Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5510,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3128,31 млрд руб.

10 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 октября составили по Российской Федерации 5510,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5245,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5347,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5088,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 октября составили 3128,31 млрд руб. против 3124,63945 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.