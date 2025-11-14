IT-отрасль просит правительство сохранить льготы

14 ноября. FINMARKET.RU - IT-отрасль вновь просит сохранить для нее налоговыеи пересмотреть предложения Минфина, несмотря на то что правительство, первоначально собиравшееся значительно урезать преференции, и так уже пошло на уступки.

Письмо с такими предложениями было направлено 10 ноября рабочей группой по цифровизации при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве на имя министра финансов Антона Силуанова и председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова. Документ есть у "Ведомостей" . В составлении письма принимали участие крупнейшие лобби IT-отрасли, объединяющие основных участников рынка. Это АРПП "Отечественный софт", Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), "Руссофт", "МИТ - Мы ИТ".

"Эти предложения обсуждались при нашем участии, они отражают консолидированную позицию, сформированную 27 октября 2025 г. на заседании рабочей группы по цифровизации", - подчеркнул председатель правления "МИТ - Мы ИТ" Алексей Щеглов. Документ подготовлен коллегами по рабочей группе при поддержке IT-ассоциаций, упомянутых в официальном обращении, сообщил он.

Среди новых предложений IT-бизнеса - постепенное увеличение страховых выплат вместо моментального роста с 2026 года, списание задолженности при формировании отрицательного сальдо, а также сохранение привилегий для IT-компаний-резидентов "Сколково". Предлагается постепенное, а не единоразовое увеличение страховых взносов с 9% (с даты вступления изменений) до 15% (с 1 января 2030 г.). Предлагается сохранить 5-процентный налог на прибыль для IT-компаний и повышающий коэффициент, а также упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения.

Как отмечает партнер Five Stones Consulting Екатерина Болдинова, IT-отрасль многим представляется наиболее льготируемой, но на самом деле она испытывает серьезные проблемы. Молниеносное увеличение размера страховых взносов для IT-компаний может быть фатальным, так как из-за достаточно высоких зарплат в данной отрасли основные расходы приходятся именно на оплату труда, поясняет юрист.