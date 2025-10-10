Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

10 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 13.10 по 19.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,01 коп. и составил 11,3467 руб. Минимальный курс юаня составил 11,33 руб., максимальный - 11,381 руб. Было заключено 8982 сделки. Объем торгов составил 22415,4 млн...

Консолидированный бюджет РФ в январе-августе 2025 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 3 трлн 657,8 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства. Дефицит консолидированного бюджета в январе-июле 2025 года составлял 4 трлн 0,6...

Россия в сентябре 2025 года увеличила выпуск готового проката на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 4,6 млн тонн. Такие предварительные данные приводит "Корпорация Чермет". При этом за девять месяцев выпуск проката уменьшился на 4,8%, до 44,5 млн...

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 15 октября снизится на 35% и составит 318,6 рубля за тонну против 493,4 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Ставка пошлины на ячмень остается нулевой, на кукурузу обнулится с 348,9 рубля за тонну неделей ранее. Ставки были...

ндекс потребительского доверия в США в октябре опустился до 55 пунктов по сравнению с 55,1 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 54,2 пункта, по...

Morgan Stanley расширяет доступ к инвестициям в криптовалютные активы для всех клиентов и разрешит такие вложения для всех типов счетов, включая пенсионные, сообщает CNBC. Банк уведомил финансовых консультантов, что с 15 октября они могут предлагать криптовалютные...

ЦБ РФ с 11 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10491,49 (-82,94) руб./грамм; на серебро - 129,75 (+1,48) руб./грамм; на платину - 4400,98 (+48,24) руб./грамм; на палладий - 3923,3 (+222,3) руб./грамм.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 октября, составляет 81,1898 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,05 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 октября, составляет 94,0491 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 65,39 коп.

В течение ближайшей недели с 13.10 по 19.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ...

Правительство внесло в Госдуму на ратификацию новое соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций с Китаем. Обновляется порядок предоставления гарантий и критерии инвестиций, уточняются условия компенсации при изъятии активов, ограничивается возможность обращаться в...

Грузооборот морских портов РФ в январе-сентябре 2025 года уменьшился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 653,4 млн тонн, сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП). Объём перевалки сухогрузов составил 322,6 млн тонн...

В понедельник, 13 октября, в Канаде праздник - День благодарения, в США праздник - День Колумба, в Японии праздник - День спорта.

Американские фондовые индексы умеренно повышаются в начале торгов. Участники рынка ждут публикации индекса потребительского доверия в США, рассчитываемого Мичиганским университетом. Данные из независимых источников вызывают повышенный интерес на фоне приостановки публикации...

Китай усилил таможенный контроль за импортными поставками чипов, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники. По их словам, за последние несколько недель в крупных китайских портах мобилизованы команды таможенников для проведения строгих проверок поставок...

Компания "СовЭкон" повысила прогноз урожая пшеницы в РФ в 2025 году до 87,8 млн тонн против прежней оценки в 87,2 млн тонн. "Пересмотр прогноза обусловлен рекордной урожайностью в Сибири. Ранний снегопад вряд ли существенно повлияет на урожай, поскольку уборка может продолжаться...

