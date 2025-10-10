.
НОВОСТИ
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Минцифры РФ планирует в 2025г запустить на Госуслугах электронные пенсионные удостоверения
Минцифры РФ планирует до конца года запустить на Госуслугах электронные пенсионные удостоверения, которые можно будет предъявлять взамен бумажных, сообщила директор департамента развития технологий цифровой идентификации министерства Татьяна...
 
УК хотят загрузить сбором средств за капремонт
В Госдуму готовятся внести законопроект, который в случае принятия позволит управляющим многоквартирными домами организациям и платежным агентам заниматься сбором средств на капремонт с владельцев квартир, пишет "Коммерсантъ", в распоряжении...
 
Модернизации самозанятости не будет
Дискуссия о возможном завершении эксперимента для самозанятых до истечения 10-летнего срока, которая возникла после рекомендации Совета Федерации, закончилась, едва начавшись, пишут "Ведомости". СФ предложил досрочно отменить льготный режим, кабмин...
 
10 октября 2025 года 17:24

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 октября

 0  
10 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 11 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10491,49 (-82,94) руб./грамм; на серебро - 129,75 (+1,48) руб./грамм; на платину - 4400,98 (+48,24) руб./грамм; на палладий - 3923,3 (+222,3) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
НОВОСТИ
10 октября 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3467 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,01 коп. и составил 11,3467 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,33 руб., максимальный - 11,381 руб. Было заключено 8982 сделки. Объем торгов составил 22415,4 млн...
10 октября 2025 года 17:58
Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-августе составил 3,66 трлн руб.
Консолидированный бюджет РФ в январе-августе 2025 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 3 трлн 657,8 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Дефицит консолидированного бюджета в январе-июле 2025 года составлял 4 трлн 0,6...    читать дальше
10 октября 2025 года 17:51
Производство готового проката в России в сентябре выросло на 3,2% в годовом сравнении
Россия в сентябре 2025 года увеличила выпуск готового проката на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 4,6 млн тонн. Такие предварительные данные приводит "Корпорация Чермет". При этом за девять месяцев выпуск проката уменьшился на 4,8%, до 44,5 млн...    читать дальше
10 октября 2025 года 17:42
С 15 октября пошлина на экспорт пшеницы из РФ снизится на 35%
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 15 октября снизится на 35% и составит 318,6 рубля за тонну против 493,4 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Ставка пошлины на ячмень остается нулевой, на кукурузу обнулится с 348,9 рубля за тонну неделей ранее. Ставки были...    читать дальше
10 октября 2025 года 17:35
Индекс потребительского доверия в США в октябре снизился, но оказался лучше прогнозов
ндекс потребительского доверия в США в октябре опустился до 55 пунктов по сравнению с 55,1 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 54,2 пункта, по...    читать дальше
10 октября 2025 года 17:28
Morgan Stanley расширяет доступ к инвестициям в криптовалютные активы для клиентов
Morgan Stanley расширяет доступ к инвестициям в криптовалютные активы для всех клиентов и разрешит такие вложения для всех типов счетов, включая пенсионные, сообщает CNBC.

Банк уведомил финансовых консультантов, что с 15 октября они могут предлагать криптовалютные...    читать дальше
10 октября 2025 года 17:21
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 октября в размере 81,1898 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 октября, составляет 81,1898 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,05 коп.

Это автоматическое сообщение.
10 октября 2025 года 17:21
ЦБ РФ установил курс евро с 11 октября в размере 94,0491 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 октября, составляет 94,0491 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 65,39 коп.

Это автоматическое сообщение.
10 октября 2025 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 13.10 по 19.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

...    читать дальше
10 октября 2025 года 17:14
В Госдуму внесено новое соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций с Китаем
Правительство внесло в Госдуму на ратификацию новое соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций с Китаем. Обновляется порядок предоставления гарантий и критерии инвестиций, уточняются условия компенсации при изъятии активов, ограничивается возможность обращаться в...    читать дальше
10 октября 2025 года 17:06
Грузооборот морских портов РФ в январе-сентябре сократился на 2,3%
Грузооборот морских портов РФ в январе-сентябре 2025 года уменьшился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 653,4 млн тонн, сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

Объём перевалки сухогрузов составил 322,6 млн тонн...    читать дальше
10 октября 2025 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 13 по 20 октября
В понедельник, 13 октября, в Канаде праздник - День благодарения, в США праздник - День Колумба, в Японии праздник - День спорта.

Это автоматическое сообщение.
10 октября 2025 года 16:59
Американские фондовые индексы растут в начале торгов
Американские фондовые индексы умеренно повышаются в начале торгов. Участники рынка ждут публикации индекса потребительского доверия в США, рассчитываемого Мичиганским университетом. Данные из независимых источников вызывают повышенный интерес на фоне приостановки публикации...    читать дальше
10 октября 2025 года 16:52
КНР усиливает таможенный контроль за импортными поставками чипов
Китай усилил таможенный контроль за импортными поставками чипов, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники. По их словам, за последние несколько недель в крупных китайских портах мобилизованы команды таможенников для проведения строгих проверок поставок...    читать дальше
10 октября 2025 года 16:43
"СовЭкон" повысил прогноз урожая пшеницы в РФ в текущем году до 87,8 млн тонн
Компания "СовЭкон" повысила прогноз урожая пшеницы в РФ в 2025 году до 87,8 млн тонн против прежней оценки в 87,2 млн тонн. "Пересмотр прогноза обусловлен рекордной урожайностью в Сибири. Ранний снегопад вряд ли существенно повлияет на урожай, поскольку уборка может продолжаться...    читать дальше
