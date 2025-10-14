.
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Рейтинг российских банков за сентябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за сентябрь 2025 года. В сентябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по...
 
МВФ понизил прогноз роста ВВП РФ на 2025 год до 0,6%
Международный валютный фонд (МВФ) вновь ухудшил свой прогноз роста российской экономики в 2025 году, теперь на 0,3 п.п. - до 0,6% с 0,9%, ожидавшихся им в июле, когда оценка была снижена на 0,6 п.п., с 1,5%. Очередной обзор мировой экономики (World...
 
Сервис для страховщиков по борьбе с мошенниками появится в первой половине 2026 г.
Национальная страховая информационная система (НСИС) планирует запустить сервис для страховщиков по борьбе с мошенничеством в первой половине 2026 г., рассказал "Ведомостям" ее гендиректор Николай Галушин. Система, в частности, должна будет выявлять...
 
14 октября 2025 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1096 руб.

 0  
14 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16,30 коп. и составил 11,1096 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0565 руб., максимальный - 11,1585 руб. Было заключено 18059 сделок. Объем торгов составил 42568,37 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,125 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Источник данных - Московская биржа.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
14 октября 2025 года 20:00
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 14 октября снизилась на 1,21% и составила 48506,731 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 48506,731 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 596,482 млрд руб., или на...
14 октября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1134 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,51 коп. и составил 11,1134 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,061 руб., максимальный - 11,165 руб. Было заключено 83888 сделок. Объем торгов составил 120799,66...
14 октября 2025 года 19:12
Россия возобновила поставки пшеницы в Индонезию
РФ за истекший период октября этого года экспортировала в Индонезию 52 тыс. тонн пшеницы, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "Аргус-Фито".

Согласно пресс-релизу, возобновление поставок стало возможным после продления аккредитации подведомственных...    читать дальше
14 октября 2025 года 19:05
Аналитики ЦБ отмечают продолжение замедления экономической активности в РФ в 3-м квартале
Экономическая активность в РФ в 3-м квартале продолжила замедляться, при этом рост в потребительском секторе в августе-сентябре даже несколько ускорился, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования...    читать дальше
14 октября 2025 года 18:57
Индекс МосБиржи снизился на 1,35%, индекс РТС - на 0,25%
Рынок акций РФ завершил торги в минусе в условиях слабого спроса на фоне дешевеющей нефти, а также сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Украины, ожиданий введения ЕС нового пакета антироссийских санкций и возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ....    читать дальше
14 октября 2025 года 18:48
Азербайджан в январе-сентябре снизил добычу нефти с конденсатом на 4,6%, газа - увеличил на 1,8%
Добыча нефти с газовым конденсатом в Азербайджане в январе-сентябре 2025 года составила 20 млн 676 тыс. тонн, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Государственного комитета по статистике.

В том числе добыча товарной нефти с...    читать дальше
14 октября 2025 года 18:37
В текущем году Россия произведет более 700 отечественных промышленных роботов
Объем производства в России промышленных роботов с подтвержденным статусом российской продукции в 2025 году прогнозируется на уровне 700 штук, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов журналистам .

Всего, по его словам, на территории РФ к концу года...    читать дальше
14 октября 2025 года 18:30
МВФ снизил оценку роста ВВП стран Балтии на 2025-2026 годы
Экономический рост в Эстонии, Литве и Латвии в 2025-2026 годах будет слабее, чем ожидалось ранее. В Литве и Латвии в этот период ускорится инфляция, следует из данных опубликованного во вторник обзора мировой экономики (World Economic Outlook) Международного валютного фонда...    читать дальше
14 октября 2025 года 18:23
Планируемый объем субсидии на покупку промышленного ПО составит 1 млрд руб. в год
Планируемый объем финансирования новой субсидии, которую Минпромторг РФ рассчитывает запустить со следующего года для стимулирования приобретения компаниями промышленного программного обеспечения российского производства, составляет 1 млрд рублей в год, сообщил министр...    читать дальше
14 октября 2025 года 18:15
Рост продаж автомобилей в Китае в сентябре составил 14,9%
Продажи автомобилей в Китае в сентябре увеличились на 14,9% относительно того же месяца прошлого года - до 3,226 млн, говорится в сообщении Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

Реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) повысилась на 24,6% и...    читать дальше
14 октября 2025 года 18:07
МВФ повысил прогноз экономики ВВП Армении на 2025 год до 4,8%
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Армении в 2025 году на 4,8%, говорится в опубликованном во вторник обзоре мировой экономики (World Economic Outlook). В апреле МВФ прогнозировал рост экономики страны в текущем году на уровне 4,5%.

МВФ прогнозирует...    читать дальше
14 октября 2025 года 18:03
ВТБ разместил 11,3% выпуска однодневных бондов серии КС-4-1062 на 11,3 млрд рублей
4 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 14 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1062 на 11 млрд 254,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
14 октября 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1096 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16,30 коп. и составил 11,1096 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0565 руб., максимальный - 11,1585 руб. Было заключено 18059 сделок. Объем торгов составил 42568,37...
14 октября 2025 года 17:58
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 октября
ЦБ РФ с 15 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10529,61 (+197,74) руб./грамм; на серебро - 131,72 (-0,23) руб./грамм; на платину - 4228,86 (-21,39) руб./грамм; на палладий - 3730,14 (-52,19) руб./грамм.

Это автоматическое...
14 октября 2025 года 17:58
Нефть продолжает дешеветь
Цены на нефть остаются в минусе вечером во вторник, хотя и отступили от внутридневных минимумов.

Инвесторы оценивают последствия обострения напряженности в отношениях Китая и США, а также новые прогнозы Международного энергетического агентства...    читать дальше
14 октября 2025 года 17:54
ЦБ РФ установил курс евро с 15 октября в размере 92,6816 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 92,6816 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 123,65 коп.

Это автоматическое сообщение.
