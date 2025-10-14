.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2336,1 млрд руб.
.
14 октября 2025 года 10:39
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2336,1 млрд руб.
|0
14 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 2336,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2460,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
14 октября 2025 года 14:14
JPMorgan Chase & Co., крупнейший банк США по объему активов, увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2025 года на 12%, выручку - на 9%. Как говорится в пресс-релизе банка, чистая прибыль в июле-сентябре составила $14,39 млрд по сравнению с $12,9 млрд за аналогичный... читать дальше
.14 октября 2025 года 14:05
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали корпоративные и другие новости. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,6%, гонконгский Hang Seng - 1,7%. В начале... читать дальше
.14 октября 2025 года 13:57
Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, в третьем квартале 2025 года нарастила выручку на 25%, но сократила чистую прибыль на 19%, при этом скорректированный показатель прибыли и выручка оказались лучше ожиданий... читать дальше
.14 октября 2025 года 13:50
Государство намерено ввести дополнительный критерий отбора проектов для льготного финансирования через Фонд развития промышленности (ФРП) и кластерные инвестиционные платформы - повышение производительности труда. "Отдельные инструменты мы уже увязываем с повышением... читать дальше
.14 октября 2025 года 13:42
Минстрой России "практически договорился" с Центробанком по параметрам рассрочки после ввода жилья в эксплуатацию, заявил во вторник замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. "Теперь, что касается рассрочки после ввода. Мы практически договорились с... читать дальше
.14 октября 2025 года 13:34
Расчет топливного демпфера будет производиться на основе индикативных цен в рамках Налогового кодекса - Минфин
Расчет выплат топливного демпфера нефтяным компаниям в новых условиях будет производиться на основе индикативных цен, установленных в рамках Налогового кодекса, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина. Комментируя вопрос, каким образом Минфин станет рассчитывать... читать дальше
.14 октября 2025 года 13:26
Европейские фондовые индексы снижаются во вторник на фоне очередного усиления напряженности в отношениях США и Китая, ослабившего надежды инвесторов на урегулирование торгового конфликта между двумя странами. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600... читать дальше
.14 октября 2025 года 13:22
В следующие 6 лет производительность труда должна вырасти на 21%, минимум по 2,5% в год - Решетников
Рост производительности труда в РФ в ближайшие шесть лет прогнозируется на уровне 21%, минимум по 2,5% в год, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на правительственном часе в Госдуме. "За последние 5 лет темпы роста производительности труда в... читать дальше
.14 октября 2025 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,86 пункта (0,654%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2559,52 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2575,63 (-0,03%) пункта,... читать дальше
.14 октября 2025 года 13:09
"НОВАТЭК" в 3-м квартале текущего года добыл 20,13 млрд кубометров газа (на 2,2% меньше, чем за тот же квартал 2024 года) и 3,52 млн т жидких углеводородов (на 3% больше, чем год назад), сообщила компания. За 9 месяцев добыча газа упала на 0,6% - до 62,66 млрд... читать дальше
.14 октября 2025 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 84,5 руб.
Минимальное значение за месяц (с 14 сентября по 14 октября) - 84,5 руб. за доллар, максимальное значение - 87,2327 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,73 руб. Это автоматическое сообщение.
.14 октября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 14 октября Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 80,55/84,5 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,55/84,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 30 коп., Cредний курс продажи упал...
.14 октября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 14 октября Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 93,49/98,23 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 93,49/98,23 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 79 коп., Cредний курс продажи упал на...
.14 октября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 14 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 80,65/82,65 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,65/82,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 70 коп., средний...
.14 октября 2025 года 12:58
Власти Китая ввели санкции в отношении пяти американских "дочек" южнокорейского судостроительного гиганта Hanwha Ocean Co. Как говорится в сообщении министерства торговли КНР, организациям и частным лицам запрещено осуществлять сделки или каким-то образом сотрудничать с... читать дальше
.14 октября 2025 года 12:49
Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в октябре повысился до 39,3 пункта с 37,3 пункта месяцем ранее. Тем временем индикатор отношения к текущей ситуации в ФРГ в этом... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.