Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2336,1 млрд руб.

14 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 2336,1 млрд руб.

JPMorgan Chase & Co., крупнейший банк США по объему активов, увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2025 года на 12%, выручку - на 9%. Как говорится в пресс-релизе банка, чистая прибыль в июле-сентябре составила $14,39 млрд по сравнению с $12,9 млрд за аналогичный... Как говорится в пресс-релизе банка, чистая прибыль в июле-сентябре составила $14,39 млрд по сравнению с $12,9 млрд за аналогичный... читать дальше

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали корпоративные и другие новости. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,6%, гонконгский Hang Seng - 1,7%. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,6%, гонконгский Hang Seng - 1,7%. В начале... В начале... читать дальше

Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, в третьем квартале 2025 года нарастила выручку на 25%, но сократила чистую прибыль на 19%, при этом скорректированный показатель прибыли и выручка оказались лучше ожиданий... читать дальше

Государство намерено ввести дополнительный критерий отбора проектов для льготного финансирования через Фонд развития промышленности (ФРП) и кластерные инвестиционные платформы - повышение производительности труда. "Отдельные инструменты мы уже увязываем с повышением... "Отдельные инструменты мы уже увязываем с повышением... читать дальше

Минстрой России "практически договорился" с Центробанком по параметрам рассрочки после ввода жилья в эксплуатацию, заявил во вторник замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. "Теперь, что касается рассрочки после ввода. Мы практически договорились с... "Теперь, что касается рассрочки после ввода. Мы практически договорились с... читать дальше

Расчет выплат топливного демпфера нефтяным компаниям в новых условиях будет производиться на основе индикативных цен, установленных в рамках Налогового кодекса, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина. Комментируя вопрос, каким образом Минфин станет рассчитывать... Комментируя вопрос, каким образом Минфин станет рассчитывать... читать дальше

Европейские фондовые индексы снижаются во вторник на фоне очередного усиления напряженности в отношениях США и Китая, ослабившего надежды инвесторов на урегулирование торгового конфликта между двумя странами. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600... Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600... читать дальше

Рост производительности труда в РФ в ближайшие шесть лет прогнозируется на уровне 21%, минимум по 2,5% в год, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на правительственном часе в Госдуме. "За последние 5 лет темпы роста производительности труда в... "За последние 5 лет темпы роста производительности труда в... читать дальше

Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,86 пункта (0,654%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2559,52 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2575,63 (-0,03%) пункта,... читать дальше

"НОВАТЭК" в 3-м квартале текущего года добыл 20,13 млрд кубометров газа (на 2,2% меньше, чем за тот же квартал 2024 года) и 3,52 млн т жидких углеводородов (на 3% больше, чем год назад), сообщила компания. За 9 месяцев добыча газа упала на 0,6% - до 62,66 млрд... За 9 месяцев добыча газа упала на 0,6% - до 62,66 млрд... читать дальше

Минимальное значение за месяц (с 14 сентября по 14 октября) - 84,5 руб. за доллар, максимальное значение - 87,2327 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,73 руб.

Власти Китая ввели санкции в отношении пяти американских "дочек" южнокорейского судостроительного гиганта Hanwha Ocean Co. Как говорится в сообщении министерства торговли КНР, организациям и частным лицам запрещено осуществлять сделки или каким-то образом сотрудничать с... Как говорится в сообщении министерства торговли КНР, организациям и частным лицам запрещено осуществлять сделки или каким-то образом сотрудничать с... читать дальше

Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в октябре повысился до 39,3 пункта с 37,3 пункта месяцем ранее. Тем временем индикатор отношения к текущей ситуации в ФРГ в этом... Тем временем индикатор отношения к текущей ситуации в ФРГ в этом... читать дальше

