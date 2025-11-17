.
.
.
17 ноября 2025 года 10:19
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3300,5 млрд руб.
|0
17 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 3300,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3265,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
.
17 ноября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 ноября снизилась на 0,54% и составила 48349,287 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 48349,287 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 263,415 млрд руб., или на...
.17 ноября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,54 коп. и составил 11,3931 руб. Минимальный курс юаня составил 11,349 руб., максимальный - 11,43 руб. Была заключена 29461 сделка. Объем торгов составил 52058,28 млн...
.17 ноября 2025 года 18:57
Российский рынок акций завершил торги в минусе под давлением продаж на фоне сохраняющихся геополитических и санкционных рисков; фактором поддержки выступали позитивные данные Росстата о замедлении годовой инфляции в октябре, а также возобновившая рост нефть. В Азии в... читать дальше
.17 ноября 2025 года 18:38
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в октябре 2025 года вырос на 2,6% по отношению к сентябрю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте. При этом индекс реального эффективного... читать дальше
.17 ноября 2025 года 18:28
Американские фондовые индексы незначительно снижаются. Участники торгов ждут выхода важных статистических данных, публикации которых не было в период шатдауна (временной приостановки работы федеральных учреждений). Так, в четверг Бюро статистики обнародует отчет о... читать дальше
.17 ноября 2025 года 18:23
Индия в октябре 2025 года импортировала золота на $14,72 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. Это в 3 раза больше, чем в октябре прошлого года, в 1,5 раза больше, чем в сентябре текущего, и претендует на исторический рекорд (в... читать дальше
.17 ноября 2025 года 18:15
Amazon.com Inc. планирует привлечь $12 млрд за счет размещения облигаций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам источников, компания намерена продать шесть выпусков бондов. Самые "длинные" 40-летние бумаги могут быть размещены с... читать дальше
.17 ноября 2025 года 18:07
Количество обанкротившихся компаний в Европейском союзе в третьем квартале 2025 года увеличилось на 4,4% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в сообщении статистического управления ЕС. Самое значительное повышение числа несостоятельных компаний произошло в... читать дальше
.17 ноября 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,88 коп. и составил 11,3951 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3445 руб., максимальный - 11,4255 руб. Было заключено 7807 сделок. Объем торгов составил 16841,69...
.17 ноября 2025 года 17:51
Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в октябре 2025 года выросли на 2,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные Статистического управления страны. В сентябре годовая инфляция составляла 2.4%. По сравнению с предыдущим месяцем цены в Канаде в октябре увеличились на... читать дальше
.17 ноября 2025 года 17:42
ЦБ РФ с 18 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10619,04 (-324,52) руб./грамм; на серебро - 135,66 (-4,85) руб./грамм; на платину - 3996,06 (-182,45) руб./грамм; на палладий - 3612,63 (-203,33) руб./грамм. Это автоматическое...
.17 ноября 2025 года 17:39
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 ноября, составляет 94,4179 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,08 коп. Это автоматическое сообщение.
.17 ноября 2025 года 17:39
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 ноября, составляет 81,1302 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,26 коп. Это автоматическое сообщение.
.17 ноября 2025 года 17:31
Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в ноябре поднялся до максимума за последний год. Значение индикатора достигло 18,7 пункта по сравнению с 10,7 пункта в октябре, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка. При этом аналитики в среднем... читать дальше
.17 ноября 2025 года 17:23
Еврокомиссия прогнозирует рост экономики в текущем году во всех странах Балтии, говорится в отчете ЕК. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис оценивает этот прогноз как умеренный, отмечая, что он немного лучше весеннего. Литва Согласно опубликованному... читать дальше
.17 ноября 2025 года 17:12
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР, Екатеринбург) в январе-сентябре 2025 года снизил чистый убыток по РСБУ в 1,5 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года - до 2,84 млрд рублей, говорится в отчетности банка. Чистые процентные расходы... читать дальше
.
.