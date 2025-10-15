.
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Ситуация в экономике РФ идет в русле макроэкономического прогноза ЦБ
Ситуация в экономике РФ, в том числе с инфляцией, укладывается в макроэкономический прогноз ЦБ РФ, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на заседании совместной рабочей группы в Госдуме. "На сегодня эти данные - сохранение высокой занятости...
 
Рейтинг российских банков за сентябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за сентябрь 2025 года. В сентябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по...
 
МВФ понизил прогноз роста ВВП РФ на 2025 год до 0,6%
Международный валютный фонд (МВФ) вновь ухудшил свой прогноз роста российской экономики в 2025 году, теперь на 0,3 п.п. - до 0,6% с 0,9%, ожидавшихся им в июле, когда оценка была снижена на 0,6 п.п., с 1,5%. Очередной обзор мировой экономики (World...
 
15 октября 2025 года 17:39

ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 октября в размере 78,839 руб.

 0  
15 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 78,839 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 111,99 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
15 октября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 октября выросла на 0,04% и составила 48528,008 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 48528,008 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 21,278 млрд руб., или на...
15 октября 2025 года 19:16
Мосбиржа 20 ноября проведет делистинг АДР бывшей Qiwi
"Московская биржа" прекратит торги американскими депозитарными расписками компании NanduQ (ранее группа Qiwi) с 20 ноября 2025 года, говорится в сообщении торговой площадки.

Ранее совет директоров NanduQ одобрил решение о подаче заявления на делистинг ее АДР с...    читать дальше
15 октября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0101 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,32 коп. и составил 11,0101 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,95 руб., максимальный - 11,062 руб. Было заключено 112860 сделок. Объем торгов составил 124490,13...
15 октября 2025 года 19:13
Снижение цен на сахар за неделю с 7 по 13 октября ускорилось, подорожание яиц замедлилось - Росстат
Цены на сахар-песок в РФ за неделю с 7 по 13 октября снизились на 0,6%, сообщил Росстат в среду.

Падение ускорилось в 2 раза, неделей ранее оно составляло 0,3%.

Яйца за неделю подорожали на 2,2%. Темпы роста цен снизились, на предыдущей неделе они составляли...    читать дальше
15 октября 2025 года 19:10
Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ за неделю ускорился до 1,6% - Росстат
Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 7 по 13 октября повысились на 1,6%, сообщил Росстат.

Темпы роста ускорились, неделей ранее они составляли 1,1%. Подорожала вся продукция, о ценах на которую сообщает Росстат, за исключением яблок и моркови.

Так, цены на...    читать дальше
15 октября 2025 года 19:07
За неделю с 7 по 13 октября рост цен на бензин замедлился до 0,78% - Росстат
Потребительские цены на бензин в России с 7 по 13 октября выросли на 0,78% по сравнению с предыдущей неделей после повышения на 0,85% с 30 сентября по 6 октября, сообщил Росстат.

По отношению к началу года цены к 13 октября увеличились на 10,99%, значительно обогнав...    читать дальше
15 октября 2025 года 19:03
За период с 7 по 13 октября инфляция составила 0,21% - Росстат
Инфляция в РФ с 7 по 13 октября составила 0,21%, сообщил Росстат. За период с 30 сентября по 6 октября инфляция составил 0,23%.

С начала октября цены выросли на 0,41%, с начала года - на 4,72%.

В октябре 2024 года цены выросли на 0,75%, с начала года - на...    читать дальше
15 октября 2025 года 18:57
Индекс МосБиржи повысился на 0,2%, индекс РТС вырос на 1,6%
Российский фондовый рынок завершил торги в среду в мажоре.

Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным ростом в рамках коррекции после 1,3-процентного снижения накануне, вызванного высокими геополитическими и санкционными рисками. Основную сессию на...    читать дальше
15 октября 2025 года 18:52
Аналитики повысили прогноз по инфляции и ключевой ставке на 2025 г., понизили ожидания по росту ВВП РФ - опрос ЦБ
Аналитики повысили прогноз по инфляции на 2025 год до 6,6% с 6,4% в сентябре, следует из опроса ЦБ РФ.

Прогноз по росту ВВП РФ на 2025 год понижен до 1,0% с 1,2% ранее.

Ожидания по средней ключевой ставке на текущий год выросли до 19,2% с 19,0% в...    читать дальше
15 октября 2025 года 18:48
Минфин в 1-м полугоии 2026 г. вернется к рассмотрению вопроса по льготам для газовых ТРИЗ
Минфин РФ вернется к рассмотрению вопроса о предоставлении льгот на разработку месторождений с трудноизвлекаемыми запасами газа (ТРИЗ) в первом полугодии 2026 года, сообщил замминистра Алексей Сазанов на полях "Российской энергетической недели".

"Будем работать в первом...    читать дальше
15 октября 2025 года 18:42
В 2025-2026 гг. выпуск свинца и цинка в мире будет превышать спрос
Производство свинца и цинка в мире будет превышать спрос в 2025 и 2026 годах, прогнозирует Международная исследовательская группа по свинцу и цинку (ILZSG).

Выпуск рафинированного свинца в этом году, как ожидается, увеличится на 2% - до 13,34 млн тонн. В основном это...    читать дальше
15 октября 2025 года 18:36
Сазанов: изменения в налогообложении нефтяников сейчас не планируются
Минфин РФ не планирует корректировать налогообложение нефтяных компаний в ближайшей перспективе, по вопросу расширения льгот четвертой группы НДД (налог на добавленный доход) ждет их предложений, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на полях "Российской...    читать дальше
15 октября 2025 года 18:30
Венгрия до последнего будет выступать против отказа ЕС от российских энергоресурсов
Венгрия категорически не поддерживает инициативу REPowerEU - план Евросоюза по поэтапному отказу от импорта российского ископаемого топлива с 2028 года, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН-2025).

"Мы будем до...    читать дальше
15 октября 2025 года 18:24
S&P Global покупает аналитическую компанию With Intelligence за $1,8 млрд
S&P Global покупает With Intelligence, занимающуюся сбором и аналитикой рыночных данных, за $1,8 млрд.

Как говорится в пресс-релизе S&P, сделка открывает компании новые возможности и усиливает ее позиции как одного из поставщиков самой полной информации о рынках...    читать дальше
15 октября 2025 года 18:19
Минфин РФ готов рассмотреть продление отсрочки по уплате акциза на сталь и НДПИ на желруду - замминистра
Минфин РФ может рассмотреть вопрос о продлении отсрочки по уплате акциза на сталь и НДПИ на железную руду, но пока таких запросов от отрасли не поступало, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов журналистам в среду.

"Это будет зависеть от обращения отрасли. Если...    читать дальше
15 октября 2025 года 18:14
МВФ повысил на этот год прогноз роста ВВП Молдавии
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Молдавии в 2025 году на 1,7%, в 2026 году - на 2,2%, сообщается в октябрьском обзоре фонда "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook, WEO).

В апреле МВФ понизил оценку роста ВВП Молдавии в 2025 году...    читать дальше
