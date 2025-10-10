10 октября 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
10 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|март 2025
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
10 октября 2025 года 11:02
Объем денежной базы в узком определении в России на 3 октября 18938,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 26 сентября денежная база в России равнялась 18875,5 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,34%, или на 63,1 млрд рублей.
Денежная... читать дальше
.
10 октября 2025 года 11:00
Банк России 9 октября 2025 года отразил продажу иностранной валюты на 70,7 млрд рублей, следует из материалов ЦБ.
8 октября Банк России не проводил расчеты по операциям с валютой из-за праздников. Это обычная ситуация для выходных дней, когда биржи не работают.... читать дальше
.
10 октября 2025 года 10:55
Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США снизились на прошлой неделе и находятся на самых низких отметках за последний год.
Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,3% годовых по сравнению с 6,34% неделю назад, сообщила государственная... читать дальше
.
10 октября 2025 года 10:47
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение повысить базовую ставку с 16,5% до 18% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт (п.п.), говорится в сообщении Нацбанка.
Аналитики, опрошенные агентством "Интерфакс-Казахстан",... читать дальше
.
10 октября 2025 года 10:45
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 2253,5 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
.
10 октября 2025 года 10:39
Число первичных заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах на прошлой неделе выросло до 235 тыс. с 224 тыс. неделей ранее, по оценке банков JPMorgan и Goldman Sachs.
Citigroup оценил число заявок в 234 тыс.
Официальные данные о заявках в США не... читать дальше
.
10 октября 2025 года 10:31
Россия к 2030 году рассчитывает довести выручку от экспорта мясной продукции до около $5 млрд, что почти в два раза больше, чем в 2024 году. Такой прогноз представил руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на панельной дискуссии в рамках агровыставки "Золотая... читать дальше
.
10 октября 2025 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,11 пункта (0,649%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2621,26 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 6,62 пункта (0,648%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.
10 октября 2025 года 10:23
Венгерская MOL увеличит поставки топлива в Сербию после того, как в отношении сербской NIS вступили в силу санкции США.
"Поскольку MOL играет важную роль в снабжении Сербии нефтью и топливом, наши сербские друзья могут рассчитывать на увеличение поставок от компании... читать дальше
.
10 октября 2025 года 10:15
"Россети" могут получить часть электросетевых активов "Мечел-Энерго" в качестве уплаты долга перед региональными структурами госхолдинга, пишет в пятницу "Коммерсантъ".
В материалах к заседанию набсовета "Совета рынка", на которые ссылается газета, говорится, что... читать дальше
.
10 октября 2025 года 10:08
Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже; рубль снижается в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного сниженной активностью рынка из-за длительных праздничных каникул в Китае.
По итогам первой минуты торгов курс юаня...
.
10 октября 2025 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,18/86,94 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 235 коп., Cредний курс продажи...
.
10 октября 2025 года 10:03
Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ начал снижением индексов после роста накануне, подогретого заявлениями главы ЦБ РФ о возможном продолжении цикла смягчения монетарной политики, далее вероятна консолидация в ожидании свежих драйверов; геополитический фон... читать дальше
.
10 октября 2025 года 09:57
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой создания в Центральной Азии регионального центра компетенций по атомной энергетике, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
"Мирзиёев на втором саммите "Центральная Азия - Россия"... читать дальше
.
10 октября 2025 года 09:49
Россия в настоящее время поддержала бы кандидатуру президента США Дональда Трампа в качестве лауреата Нобелевской премии мира, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Я думаю, в данный момент поддержала бы, если бы нас спросили", - заявил он в... читать дальше
.
10 октября 2025 года 09:42
Киргизия ввела временный запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов из республики за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в сообщении на сайте правительства страны.
Согласно постановлению от 7 октября 2025 года, запрет распространяется на вывоз... читать дальше
.