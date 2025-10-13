Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 октября

13 октября. FINMARKET.RU -РФ с 14 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10331,87 (-159,62) руб./грамм; на серебро - 131,95 (+2,2) руб./грамм; на платину - 4250,25 (-150,73) руб./грамм; на палладий - 3782,33 (-140,97) руб./грамм.

Шатдаун в США негативно сказывается на экономике страны, заявил американский министр финансов Скотт Бессент. "Ситуация становится серьезной, она начинает затрагивать реальную экономику", - сказал он в понедельник в интервью телеканалу Fox Business.

ЦБ РФ с 14 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10331,87 (-159,62) руб./грамм; на серебро - 131,95 (+2,2) руб./грамм; на платину - 4250,25 (-150,73) руб./грамм; на палладий - 3782,33 (-140,97) руб./грамм.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 93,9181 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,10 коп.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 80,8548 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,50 коп.

Компания "СовЭкон" снизила до 17,2 млн с 17,4 млн тонн прогноз сбора подсолнечника в РФ в этом году. Согласно ее сообщению, снижение стало следствием "рекордно низкой урожайности на юге". "Средняя урожайность в регионе составляет 1,36 т/га, что является самым низким...

Американская OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, начнет выпускать собственные ИИ-чипы в партнерстве с Broadcom Inc. Как говорится в совместном пресс-релизе двух компаний, OpenAI будет разрабатывать ИИ-акселераторы и системы, которые будут производиться и внедряться...

3 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1061 на 11 млрд 394,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк...

Американские фондовые индексы растут в начале торгов, восстанавливая потери, понесенные в ходе предыдущей сессии на фоне заявлений президента США Дональда Трампа относительно Китая. Dow Jones Industrial Average по состоянию на 16:47 мск поднялся на 0,97% - до...

ЦБ РФ выдал базовую лицензию банку "Пэйджин", который прежде работал под названием "Платежный конструктор" в статусе расчетной небанковской кредитной организации, следует из информации на сайте регулятора. Владельцем банка является российская финтех-компания ООО "Пэй...

Моторное топливо продолжает активно дорожать на автомобильных заправках столицы, наиболее значительный рост цен наблюдается на дизельное топливо, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА). По итогам прошлой недели, его средняя стоимость в московской рознице...

Британский банк Lloyds Banking Group сообщил в понедельник о повышении оценки расходов по выплате компенсаций получателям автокредитов до 1,95 млрд фунтов стерлингов (около $2,7 млрд). Ранее сумма таких расходов оценивалась примерно в 1,15 млрд...

РФ за 8 месяцев этого года импортировала из Южной Кореи рыбы на $9 млн, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении поставки выросли почти в 1,7 раза, до 6 тыс. тонн, сообщает Рыбный союз со ссылкой на данные южнокорейской таможенной...

Нигерия планирует в рамках проекта по развитию механизированного сельского хозяйства на территории штата Найджер закупить российскую сельхозтехнику на сумму более 10 млрд рублей. Как сообщила пресс-служба Минпромторга России, этот вопрос обсуждался на встрече...

Страны-участницы альянса ОПЕК+ в сентябре увеличили добычу нефти на 540 тыс. баррелей в сутки, но были ниже плана на 334 тыс. б/с, показывают данные ОПЕК, представленные в ежемесячном отчете. В частности, страны ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+, в сентябре нарастили...

После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,57 пункта (0,254%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2595,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2611,42...

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ, определенное по методологии платежного баланса, в августе 2025 года уменьшилось на 41,3%, до $7,5 млрд, по сравнению с $12,7 млрд в июле, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Профицит внешней торговли в августе...

