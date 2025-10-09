.
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Ускорение недельной инфляции в РФ вызвано волатильными компонентами - Набиуллина
Ускорение недельной инфляции в РФ вызвано волатильными компонентами - плодоовощами и бензином, динамика устойчивых идет на летнем уровне, даже чуть ниже августа, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках форума Банка...
 
Затраты на цифровизацию бизнеса превысят 6 трлн руб.
На цифровизацию за 2024 г. компании различных отраслей потратили 4,88 трлн руб., эти расходы растут ежегодно на 27–28%. А за 2025 г. инвестиции в цифровизацию предприятий могут достигнуть 6,1 трлн руб., сообщила "Ведомостям" руководитель отдела...
 
Доля коротких вкладов достигла рекорда
По итогам августа доля коротких вкладов сроком до 180 дней в общем объеме рублевых сбережений приблизилась к 30%, сообщили "Известиям" в ЦБ. Это рекордный уровень - он в полтора раза превышает показатели начала 2025-го года, следует из данных...
 
09 октября 2025 года 17:36

ЦБ РФ установил курс евро с 10 октября в размере 94,703 руб.

 0  
9 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 94,703 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,21 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
09 октября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 9 октября снизилась на 0,45% и составила 49503,114 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49503,114 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 222,514 млрд руб., или на...
09 октября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3589 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,74 коп. и составил 11,3589 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2955 руб., максимальный - 11,3785 руб. Было заключено 42702 сделки. Объем торгов составил 90322,26...
09 октября 2025 года 18:57
Индекс МосБиржи подскочил на 3%, индекс РТС - на 3,1%
Российский фондовый рынок завершил торги в четверг существенным ростом индексов.

Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже ростом в рамках коррекции после 4-процентного падения накануне, вызванного высокими геополитическими и санкционными рисками. Основная...    читать дальше
09 октября 2025 года 18:48
США и Бразилия создадут механизм по продвижению экономических связей - Госдеп
Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Бразилии Мауру Виейра в ходе телефонного разговора договорились провести в скором времени встречу для создания механизма по продвижению экономических интересов двух стран, сообщается в четверг на сайте Госдепа.

"Госсекретарь...    читать дальше
09 октября 2025 года 18:41
Банки РФ в сентябре замедлили темпы роста корпоративных кредитов, в рознице продолжился небольшой подъем - ЦБ
Банки РФ в сентябре замедлили темпы роста корпоративного кредитования, в розничном сегменте продолжился небольшой рост, говорится в комментарии ЦБ по денежно-кредитным условиям.

Регулятор отмечает, что возрастающая динамика в корпоративном кредитовании в августе носила...    читать дальше
09 октября 2025 года 18:33
Решения Банка Японии в сфере ДКП должны соответствовать целям правительства - Такаити
Решения центрального банка в сфере денежно-кредитной политики должны соответствовать целям правительства Японии, заявила глава правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити.

"Выбор конкретных мер денежно-кредитной политики относится к компетенции Банка...    читать дальше
09 октября 2025 года 18:26
Спрос на наличные в сентябре рос в рамках сезонной траектории - ЦБ РФ
Спрос на наличные деньги в сентябре рос в пределах сезонности, сообщил ЦБ РФ в очередном выпуске комментария по денежно-кредитным условиям, не выделив в этот раз никаких дополнительных факторов.

Структурный профицит ликвидности банковского сектора в сентябре сократился...    читать дальше
09 октября 2025 года 18:15
В следующем году субсидирование агрострахования в РФ может сохраниться на уровне 2025 г.
Субсидирование агрострахования в АПК РФ в 2026 году с учетом региональных субсидий может сохраниться на уровне 2025 года, заявила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на оперштабе в рамках агровыставки "Золотая осень-2025" в четверг в Москве.

"Что...    читать дальше
09 октября 2025 года 18:07
Бюджетный комитет Госдумы предложил ограничить право регионов менять коэффициент эффективности налоговых льгот
Комитет Госдумы по бюджету поддержал к принятию в первом чтении законопроект о введении с 2026 г. индикатора эффективности налоговых льгот для новых резидентов преференциальных режимов, но призывает доработать механизм, при котором регионы смогут самостоятельно как повышать, так...    читать дальше
09 октября 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3568 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14,49 коп. и составил 11,3568 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3055 руб., максимальный - 11,3735 руб. Было заключено 12653 сделки. Объем торгов составил 37882,12...
09 октября 2025 года 17:54
Минпромторгу поручено до конца ноября внести в правительство проект плана развития РЗМ
Минпромторг РФ подготовил проект плана по развитию российской отрасли редких и редкоземельных металлов (РЗМ), до конца ноября 2025 года документ должен быть согласован и внесен на рассмотрение правительства. Такое поручение дал министерству первый вице-премьер Денис Мантуров по...    читать дальше
09 октября 2025 года 17:47
Нефть остается в минусе вечером
Нефтяные цены остаются в минусе в ходе торгов вечером, но отступили от внутридневных минимумов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:30 мск уменьшилась на $0,37 (0,56%), до $65,93 за баррель.

Фьючерсы на...    читать дальше
09 октября 2025 года 17:40
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 10 октября
ЦБ РФ с 10 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10574,43 (+142,21) руб./грамм; на серебро - 128,27 (+1,24) руб./грамм; на платину - 4352,74 (+81,79) руб./грамм; на палладий - 3701 (+179,89) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
09 октября 2025 года 17:36
ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 октября в размере 81,4103 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 81,4103 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,75 коп.

Это автоматическое сообщение.
09 октября 2025 года 17:36
09 октября 2025 года 17:30
Фондовые индексы США, начав торги в плюсе, перешли к снижению
Фондовые индексы США, повышавшиеся в начале торгов, перешли к снижению.

Трейдеры оценивают протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и корпоративные новости. Выхода новых статданных в четверг не ожидается из-за продолжающегося...    читать дальше
