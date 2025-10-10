Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3467 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,33 руб., максимальный - 11,381 руб. Было заключено 8982 сделки. Объем торгов составил 22415,4 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,334 руб. за юань.

10 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,01 коп. и составил 11,3467 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49675,023 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 171,910 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,08 коп. и составил 11,3597 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3055 руб., максимальный - 11,3995 руб. Была заключена 33681 сделка. Объем торгов составил 62963,1... Минимальный курс юаня составил 11,3055 руб., максимальный - 11,3995 руб. Была заключена 33681 сделка. Объем торгов составил 62963,1...

Рынок акций завершил торги снижением после роста накануне, подогретого заявлениями главы ЦБ РФ о возможном продолжении цикла смягчения монетарной политики. Фактором давления оставались геополитическая напряженность, а также подешевевшая нефть. В Азии в пятницу... В Азии в пятницу... читать дальше

Комитет Госдумы по контролю считает, что в проекте федерального бюджета на 2026-2028 гг. не раскрыты последствия снижения базовой цены на нефть, а также не дана оценка влияния повышения НДС на экономику и инфляцию. Комитет сообщает, что считает целесообразным обратить... Комитет сообщает, что считает целесообразным обратить... читать дальше

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ухудшило прогноз падения китайского первичного рынка жилья в 2025 году до 8% с ожидавшихся в мае 3%. По мнению аналитиков S&P, в этом году продажи новой жилой недвижимости в Китае составят 8,8-9 трлн юаней ($1,23-1,26 трлн),... читать дальше

Товарооборот Казахстана и России в 2026-м или 2027-м году может достигнуть $30 млрд, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев. "Надеюсь, в следующем году или, в крайнем случае, через год мы добьемся такого очень важного показателя: 30-миллиардная отметка в нашей взаимной... читать дальше

Правительство РФ одобрило поправки в Налоговый кодекс об увеличении налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений для семей с детьми с 400 тыс. до 500 тыс. рублей на каждого родителя, сообщил Минфин. "Вычет будет предусмотрен в каждом налоговом периоде в... "Вычет будет предусмотрен в каждом налоговом периоде в... читать дальше

Россельхознадзор согласовал с компетентным ведомством Туниса ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию, что дает право на ее экспорт в эту страну. Как сообщает служба, получен доступ на поставки мяса, мясного сырья и субпродуктов птицы и крупного рогатого... Как сообщает служба, получен доступ на поставки мяса, мясного сырья и субпродуктов птицы и крупного рогатого... читать дальше

Европа направит пакет финансирования в размере 618 млн евро на проекты по развитию возобновляемых источников энергии в Африке, говорится в сообщении Еврокомиссии. Средства направят на реализацию проектов в восьми странах Африки. В частности, в Кении (55 млн евро)... Средства направят на реализацию проектов в восьми странах Африки. В частности, в Кении (55 млн евро)... читать дальше

Консолидированный бюджет РФ в январе-августе 2025 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 3 трлн 657,8 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства. Дефицит консолидированного бюджета в январе-июле 2025 года составлял 4 трлн 0,6... Дефицит консолидированного бюджета в январе-июле 2025 года составлял 4 трлн 0,6... читать дальше

Россия в сентябре 2025 года увеличила выпуск готового проката на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 4,6 млн тонн. Такие предварительные данные приводит "Корпорация Чермет". При этом за девять месяцев выпуск проката уменьшился на 4,8%, до 44,5 млн... читать дальше

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 15 октября снизится на 35% и составит 318,6 рубля за тонну против 493,4 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Ставка пошлины на ячмень остается нулевой, на кукурузу обнулится с 348,9 рубля за тонну неделей ранее. Ставки были... Ставка пошлины на ячмень остается нулевой, на кукурузу обнулится с 348,9 рубля за тонну неделей ранее. Ставки были... читать дальше

ндекс потребительского доверия в США в октябре опустился до 55 пунктов по сравнению с 55,1 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 54,2 пункта, по... читать дальше

Morgan Stanley расширяет доступ к инвестициям в криптовалютные активы для всех клиентов и разрешит такие вложения для всех типов счетов, включая пенсионные, сообщает CNBC. Банк уведомил финансовых консультантов, что с 15 октября они могут предлагать криптовалютные... Банк уведомил финансовых консультантов, что с 15 октября они могут предлагать криптовалютные... читать дальше

ЦБ РФ с 11 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10491,49 (-82,94) руб./грамм; на серебро - 129,75 (+1,48) руб./грамм; на платину - 4400,98 (+48,24) руб./грамм; на палладий - 3923,3 (+222,3) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

