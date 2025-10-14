Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5933 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3106,72 млрд руб.

14 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 октября составили по Российской Федерации 5933 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5668,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5708,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5451,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 октября составили 3106,72 млрд руб. против 3088,65598 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

