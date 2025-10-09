ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 октября в размере 81,4103 руб.

9 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 81,4103 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,75 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49503,114 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 222,514 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,74 коп. и составил 11,3589 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2955 руб., максимальный - 11,3785 руб. Было заключено 42702 сделки. Объем торгов составил 90322,26... Минимальный курс юаня составил 11,2955 руб., максимальный - 11,3785 руб. Было заключено 42702 сделки. Объем торгов составил 90322,26...

.

Российский фондовый рынок завершил торги в четверг существенным ростом индексов. Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже ростом в рамках коррекции после 4-процентного падения накануне, вызванного высокими геополитическими и санкционными рисками. Основная... Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже ростом в рамках коррекции после 4-процентного падения накануне, вызванного высокими геополитическими и санкционными рисками. Основная... читать дальше

.

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Бразилии Мауру Виейра в ходе телефонного разговора договорились провести в скором времени встречу для создания механизма по продвижению экономических интересов двух стран, сообщается в четверг на сайте Госдепа. "Госсекретарь... "Госсекретарь... читать дальше

.

Банки РФ в сентябре замедлили темпы роста корпоративного кредитования, в розничном сегменте продолжился небольшой рост, говорится в комментарии ЦБ по денежно-кредитным условиям. Регулятор отмечает, что возрастающая динамика в корпоративном кредитовании в августе носила... Регулятор отмечает, что возрастающая динамика в корпоративном кредитовании в августе носила... читать дальше

.

Решения центрального банка в сфере денежно-кредитной политики должны соответствовать целям правительства Японии, заявила глава правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити. "Выбор конкретных мер денежно-кредитной политики относится к компетенции Банка... "Выбор конкретных мер денежно-кредитной политики относится к компетенции Банка... читать дальше

.

Спрос на наличные деньги в сентябре рос в пределах сезонности, сообщил ЦБ РФ в очередном выпуске комментария по денежно-кредитным условиям, не выделив в этот раз никаких дополнительных факторов. Структурный профицит ликвидности банковского сектора в сентябре сократился... Структурный профицит ликвидности банковского сектора в сентябре сократился... читать дальше

.

Субсидирование агрострахования в АПК РФ в 2026 году с учетом региональных субсидий может сохраниться на уровне 2025 года, заявила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на оперштабе в рамках агровыставки "Золотая осень-2025" в четверг в Москве. "Что... "Что... читать дальше

.

Комитет Госдумы по бюджету поддержал к принятию в первом чтении законопроект о введении с 2026 г. индикатора эффективности налоговых льгот для новых резидентов преференциальных режимов, но призывает доработать механизм, при котором регионы смогут самостоятельно как повышать, так... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14,49 коп. и составил 11,3568 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3055 руб., максимальный - 11,3735 руб. Было заключено 12653 сделки. Объем торгов составил 37882,12... Минимальный курс юаня составил 11,3055 руб., максимальный - 11,3735 руб. Было заключено 12653 сделки. Объем торгов составил 37882,12...

.

Минпромторг РФ подготовил проект плана по развитию российской отрасли редких и редкоземельных металлов (РЗМ), до конца ноября 2025 года документ должен быть согласован и внесен на рассмотрение правительства. Такое поручение дал министерству первый вице-премьер Денис Мантуров по... читать дальше

.

Нефтяные цены остаются в минусе в ходе торгов вечером, но отступили от внутридневных минимумов. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:30 мск уменьшилась на $0,37 (0,56%), до $65,93 за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:30 мск уменьшилась на $0,37 (0,56%), до $65,93 за баррель. Фьючерсы на... Фьючерсы на... читать дальше

.

ЦБ РФ с 10 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10574,43 (+142,21) руб./грамм; на серебро - 128,27 (+1,24) руб./грамм; на платину - 4352,74 (+81,79) руб./грамм; на палладий - 3701 (+179,89) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 81,4103 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,75 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 94,703 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,21 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Фондовые индексы США, повышавшиеся в начале торгов, перешли к снижению. Трейдеры оценивают протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и корпоративные новости. Выхода новых статданных в четверг не ожидается из-за продолжающегося... Трейдеры оценивают протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и корпоративные новости. Выхода новых статданных в четверг не ожидается из-за продолжающегося... читать дальше

.