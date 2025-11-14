.
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Основной эффект от повышения НДС на инфляцию ЦБ ждет в январе
Основной эффект от повышения НДС на инфляцию проявится в январе 2026 года, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов журналистам в рамках коммуникационной сессии с представителями регионального бизнеса в Екатеринбурге в...
 
ЦБ РФ по-прежнему будет подходить к изменению ДКП аккуратно
Банк России по-прежнему будет подходить к изменению денежно-кредитной политики (ДКП) аккуратно, балансируя между снижением инфляции и обеспечением устойчивых темпов роста экономики, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конгрессе финансистов...
 
IT-отрасль просит правительство сохранить льготы
IT-отрасль вновь просит сохранить для нее налоговые льготы и пересмотреть предложения Минфина, несмотря на то что правительство, первоначально собиравшееся значительно урезать преференции, и так уже пошло на уступки. Письмо с такими предложениями...
 
14 ноября 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

14 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Изменение оптовых цен в Германии февраль 2025
10:00 Предварительная оценка ВВП Великобритании IV квартал 2024
10:45 Изменение потребительских цен во Франции февраль 2025
13:00 Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны IV квартал 2024
16:30 Изменение цен производителей в США февраль 2025
16:30 Объемы розничных продаж в США февраль 2025
18:00 Товарные запасы на складах США январь 2025

14 ноября 2025 года 12:14
Чистая прибыль Siemens Energy по итогам всего 2025 фингода выросла на 26,2%
Германский производитель энергетического оборудования Siemens Energy завершил четвертый квартал 2025 финансового года с чистой прибылью, увеличив выручку на 7%.

Как сообщается в отчетности, чистая прибыль в июле-сентябре составила 236 млн евро против чистого убытка в...    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 12:06
Квартальная EBITDA "Совкомфлота" по МСФО сократилась на 20%
Показатель EBITDA "Совкомфлота" в 3-м квартале 2025 года составил $126 млн, что на 20,3% меньше показателя 2-го квартала текущего года, сообщила компания.

Результат оказался чуть ниже консенсус-прогноза, предполагавшего показатель EBITDA на уровне $131 млн. По итогам...    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 11:58
Нацбанк Молдавии сохранил на этот год прогноз по инфляции на уровне 7,7%, ожидает ее снижения до 4,3% в 2026 г.
Национальный банк Молдавии (НБМ) сохранил прогноз по среднегодовой инфляции в 2025 году на уровне 7,7%, но ухудшил ее оценку на 2026 год до 4,3% с ранее предполагавшихся 3,9%, говорится в новом инфляционном обзоре, который опубликован на сайте регулятора.

"Начиная со...    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 11:50
MUFG в 1-м финполугодии увеличил чистую прибыль на 2,4%
В 1-м финполугодии чистая прибыль Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) повысилась на 2,4%, до 1,29 трлн иен ($8,35 млрд), говорится в пресс-релизе одного из крупнейших банков Японии.

Банк улучшил прогноз чистой прибыли на текущий фингод, который завершится в марте...    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 11:41
ЦБ РФ выпускает монету к 50-летию мягкой посадки спускаемых аппаратов на Венеру
Банк России 17 ноября выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "50-летие мягкой посадки спускаемых аппаратов на Венеру и получения панорамных изображений поверхности Венеры" серии "Космос", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Монета изготовлена...    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 11:40
ВТБ разместит 14 ноября однодневные бонды серии КС-4-1084 на 100 млрд руб. по цене 99,8684% от номинала
4 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1084 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8684% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,03%...    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 11:33
ЦБ РФ оценивает структурный дефицит бюджета 2025 года после поправок как весьма значимый
Федеральный бюджет 2025 года с учетом осенних поправок стал более проинфляционным, структурный дефицит весьма значимый. Такое мнение высказал сегодня советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в рамках коммуникационной сессии с представителями регионального бизнеса в...    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 11:25
За 9 месяцев рост оборота пищевой промышленности Москвы составил 15%
В январе-сентябре текущего года оборот пищевой промышленности Москвы достиг 708 млрд рублей, увеличившись на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года в сопоставимых ценах, сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария...    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 11:17
Некоторые представители ФРС не видят необходимости снижения ставки на заседании в декабре
Ряд представителей Федеральной резервной системы США в последние дни выразили скептицизм относительно необходимости очередного снижения базовой процентной ставки на следующем заседании, которое состоится в декабре.

Так, два главных "голубя" в центральном банке - глава...    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 11:09
Денежная база в России выросла с 31 октября по 7 ноября на 50,1 млрд руб.
бъем денежной базы в узком определении в России на 7 ноября 19 тлрн 043,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 31 октября денежная база в России равнялась 18 трлн 993 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,27%, или на 50,1 млрд...    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 11:01
Инфляция во Франции в октябре замедлилась до 0,9%
Потребительские цены во Франции в октябре 2025 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 0,9% в годовом выражении после повышения 1,2% в сентябре, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. По сравнению с сентябрем...    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 10:55
Совкомбанк за 9 месяцев сократил чистую прибыль по МСФО на 37,4%
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в 3-м квартале т.г. осталась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 17,8 млрд рублей, следует из отчета кредитной организации.

Банк за 9 месяцев 2025 года сократил чистую прибыль на 37,4% - до 35,4 млрд...    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 10:47
Половина россиян положительно относятся к идее введения четырехдневной рабочей недели
Половина россиян (51%) положительно относятся к идее введения в России четырехдневной рабочей недели, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Чаще всех такая идея привлекательна для сограждан в возрасте до 34 лет (59%), а также для...    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 10:40
ЦБ перестал видеть дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда
Рост напряженности на рынке труда приостановился, что внушает умеренный оптимизм, хотя уверенного разворота тренда в этом сегменте не произошло, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в рамках коммуникационной сессии с представителями регионального бизнеса в...    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 10:32
В 1-м финполугодии выручка Richemont выросла на 5%
Швейцарский производитель ювелирных изделий Compagnie Financiere Richemont SA в 1-м полугодии 2025 финансового года увеличил выручку на 5%, до 10,62 млрд евро, говорится в пресс-релизе компании.

Без учета изменения курсов обмена валют показатель подскочил на 10%....    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 14 ноября растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,67 пункта (0,144%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2547,03 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 1,43 пункта (0,144%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
