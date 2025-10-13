.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Прогноз по инфляции в РФ в 2025 г. на уровне 6,8% реалистичен, считают Решетников и Силуанов
Минэкономразвития и Минфин считают реалистичным прогноз по инфляции в РФ в 2025 году на уровне 6,8%. Об этом заявили глава Минэкономразвития Максим Решетников и глава Минфина Антон Силуанов, выступая на бюджетном комитете в Госдуме. Решетников...
 
Ограничение по числу банковских карт заработает с декабря
Лимиты на число карт для одного человека могут заработать уже с декабря. Об этом "Известиям" сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. К этому же времени может быть запущен сервис для контроля за количеством «пластика» —...
 
Банки поддержали идею создания ИИ-помощника
Создание независимого ИИ-помощника сможет помочь клиентам со сложными продуктами, объясняя их суть и подсвечивая детали, на которые надо обратить внимание. Банки поддерживают появление такого инструмента, показал опрос "Ведомостей". Эту идею...
 
13 октября 2025 года 09:06

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5708,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3088,66 млрд руб.

 0
13 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 октября составили по Российской Федерации 5708,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5451,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5510,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5245,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 октября составили 3088,66 млрд руб. против 3128,3078100000002 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
НОВОСТИ
13 октября 2025 года 17:40
Шатдаун в США начинает затрагивать реальную экономику страны
Шатдаун в США негативно сказывается на экономике страны, заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

"Ситуация становится серьезной, она начинает затрагивать реальную экономику", - сказал он в понедельник в интервью телеканалу Fox Business.

По его...    читать дальше
13 октября 2025 года 17:36
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 октября
ЦБ РФ с 14 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10331,87 (-159,62) руб./грамм; на серебро - 131,95 (+2,2) руб./грамм; на платину - 4250,25 (-150,73) руб./грамм; на палладий - 3782,33 (-140,97) руб./грамм.

Это автоматическое...
13 октября 2025 года 17:35
ЦБ РФ установил курс евро с 14 октября в размере 93,9181 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 93,9181 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,10 коп.

Это автоматическое сообщение.
13 октября 2025 года 17:35
ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 октября в размере 80,8548 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 80,8548 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,50 коп.

Это автоматическое сообщение.
13 октября 2025 года 17:29
"СовЭкон" снизил прогноз сбора подсолнечника в РФ в 2025 г. из-за рекордно низкой урожайности на юге
Компания "СовЭкон" снизила до 17,2 млн с 17,4 млн тонн прогноз сбора подсолнечника в РФ в этом году.

Согласно ее сообщению, снижение стало следствием "рекордно низкой урожайности на юге". "Средняя урожайность в регионе составляет 1,36 т/га, что является самым низким...    читать дальше
13 октября 2025 года 17:15
OpenAI начнет выпуск собственных ИИ-чипов в партнерстве с Broadcom
Американская OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, начнет выпускать собственные ИИ-чипы в партнерстве с Broadcom Inc.

Как говорится в совместном пресс-релизе двух компаний, OpenAI будет разрабатывать ИИ-акселераторы и системы, которые будут производиться и внедряться...    читать дальше
13 октября 2025 года 17:06
ВТБ разместил 11,4% выпуска однодневных бондов серии КС-4-1061 на 11,4 млрд рублей
3 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1061 на 11 млрд 394,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
13 октября 2025 года 17:04
Фондовые индексы США прибавляют 1-1,7% в начале торгов
Американские фондовые индексы растут в начале торгов, восстанавливая потери, понесенные в ходе предыдущей сессии на фоне заявлений президента США Дональда Трампа относительно Китая.

Dow Jones Industrial Average по состоянию на 16:47 мск поднялся на 0,97% - до...    читать дальше
13 октября 2025 года 16:59
ЦБ РФ выдал базовую лицензию банку "Пэйджин"
ЦБ РФ выдал базовую лицензию банку "Пэйджин", который прежде работал под названием "Платежный конструктор" в статусе расчетной небанковской кредитной организации, следует из информации на сайте регулятора.

Владельцем банка является российская финтех-компания ООО "Пэй...    читать дальше
13 октября 2025 года 16:52
Моторное топливо продолжает активно дорожать на столичных АЗС
Моторное топливо продолжает активно дорожать на автомобильных заправках столицы, наиболее значительный рост цен наблюдается на дизельное топливо, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА).

По итогам прошлой недели, его средняя стоимость в московской рознице...    читать дальше
13 октября 2025 года 16:44
Расходы Lloyds по выплате компенсаций получателям автокредитов могут составить 1,95 млрд фунтов
Британский банк Lloyds Banking Group сообщил в понедельник о повышении оценки расходов по выплате компенсаций получателям автокредитов до 1,95 млрд фунтов стерлингов (около $2,7 млрд).

Ранее сумма таких расходов оценивалась примерно в 1,15 млрд...    читать дальше
13 октября 2025 года 16:36
РФ январе-августе увеличила импорт рыбы из Южной Кореи в 1,6 раза
РФ за 8 месяцев этого года импортировала из Южной Кореи рыбы на $9 млн, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении поставки выросли почти в 1,7 раза, до 6 тыс. тонн, сообщает Рыбный союз со ссылкой на данные южнокорейской таможенной...    читать дальше
13 октября 2025 года 16:28
Нигерия может закупить у РФ сельхозтехнику более чем на 10 млрд руб.
Нигерия планирует в рамках проекта по развитию механизированного сельского хозяйства на территории штата Найджер закупить российскую сельхозтехнику на сумму более 10 млрд рублей.

Как сообщила пресс-служба Минпромторга России, этот вопрос обсуждался на встрече...    читать дальше
13 октября 2025 года 16:20
Альянс ОПЕК+ в сентябре добывал на 330 тыс. б/с меньше плана
Страны-участницы альянса ОПЕК+ в сентябре увеличили добычу нефти на 540 тыс. баррелей в сутки, но были ниже плана на 334 тыс. б/с, показывают данные ОПЕК, представленные в ежемесячном отчете.

В частности, страны ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+, в сентябре нарастили...    читать дальше
13 октября 2025 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 13 октября растет
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,57 пункта (0,254%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2595,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2611,42...    читать дальше
13 октября 2025 года 16:14
Профицит внешней торговли РФ в августе упал на 41% к июлю, в январе-августе снизился на 15%
Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ, определенное по методологии платежного баланса, в августе 2025 года уменьшилось на 41,3%, до $7,5 млрд, по сравнению с $12,7 млрд в июле, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Профицит внешней торговли в августе...    читать дальше
