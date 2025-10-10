.
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Минцифры РФ планирует в 2025г запустить на Госуслугах электронные пенсионные удостоверения
Минцифры РФ планирует до конца года запустить на Госуслугах электронные пенсионные удостоверения, которые можно будет предъявлять взамен бумажных, сообщила директор департамента развития технологий цифровой идентификации министерства Татьяна...
 
УК хотят загрузить сбором средств за капремонт
В Госдуму готовятся внести законопроект, который в случае принятия позволит управляющим многоквартирными домами организациям и платежным агентам заниматься сбором средств на капремонт с владельцев квартир, пишет "Коммерсантъ", в распоряжении...
 
Модернизации самозанятости не будет
Дискуссия о возможном завершении эксперимента для самозанятых до истечения 10-летнего срока, которая возникла после рекомендации Совета Федерации, закончилась, едва начавшись, пишут "Ведомости". СФ предложил досрочно отменить льготный режим, кабмин...
 
10 октября 2025 года 10:45

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2253,5 млрд руб.

 0
10 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 2253,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2604,6 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
10 октября 2025 года 11:02
Денежная база в России выросла с 26 сентября по 3 октября на 63,1 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 3 октября 18938,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 26 сентября денежная база в России равнялась 18875,5 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,34%, или на 63,1 млрд рублей.

Денежная...    читать дальше
10 октября 2025 года 11:00
Банк России отразил продажу юаней с расчетами 9 октября на 70,7 млрд руб
Банк России 9 октября 2025 года отразил продажу иностранной валюты на 70,7 млрд рублей, следует из материалов ЦБ.

8 октября Банк России не проводил расчеты по операциям с валютой из-за праздников. Это обычная ситуация для выходных дней, когда биржи не работают....    читать дальше
10 октября 2025 года 10:55
Ставки по ипотеке в США находятся на самых низких отметках за последний год - Freddie Mac
Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США снизились на прошлой неделе и находятся на самых низких отметках за последний год.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,3% годовых по сравнению с 6,34% неделю назад, сообщила государственная...    читать дальше
10 октября 2025 года 10:47
Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 18%
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение повысить базовую ставку с 16,5% до 18% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт (п.п.), говорится в сообщении Нацбанка.

Аналитики, опрошенные агентством "Интерфакс-Казахстан",...    читать дальше
10 октября 2025 года 10:45
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 2253,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
10 октября 2025 года 10:39
Заявки на пособия по безработице в США выросли до 235 тыс., следует из оценки банков
Число первичных заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах на прошлой неделе выросло до 235 тыс. с 224 тыс. неделей ранее, по оценке банков JPMorgan и Goldman Sachs.

Citigroup оценил число заявок в 234 тыс.

Официальные данные о заявках в США не...    читать дальше
10 октября 2025 года 10:31
РФ к 2030 г. рассчитывает довести почти до $5 млрд выручку от экспорта мясной продукции
Россия к 2030 году рассчитывает довести выручку от экспорта мясной продукции до около $5 млрд, что почти в два раза больше, чем в 2024 году. Такой прогноз представил руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на панельной дискуссии в рамках агровыставки "Золотая...    читать дальше
10 октября 2025 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 10 октября снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,11 пункта (0,649%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2621,26 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 6,62 пункта (0,648%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
10 октября 2025 года 10:23
Венгрия намерена увеличить поставки топлива в Сербию
Венгерская MOL увеличит поставки топлива в Сербию после того, как в отношении сербской NIS вступили в силу санкции США.

"Поскольку MOL играет важную роль в снабжении Сербии нефтью и топливом, наши сербские друзья могут рассчитывать на увеличение поставок от компании...    читать дальше
10 октября 2025 года 10:15
"Россети" могут получить часть электросетевых активов "Мечел-Энерго" в качестве уплаты долга
"Россети" могут получить часть электросетевых активов "Мечел-Энерго" в качестве уплаты долга перед региональными структурами госхолдинга, пишет в пятницу "Коммерсантъ".

В материалах к заседанию набсовета "Совета рынка", на которые ссылается газета, говорится, что...    читать дальше
10 октября 2025 года 10:08
Рубль заметно дешевеет в паре с юанем в начале торгов на Мосбирже
Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже; рубль снижается в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного сниженной активностью рынка из-за длительных праздничных каникул в Китае.

По итогам первой минуты торгов курс юаня...
10 октября 2025 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск 10 октября Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 83,18/86,94 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,18/86,94 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 235 коп., Cредний курс продажи...
10 октября 2025 года 10:03
Основная сессия на "Московской бирже" началась снижением индексов на 0,2%
Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ начал снижением индексов после роста накануне, подогретого заявлениями главы ЦБ РФ о возможном продолжении цикла смягчения монетарной политики, далее вероятна консолидация в ожидании свежих драйверов; геополитический фон...    читать дальше
10 октября 2025 года 09:57
Президент Узбекистана предлагает создать в Центральной Азии региональный центр по атомной энергетике
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой создания в Центральной Азии регионального центра компетенций по атомной энергетике, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

"Мирзиёев на втором саммите "Центральная Азия - Россия"...    читать дальше
10 октября 2025 года 09:49
Ушаков: Россия в данный момент поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира
Россия в настоящее время поддержала бы кандидатуру президента США Дональда Трампа в качестве лауреата Нобелевской премии мира, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Я думаю, в данный момент поддержала бы, если бы нас спросили", - заявил он в...    читать дальше
10 октября 2025 года 09:42
Киргизия ввела временный запрет на вывоз нефтепродуктов и нефти
Киргизия ввела временный запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов из республики за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в сообщении на сайте правительства страны.

Согласно постановлению от 7 октября 2025 года, запрет распространяется на вывоз...    читать дальше
