За год крупнейшие турпроекты в РФ подорожали примерно на 20%

17 ноября. FINMARKET.RU - В России финансируется более полусотни крупных туристических проектов от 10 млрд руб. каждый. Их общая стоимость превышает 6,2 трлн руб., за последний год этот показатель увеличился примерно на 20%, или на 1 трлн руб., следует из открытых источников и заявлений официальных лиц. Половина этих объектов находится на стадии проектирования, оставшуюся часть начали строить, пишут "Ведомости"

Россияне все активнее путешествуют по стране, спрос на туристические услуги растет. Однако, несмотря на подъем отрасли, накопился и ряд проблем. Сейчас в России туристам доступно около 1,2 млн номеров разных категорий и типов. При этом только 10-15% можно отнести к сегменту "качественных и современных", говорит партнер Б1 Илья Сухарников. Дефицит предложения ведет к завышенным ценам. Годовая загрузка отелей в некоторых регионах превышает 75%, что говорит о нехватке номеров в моменте, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии и гендиректор Cronwell Development Алексей Мусакин. Директор Центра анализа деятельности органов исполнительной власти НИУ ВШЭ Ляйля Синятуллина напоминает, что из-за климатических условий турсезон на большей части курортов страны короткий. Это делает особенно важным обеспечение круглогодичной загрузки новых объектов, полагает она.

В России с 2021 г. идет реализация нацпроекта "Туризм и гостеприимство", который продлили до 2030 г. В нем пять основных направлений, крупнейшее из которых - создание номерного фонда и новых точек притяжения. По словам Сухарникова, к 2030 г. в стране должно появиться более чем 200 тыс. номеров.

Больше всего турпроектов из заявленных 50 появятся в Краснодарском крае. Там планируется реализовать 20 курортов на 2,55 трлн руб. В Крыму будет 10 строек на 875 млрд руб. 17 можно отнести к пляжным курортам, 8 объектов - к горнолыжным, а еще 25 - к комплексным. Планируется, в частности, и развитие курортов в Бурятии и Иркутской области в рамках проекта "Волшебный Байкал" за 124 млрд руб.