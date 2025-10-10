ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 октября в размере 81,4103 руб., евро - 94,703 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 94,703 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,21 коп.

10 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 81,4103 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,75 коп.

Объем денежной базы в узком определении в России на 3 октября 18938,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 26 сентября денежная база в России равнялась 18875,5 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,34%, или на 63,1 млрд рублей.

Банк России 9 октября 2025 года отразил продажу иностранной валюты на 70,7 млрд рублей, следует из материалов ЦБ. 8 октября Банк России не проводил расчеты по операциям с валютой из-за праздников. Это обычная ситуация для выходных дней, когда биржи не работают.

Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США снизились на прошлой неделе и находятся на самых низких отметках за последний год. Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,3% годовых по сравнению с 6,34% неделю назад, сообщила государственная

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение повысить базовую ставку с 16,5% до 18% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт (п.п.), говорится в сообщении Нацбанка.

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 2253,5 млрд руб.

Число первичных заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах на прошлой неделе выросло до 235 тыс. с 224 тыс. неделей ранее, по оценке банков JPMorgan и Goldman Sachs. Citigroup оценил число заявок в 234 тыс.

Россия к 2030 году рассчитывает довести выручку от экспорта мясной продукции до около $5 млрд, что почти в два раза больше, чем в 2024 году. Такой прогноз представил руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на панельной дискуссии в рамках агровыставки "Золотая

По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,11 пункта (0,649%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2621,26 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 6,62 пункта (0,648%) по сравнению с закрытием предыдущего

Венгерская MOL увеличит поставки топлива в Сербию после того, как в отношении сербской NIS вступили в силу санкции США. "Поскольку MOL играет важную роль в снабжении Сербии нефтью и топливом, наши сербские друзья могут рассчитывать на увеличение поставок от компании

"Россети" могут получить часть электросетевых активов "Мечел-Энерго" в качестве уплаты долга перед региональными структурами госхолдинга, пишет в пятницу "Коммерсантъ". В материалах к заседанию набсовета "Совета рынка", на которые ссылается газета, говорится, что

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже; рубль снижается в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного сниженной активностью рынка из-за длительных праздничных каникул в Китае.

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,18/86,94 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 235 коп., Cредний курс продажи...

Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ начал снижением индексов после роста накануне, подогретого заявлениями главы ЦБ РФ о возможном продолжении цикла смягчения монетарной политики, далее вероятна консолидация в ожидании свежих драйверов; геополитический фон

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой создания в Центральной Азии регионального центра компетенций по атомной энергетике, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. "Мирзиёев на втором саммите "Центральная Азия - Россия"

Россия в настоящее время поддержала бы кандидатуру президента США Дональда Трампа в качестве лауреата Нобелевской премии мира, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. "Я думаю, в данный момент поддержала бы, если бы нас спросили", - заявил он в

Киргизия ввела временный запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов из республики за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в сообщении на сайте правительства страны. Согласно постановлению от 7 октября 2025 года, запрет распространяется на вывоз

