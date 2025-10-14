ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 октября в размере 79,9589 руб.

14 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 79,9589 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 89,59 коп.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 48506,731 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 596,482 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,51 коп. и составил 11,1134 руб. Минимальный курс юаня составил 11,061 руб., максимальный - 11,165 руб. Было заключено 83888 сделок. Объем торгов составил 120799,66...

РФ за истекший период октября этого года экспортировала в Индонезию 52 тыс. тонн пшеницы, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "Аргус-Фито". Согласно пресс-релизу, возобновление поставок стало возможным после продления аккредитации подведомственных... читать дальше

Экономическая активность в РФ в 3-м квартале продолжила замедляться, при этом рост в потребительском секторе в августе-сентябре даже несколько ускорился, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования... читать дальше

Рынок акций РФ завершил торги в минусе в условиях слабого спроса на фоне дешевеющей нефти, а также сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Украины, ожиданий введения ЕС нового пакета антироссийских санкций и возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ.... читать дальше

Добыча нефти с газовым конденсатом в Азербайджане в январе-сентябре 2025 года составила 20 млн 676 тыс. тонн, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Государственного комитета по статистике. В том числе добыча товарной нефти с... читать дальше

Объем производства в России промышленных роботов с подтвержденным статусом российской продукции в 2025 году прогнозируется на уровне 700 штук, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов журналистам . Всего, по его словам, на территории РФ к концу года... читать дальше

Экономический рост в Эстонии, Литве и Латвии в 2025-2026 годах будет слабее, чем ожидалось ранее. В Литве и Латвии в этот период ускорится инфляция, следует из данных опубликованного во вторник обзора мировой экономики (World Economic Outlook) Международного валютного фонда... читать дальше

Планируемый объем финансирования новой субсидии, которую Минпромторг РФ рассчитывает запустить со следующего года для стимулирования приобретения компаниями промышленного программного обеспечения российского производства, составляет 1 млрд рублей в год, сообщил министр... читать дальше

Продажи автомобилей в Китае в сентябре увеличились на 14,9% относительно того же месяца прошлого года - до 3,226 млн, говорится в сообщении Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) повысилась на 24,6% и... читать дальше

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Армении в 2025 году на 4,8%, говорится в опубликованном во вторник обзоре мировой экономики (World Economic Outlook). В апреле МВФ прогнозировал рост экономики страны в текущем году на уровне 4,5%. МВФ прогнозирует... читать дальше

4 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 14 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1062 на 11 млрд 254,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16,30 коп. и составил 11,1096 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0565 руб., максимальный - 11,1585 руб. Было заключено 18059 сделок. Объем торгов составил 42568,37...

ЦБ РФ с 15 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10529,61 (+197,74) руб./грамм; на серебро - 131,72 (-0,23) руб./грамм; на платину - 4228,86 (-21,39) руб./грамм; на палладий - 3730,14 (-52,19) руб./грамм.

Цены на нефть остаются в минусе вечером во вторник, хотя и отступили от внутридневных минимумов. Инвесторы оценивают последствия обострения напряженности в отношениях Китая и США, а также новые прогнозы Международного энергетического агентства... читать дальше

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 92,6816 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 123,65 коп.

