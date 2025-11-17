.
17 ноября 2025 года 10:18
Торговля просит растянуть на 3 года снижение порога выручки при уплате НДС
Валерия Калугина/ТАСС
17 ноября. FINMARKET.RU - Розница пытается убедить власти установить мягкий переходный период при снижении с 60 млн до 10 млн руб. максимального порога выручки, при котором розничные ИП и организации могут не платить НДС. Введение меры бизнес предлагает растянуть на 3 года, пишет "Коммерсант". Просьба смягчить для розничного бизнеса переход к обязательной уплате НДС содержится в письме управляющего директора Российского совета торгцентров (РСТЦ) Олега Войцеховского к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Как полагает Войцеховский, на 2026 год целесообразно установить планку 40 млн руб., на 2027 г. - 25 млн руб., на 2028 г. - 10 млн руб. Предложение снизить порог выручки с 60 млн до 10 млн руб. для компаний, которые при применении упрощенной системы налогообложения могут не платить НДС, - часть бюджетного пакета Минфина, внесенного в правительство в конце сентября. Сейчас он рассматривается в Госдуме и принят в первом чтении. Изменения в законодательстве могут затронуть существенную долю арендаторов торгцентров: до 30% ритейлеров и более 50% поставщиков услуг, подсчитали в РСТЦ.
