.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2685 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Сервис для страховщиков по борьбе с мошенниками появится в первой половине 2026 г.
Национальная страховая информационная система (НСИС) планирует запустить сервис для страховщиков по борьбе с мошенничеством в первой половине 2026 г., рассказал "Ведомостям" ее гендиректор Николай Галушин. Система, в частности, должна будет выявлять...
 
В России предлагают установить потолок цен на АЗС
В России предложили установить максимально допустимые цены на автозаправочных станциях (АЗС). С такой инициативой в ФАС обратился Национальный автомобильный союз (НАС). Соответствующее письмо президент союза Антон Шапарин направил главе ФАС Максиму...
 
Институт товариществ перестроят в инструмент для инвестирования
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 13 октября одобрила одобрила подготовленные Минэкономики поправки к закону "Об инвестиционном товариществе" (ИТ) и "Основам законодательства РФ о нотариате", сообщили...
 
13 октября 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2685 руб.

 0
13 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,12 коп. и составил 11,2685 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,167 руб., максимальный - 11,3755 руб. Было заключено 125195 сделок. Объем торгов составил 161513,23 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,1795 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
14 октября 2025 года 14:14
Чистая прибыль JPMorgan в 3-м квартале выросла на 12%
JPMorgan Chase & Co., крупнейший банк США по объему активов, увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2025 года на 12%, выручку - на 9%.

Как говорится в пресс-релизе банка, чистая прибыль в июле-сентябре составила $14,39 млрд по сравнению с $12,9 млрд за аналогичный...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 14:05
Большинство азиатских рынков акций завершило торги снижением
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали корпоративные и другие новости.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,6%, гонконгский Hang Seng - 1,7%.

В начале...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 13:57
Выручка BlackRock в 3-м квартале выросла на четверть
Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, в третьем квартале 2025 года нарастила выручку на 25%, но сократила чистую прибыль на 19%, при этом скорректированный показатель прибыли и выручка оказались лучше ожиданий...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 13:50
Выдачу льготных кредитов через ФРП увяжут с ростом производительности труда
Государство намерено ввести дополнительный критерий отбора проектов для льготного финансирования через Фонд развития промышленности (ФРП) и кластерные инвестиционные платформы - повышение производительности труда.

"Отдельные инструменты мы уже увязываем с повышением...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 13:42
Минстрой и ЦБ РФ "практически договорились" по рассрочке после ввода жилья
Минстрой России "практически договорился" с Центробанком по параметрам рассрочки после ввода жилья в эксплуатацию, заявил во вторник замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

"Теперь, что касается рассрочки после ввода. Мы практически договорились с...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 13:34
Расчет топливного демпфера будет производиться на основе индикативных цен в рамках Налогового кодекса - Минфин
Расчет выплат топливного демпфера нефтяным компаниям в новых условиях будет производиться на основе индикативных цен, установленных в рамках Налогового кодекса, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина.

Комментируя вопрос, каким образом Минфин станет рассчитывать...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 13:26
Европейские рынки акций снижаются в ходе торгов
Европейские фондовые индексы снижаются во вторник на фоне очередного усиления напряженности в отношениях США и Китая, ослабившего надежды инвесторов на урегулирование торгового конфликта между двумя странами.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 13:22
В следующие 6 лет производительность труда должна вырасти на 21%, минимум по 2,5% в год - Решетников
Рост производительности труда в РФ в ближайшие шесть лет прогнозируется на уровне 21%, минимум по 2,5% в год, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на правительственном часе в Госдуме.

"За последние 5 лет темпы роста производительности труда в...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 14 октября снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,86 пункта (0,654%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2559,52 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2575,63 (-0,03%) пункта,...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 13:09
"НОВАТЭК" в 3-м квартале снизил добычу газа на 2,2%, увеличил добычу ЖУВ на 3%
"НОВАТЭК" в 3-м квартале текущего года добыл 20,13 млрд кубометров газа (на 2,2% меньше, чем за тот же квартал 2024 года) и 3,52 млн т жидких углеводородов (на 3% больше, чем год назад), сообщила компания.

За 9 месяцев добыча газа упала на 0,6% - до 62,66 млрд...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 84,5 руб.
Минимальное значение за месяц (с 14 сентября по 14 октября) - 84,5 руб. за доллар, максимальное значение - 87,2327 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,73 руб.

Это автоматическое сообщение.
.
14 октября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 14 октября Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 80,55/84,5 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,55/84,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 30 коп., Cредний курс продажи упал...
.
14 октября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 14 октября Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 93,49/98,23 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 93,49/98,23 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 79 коп., Cредний курс продажи упал на...
.
14 октября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 14 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 80,65/82,65 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,65/82,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 70 коп., средний...
.
14 октября 2025 года 12:58
Китай ввел санкции в отношении пяти американских "дочек" корейской Hanwha Ocean
Власти Китая ввели санкции в отношении пяти американских "дочек" южнокорейского судостроительного гиганта Hanwha Ocean Co.

Как говорится в сообщении министерства торговли КНР, организациям и частным лицам запрещено осуществлять сделки или каким-то образом сотрудничать с...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 12:49
Индекс доверия инвесторов к экономике ФРГ ZEW в октябре незначительно повысился
Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в октябре повысился до 39,3 пункта с 37,3 пункта месяцем ранее.

Тем временем индикатор отношения к текущей ситуации в ФРГ в этом...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.