборки, прогнозируют в «Газпромбанк Автолизинге». По итогам октября, по подсчетам компании, доля таких машин в структуре продаж китайского автопрома...
 
19 ноября 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0
19 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы январь 2025
10:00 Изменение потребительских цен в Великобритании февраль 2025
13:00 Изменение потребительских цен в еврозоне февраль 2025
13:30 Баланс счета текущих операций Италии январь 2025
16:30 Новостройки и разрешения на строительство в США февраль 2025
18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 01 по 07 марта

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
19 ноября 2025 года 17:52
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 ноября
ЦБ РФ с 20 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10568,09 (-44,71) руб./грамм; на серебро - 130,9 (-2,15) руб./грамм; на платину - 3992,13 (-13,24) руб./грамм; на палладий - 3672,03 (+62,77) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
19 ноября 2025 года 17:50
ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 ноября в размере 80,9448 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 ноября, составляет 80,9448 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,99 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
19 ноября 2025 года 17:50
ЦБ РФ установил курс евро с 20 ноября в размере 93,7804 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 ноября, составляет 93,7804 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,91 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
19 ноября 2025 года 17:49
Рынок платины после трех лет дефицита в 2026 году приблизится к балансу
Рынок платины после трех лет значительного дефицита будет в 2026 году близок к балансу, считает Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC). Рынок будет в небольшом профиците в размере 20 тыс. унций, считает WPIC.

По итогам 2025...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 17:41
Правительство одобрило проведение с 24 ноября экспериментов по маркировке мясных изделий и замороженных продуктов
Правительство РФ одобрило проведение с 24 ноября 2025 года экспериментов по маркировке в системе "Честный знак" мясных изделий, а также полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции.

Согласно утвержденному кабинетом министров постановлению, эксперимент в отношении...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 17:33
Импорт нефти в Индию в сентябре вырос на 9,5% к августу и на 3,6% в годовом сравнении
Индия в сентябре 2025 года импортировала 20,26 млн тонн нефти - на 3,6% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщается в статистических материалах министерства торговли.

В денежном выражении поставки в годовом сравнении снизились на 6,6% - до $10,7 млрд....    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 17:09
Внешнеторговый дефицит США в августе упал на 24%
Дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился на 23,8% относительно предыдущего месяца - до $59,6 млрд, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в июле отрицательное сальдо торгового баланса составляло $78,2 млрд, а не $78,3 млрд, как...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 16:57
Самой дорогой торговой улицей мира стала Бонд-стрит в Лондоне
Бонд-стрит в Лондоне в этом году стала самой дорогой торговой улицей мира, оттеснив на вторую позицию прошлогоднего лидера - миланскую Виа Монтенаполеоне.

Годовая стоимость аренды магазинов на лондонской улице выросла на 22% - до 20,482 тыс. евро за квадратный метр,...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 16:49
Еврокомиссия повысила прогноз роста экономики Грузии в 2025 году до 7,3%
Экономика Грузии в 2025 году вырастет на 7,3% при инфляции 3,8%, говорится в осеннем макроэкономическом прогнозе Еврокомиссии Autumn 2025 Economic Forecast. Весной этого года в обзоре Spring 2025 Economic Forecast ЕК ожидала роста ВВП Грузии на 6% с инфляцией...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 16:41
Доля онлайн-покупок одежды в России вырастет к концу года до 60%
Доля онлайн-покупок одежды в РФ вырастет к концу года до 60%, заявила вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Наталия Кермедчиева в рамках форума MALLPIC в Сочи. "Объем рынка электронной коммерции продолжает расти, хоть и не такими темпами как раньше. К концу года он...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 16:21
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26249 на аукционе – 14,91%, размещены бумаги на 131,41 млрд руб.
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26249 с погашением 16 июня 2032 года составила 85,8604% от номинала, что соответствует доходности 14,91% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 16:20
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП Молдавии в текущем году до 1,6%
Экономика Молдавии в 2025 году может вырасти на 1,6%, говорится в обновленном экономическом прогнозе Еврокомиссии Autumn 2025 Economic Forecast.

"Реальный рост ВВП достигнет 1,6% в 2025 году, а затем наберет дополнительную динамику в течение прогнозируемого периода...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 19 ноября растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 97,25 пункта (3,794%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2660,32 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2665,66 (+4%) пункта, минимальное - 2558,93...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 16:12
Российские рыбаки к 19 ноября сократили вылов рыбы на 4,7%
Российские рыбаки к 19 ноября выловили 4,24 млн тонн рыбы и других биоресурсов, сообщает Росрыболовство со ссылкой на отраслевую систему мониторинга. По данным ведомства, на аналогичный период 2024 года вылов составлял 4,45 млн тонн. Таким образом, нынешний показатель на 4,7%...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 16:05
Минэнерго Сербии заявило о согласии российских владельцев NIS продать долю в компании
Российские владельцы согласились продать долю в компании NIS в размере 56,15%, сообщила в среду министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, передает сербский портал РТС. По ее словам, "имя третьей стороны не разглашается, поскольку это деловые переговоры между...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск 19 ноября Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 80,84/84,73 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,84/84,73 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 24 коп., Cредний курс продажи...
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.